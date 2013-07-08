Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AlexPay - alexpay.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Флагман в мире HYIP. Автоматическая страховка. 100% рефбек
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:53
#1
Представитель FairMonitor
Премиум
 
Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5,343
Благодарностей: 2,235
УГ: 7
КП: 0.398
подарки
AlexPay - alexpay.net
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт проекта: 21.06.17



О проекте:

Цитата:

Инвестиционные планы:

Пробный
Мин. сумма: 1000 RUB
Макс. сумма: 49999 RUB
Срок: 30 Дней
3.66% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.

Стандарт
Мин. сумма: 50000 RUB
Макс. сумма: 249999 RUB
Срок: 30 Дней
3.83% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.

Премиум
Мин. сумма: 250000 RUB
Макс. сумма: 499999 RUB
Срок: 30 Дней
4% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.

Премиум
Мин. сумма: 500000 RUB
Макс. сумма: 5000000 RUB
Срок: 30 Дней
4,16% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.




Платежные системы:

AdvCash, Payeer

Партнерская программа: 5%


Тех. характеристики проекта:

- Домен: REGISTRAR OF DOMAIN NAMES REG_RU LLC, 19 jun 2017 - 19 jun 2023
- Хостинг: Dancom Ltd
- SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-06-19 - 2018-06-19
- защита от DDoS
- Скрипт: не определен
- Дизайн: совпадений не найдено
- Языки: Английский, Русский


Наш депозит (листинг)



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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andkrs на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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