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Выходит новая монета серии, посвященной плакатам м/ф Диснея 1930-х годов

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Выходит новая монета серии, посвященной плакатам м/ф Диснея 1930-х годов

Вторая из серии серебряных монет Новозеландского монетного двора (New Zealand Mint), выполненных в прямоугольной форме и посвященной плакатам к мультфильмам Диснея 1930-х годов, выходит в свет и посвящена популярному мультсериалу "Глупые симфонии". Впервые выпущенный 85 лет назад в июле 1932 года "Цветы и деревья" был первым анимированным фильмом, получившим премию Оскар. Сериал "Глупые симфонии" состоял из 75 коротких выпусков и получил еще 6 Оскаров до того, как был закрыт в 1939 году. Это была первая коммерческая картина, выпущенная в цвете по технологии Technicolor.

Изображение оригинального плаката - это отличный взгляд в прошлое, на первые дни становления гиганта медиа-индустрии. Данная монета будет представлять интерес, прежде всего, для классических коллекционеров продукции, связанной с Диснеем.


Аверс монеты выглядит стандартно для Новозеландского монетного двора и содержит изображение портрета королевы Елизаветы II, а также надписи с описанием эмитента, датой и номиналом. На реверсе изображен кадр из мультипликационного фильма, выполненный в цвете и присутствует надпись с указанием названия мультсериала и данной серии.


Упаковка выполнена на высшем уровне: акриловая рамка прекрасно демонстрирует саму монету, а коробка выполнена в ярком, красочном, тематическом стиле с прилагаемым к монете сертификатом подлинности.

Монета отчеканена из унции чистого серебра, тираж составляет 10 000 экземпляров. Ее стоимость составляет 80 долларов США и купить монету можно уже сегодня как на сайте монетного двора, так и на других сайтах, продающих продукцию различных монетных дворов. Если вас не устраивает тематика именно этого постера, то хотелось бы напомнить и о другой серии монет, посвященных постерам из "Звездных войн", которая была недавно представлена.

Номинал: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамм
Размеры: 53х36 мм
Качество: пруф
Тираж: 10 000 экземпляров.

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Метки
инвестиции, монеты, нумизматика, серебро
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