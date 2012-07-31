BetCash - betcash.biz

Надежность инвестиций в фонде является основой для стабильного и успешного сотрудничества с инвесторами. Фонд BETCASH построил свою работу с клиентами таким образом , что любые потери инвестиций, возможно , даже теоретически, были сведены к минимуму. Основываясь на многолетнем опыте наших сотрудников, мы создали работоспособную надежную структуру , которая работает стабильно и гармонично на общий результат. Все наши действия по реализации инвестиций возможно только после тщательного анализа каких - либо внешних факторов , которые могут негативно повлиять на конкретную сделку. И только после устранения и поиска путей, позволяющих эти негативные факторы , чтобы обойти, мы начинаем работать. Ваши деньги в постоянной работе, помогая в разработке новых и существующих букмекеров. Таким образом, на основе взаимовыгодного сотрудничества, они приносят вам стабильный и гарантированный доход в течение всего времени нашего сотрудничества.
Конструктивно, мы выделяем инвестиционные фонды, расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких - либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия , позволяет нам планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления. они приносят вам стабильный и гарантированный доход в течение всего времени нашего сотрудничества. Конструктивно, мы выделяем инвестиционные фонды, расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких - либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия позволяет планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления. они приносят вам стабильный и гарантированный доход в течение всего времени нашего сотрудничества. Конструктивно, мы выделяем инвестиционные фонды, расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких - либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия позволяет планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления. расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких-либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия позволяет планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления. расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких-либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия позволяет планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления.
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Betcash представляет собой комплекс профессионально предоставляемых услуг по разработке и производству букмекерских проектов для своих клиентов по всему миру. Эффективность и высочайшее качество проектов можно оценить сейчас, познакомившись с нашими пилотных проектов www.betcash7.com и www.betgoal7.com .
Инвестиционный план:
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МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 50$ СРОК ВКЛАДА: 300 ДНЕЙ Процент: 0.5-1.5% Досрочное закрытие депозита: не предусмотрено Возврат депозита: депозит включен в выплаты Тип выплат: автовыплаты
Партнерская программа:
От 6% до 10%-3%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-1%-1%-1%