Invest Proect - invest-proect.com

Я не админ!
Начало:
21/06/2017
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Около:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Invest-proect.com - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
планы:
3% - 5% Ежедневно на всю жизнь
Реферальная комиссия:
8%
Платежные процессоры:
PerfectMoney, AdvCash
Минимальный депозит:
$10
Особенности
Защита DDOS
SSL
Лицензионный скрипт Goldcoders
Наш депозит (AdvCash):
Payment successfully completed!
Transaction ID 4f9ec024-f36c-4de3-9a6a-6af217e8ee2b
Date and time 24.06.2017 19:42
Shop invest-proect.com
Payment amount $100.00
Зарегистрируйтесь здесь
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