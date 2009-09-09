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Буддистских монахов в Таиланде пытались привлечь к биткоин-пирамиде

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Старый Сегодня, 01:09
#1
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Буддистских монахов в Таиланде пытались привлечь к биткоин-пирамиде
Буддисты в Таиланде стали жертвами неустановленных злоумышленников, целью которых стало привлечение монахов к биткойн пирамиде.

Как пишет Bangkok Post, неизвестные наведались в общину практикующих монахов и убеждали делать инвестиции в биткойн имеющиеся в храмах пожертвования, видав себя за действующих членов общины.

Преступники убедили около восемь сотен монахов вложить средства в пирамиду, прибыль от вложений гарантировалась немалая - 1117$, или же 38 000 батов. Обещанные проценты должны были быть выплачены после 300 дней.

Но, члены преступной группировки на этом не остановились. Монахам пообещали процент от прибыли привлеченных монахов, по сути предлагая, таким образом, реферальный заработок.

При вербовке мошенники упоминали старшего монаха в качестве главного инвестора, чем подкупали доверие рядовых монахов.
Преступники попались на том, что предлагали слишком большую прибыль, которая насторожила одного из членов общины. Монах обратился в отдел специальных расследований в Таиланде, что в конечном итоге помогло прекратить преступный сговор.

На данный момент известно, что убытков монахи не понесли, но гарантировать, то что никто больше не попадется на уловку мошенников никто не может.

Источник

https://text.ru/antiplagiat/594ed34fa7d3e
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Последний раз редактировалось Dana; Сегодня в 01:11.
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