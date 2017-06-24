Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,197 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Invest Proect - invest-proect.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:52
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,832
Благодарностей: 1,022
УГ: 21
КП: 0.005
Invest Proect - invest-proect.com
Я не админ!

Начало: 21/06/2017

Зарегистрируйтесь здесь

Около:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Invest-proect.com - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.

планы:
3% - 5% Ежедневно на всю жизнь

Реферальная комиссия:
8%

Платежные процессоры:
PerfectMoney, AdvCash

Минимальный депозит:
$10

Особенности
Защита DDOS
SSL
Лицензионный скрипт Goldcoders

Наш депозит (AdvCash):
Payment successfully completed!
Transaction ID 4f9ec024-f36c-4de3-9a6a-6af217e8ee2b
Date and time 24.06.2017 19:42
Shop invest-proect.com
Payment amount $100.00

Зарегистрируйтесь здесь]
__________________
Incredible-Earnings.com - Best Monitoring SINCE 2004
Топ-1 Инвестиционный выбор
Incredible-Earnings на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Angelika78
Армения: Страховая компания «Госстрах-Армения»
От Angelika78 в разделе «Страховые компании»
Аватар acidfox
Меняю ВМ на либерти. От вас доплата 4%
От acidfox в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Oliver Frank
Владельцы карт «Мир» смогут снимать деньги в странах Евразийского Союза
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар platinum12
(Рестарт) Advance-Money.Net - Advance-Money
От platinum12 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
unionmoneytime.com - unionmoneytime
От pilot10 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kam0208
sitepolice.ru - сайт заработка написанием аудитов
От kam0208 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,197
Тем
475,692
Сообщений
11,786,093

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube