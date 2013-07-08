AlexPay - alexpay.net

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта: 21.06.17
О проекте:
Инвестиционные планы:
Пробный
Мин. сумма: 1000 RUB
Макс. сумма: 49999 RUB
Срок: 30 Дней
3.66% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Стандарт
Мин. сумма: 50000 RUB
Макс. сумма: 249999 RUB
Срок: 30 Дней
3.83% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Премиум
Мин. сумма: 250000 RUB
Макс. сумма: 499999 RUB
Срок: 30 Дней
4% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Премиум
Мин. сумма: 500000 RUB
Макс. сумма: 5000000 RUB
Срок: 30 Дней
4,16% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Платежные системы:
AdvCash, Payeer
Партнерская программа: 5%
Тех. характеристики проекта:
- Домен: REGISTRAR OF DOMAIN NAMES REG_RU LLC, 19 jun 2017 - 19 jun 2023
- Хостинг: Dancom Ltd
- SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-06-19 - 2018-06-19
- защита от DDoS
- Скрипт: не определен
- Дизайн: совпадений не найдено
- Языки: Английский, Русский
Наш депозит (листинг)
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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