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Ведущие криптовалюты завершают неделю в красной зоне

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Ведущие криптовалюты завершают неделю в красной зоне
Стабилизировавшись ранее на этой неделе в районе $2750, биткоин за последние сутки потерял в цене около 5%, вернувшись к показателям 7-дневной давности. Вслед за ним пошли вниз и все ведущие альткоины.

По состоянию на утро воскресенье на Coinmarketcap можно наблюдать достаточно любопытную картину: за последние сутки потеряли в цене от 1% до 10% первые 40 активов.



Снижение курса биткоина началось во второй половине субботы, 24 июня, и продолжалось до раннего утра воскресенья. В какой-то момент средневзвешенный курс первой криптовалюты опустился до $2562, рыночная капитализация, еще сутки назад превышавшая $45 млрд, опускалась до $42 млрд.


Среди криптовалют из первой по капитализации десятки наибольшее снижение было отмечено у IOTA и Stratis (около 10%), около 7% потерял NEM, 6% — Ethereum Classic. Наибольшее сопротивление продемонстрировали Ethereum, Litecoin, Dash и Bitshares – все они потеряли в цене около 4%.

На момент публикации (09:30 Киев / Москва) средневзвешенный курс биткоина составляет $2617, Ethereum — $329, Ripple — $0.310003, Litecoin — $45.08, Ethereum Classic — $20.13.

Совокупная капитализация всех криптовалют, еще сутки назад находившаяся на отметке более $115 млрд, опустилась ниже $110 млрд. Индекс доминирования биткоина – 39,2%.

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Метки
биткоин, криптовалюты, курс, обзоры
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