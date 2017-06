Incredible-Earni... Профессионал

Invest Proect - invest-proect.com



Начало: 21/06/2017



Зарегистрируйтесь здесь



Около:

Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

Invest-proect.com - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.



планы:

3% - 5% Ежедневно на всю жизнь



Реферальная комиссия:

8%



Платежные процессоры:

PerfectMoney, AdvCash



Минимальный депозит:

$10



Особенности

Защита DDOS

SSL

Лицензионный скрипт Goldcoders



Наш депозит (AdvCash):

Payment successfully completed!

Transaction ID 4f9ec024-f36c-4de3-9a6a-6af217e8ee2b

Date and time 24.06.2017 19:42

Shop invest-proect.com

Payment amount $100.00



