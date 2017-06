andkrs Представитель FairMonitor



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 08.07.2013 Сообщений: 5,343 Благодарностей: 2,235 УГ: 7 КП: 0.398 подарки

AlexPay - alexpay.net Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт проекта: 21.06.17





AlexPay

О проекте:



Цитата:

Инвестиционные планы:



Пробный

Мин. сумма: 1000 RUB

Макс. сумма: 49999 RUB

Срок: 30 Дней

3.66% Ежедневно

Депозит включен в выплаты.



Стандарт

Мин. сумма: 50000 RUB

Макс. сумма: 249999 RUB

Срок: 30 Дней

3.83% Ежедневно

Депозит включен в выплаты.



Премиум

Мин. сумма: 250000 RUB

Макс. сумма: 499999 RUB

Срок: 30 Дней

4% Ежедневно

Депозит включен в выплаты.



Премиум

Мин. сумма: 500000 RUB

Макс. сумма: 5000000 RUB

Срок: 30 Дней

4,16% Ежедневно

Депозит включен в выплаты.









Платежные системы:



AdvCash, Payeer



Партнерская программа: 5%





Тех. характеристики проекта:



- Домен: REGISTRAR OF DOMAIN NAMES REG_RU LLC, 19 jun 2017 - 19 jun 2023

- Хостинг: Dancom Ltd

- SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-06-19 - 2018-06-19

- защита от DDoS

- Скрипт: не определен

- Дизайн: совпадений не найдено

- Языки: Английский, Русский



Посмотреть / Зарегистрироваться

Заказать рефбек

Наш депозит (листинг)







Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения! ПробныйМин. сумма: 1000 RUBМакс. сумма: 49999 RUBСрок: 30 Дней3.66% ЕжедневноДепозит включен в выплаты.СтандартМин. сумма: 50000 RUBМакс. сумма: 249999 RUBСрок: 30 Дней3.83% ЕжедневноДепозит включен в выплаты.ПремиумМин. сумма: 250000 RUBМакс. сумма: 499999 RUBСрок: 30 Дней4% ЕжедневноДепозит включен в выплаты.ПремиумМин. сумма: 500000 RUBМакс. сумма: 5000000 RUBСрок: 30 Дней4,16% ЕжедневноДепозит включен в выплаты.- Домен: REGISTRAR OF DOMAIN NAMES REG_RU LLC, 19 jun 2017 - 19 jun 2023- Хостинг: Dancom Ltd- SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-06-19 - 2018-06-19- защита от DDoS- Скрипт: не определен- Дизайн: совпадений не найдено- Языки: Английский, Русский

FairMonitor На сумму RCB мы начисляем 10% прибыли в месяц! СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ Быстрый и надежный обмен Fair-Change

Profit-Hunter - лучший рефбек от 120%

SleduiZaMnoi - инвестируем без потерь __________________