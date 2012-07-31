Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BetCash - betcash.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:15
#1
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,126
Благодарностей: 748
УГ: 2
КП: 0.000
BetCash - betcash.biz
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Я не админ и не владелец проекта


Дата старта: 01.05.2017



BetCash

О проекте (гугл перевод):

Цитата:
Надежность инвестиций в фонде является основой для стабильного и успешного сотрудничества с инвесторами. Фонд BETCASH построил свою работу с клиентами таким образом , что любые потери инвестиций, возможно , даже теоретически, были сведены к минимуму. Основываясь на многолетнем опыте наших сотрудников, мы создали работоспособную надежную структуру , которая работает стабильно и гармонично на общий результат. Все наши действия по реализации инвестиций возможно только после тщательного анализа каких - либо внешних факторов , которые могут негативно повлиять на конкретную сделку. И только после устранения и поиска путей, позволяющих эти негативные факторы , чтобы обойти, мы начинаем работать. Ваши деньги в постоянной работе, помогая в разработке новых и существующих букмекеров. Таким образом, на основе взаимовыгодного сотрудничества, они приносят вам стабильный и гарантированный доход в течение всего времени нашего сотрудничества.

Конструктивно, мы выделяем инвестиционные фонды, расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких - либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия , позволяет нам планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления. они приносят вам стабильный и гарантированный доход в течение всего времени нашего сотрудничества. Конструктивно, мы выделяем инвестиционные фонды, расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких - либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия позволяет планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления. они приносят вам стабильный и гарантированный доход в течение всего времени нашего сотрудничества. Конструктивно, мы выделяем инвестиционные фонды, расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких - либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия позволяет планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления. расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких-либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия позволяет планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления. расширение возможностей в развитии букмекерских проектов. Это самый важный аспект нашего сотрудничества. Вкладывая деньги в фонд BETCASH, клиент гарантированно получает свои дивиденды от Фонда, независимо от результатов каких-либо сделок. Это простая, надежная и четкая схема взаимодействия позволяет планировать свое развитие в стратегическом плане на протяжении многих лет, не только развивая партнерские отношения, но и непосредственно механизм финансового управления.
Цитата:
Betcash представляет собой комплекс профессионально предоставляемых услуг по разработке и производству букмекерских проектов для своих клиентов по всему миру. Эффективность и высочайшее качество проектов можно оценить сейчас, познакомившись с нашими пилотных проектов www.betcash7.com и www.betgoal7.com .
Инвестиционный план:

Цитата:
МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 50$
СРОК ВКЛАДА: 300 ДНЕЙ
Процент: 0.5-1.5%
Досрочное закрытие депозита: не предусмотрено
Возврат депозита: депозит включен в выплаты
Тип выплат: автовыплаты
Партнерская программа:

От 6% до 10%-3%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-2%-1%-1%-1%



Платежные системы: PerfectMoney, Bitcoin, Payeer, AdvCash

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ

Мой вклад:
__________________
+23224$ НА HYIP ЗА ГОД
ИНВЕСТИРУЮ ТОЛЬКО СВОИ $$$
Последний раз редактировалось HYIPach; Сегодня в 15:25.
HYIPach вне форума  
Старый Сегодня, 16:35
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: BetCash - betcash.biz
Партнерская программа и правда как елка, собрать бы такую команду эх
Anton K на форуме  
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