Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,181 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Одесский депутат от «Оппозиционного блока» задекларировал почти 3500 биткоинов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:39
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,206
Благодарностей: 791
УГ: 15
КП: 0.314
подарки
Одесский депутат от «Оппозиционного блока» задекларировал почти 3500 биткоинов
Депутат фракции «Оппозиционный блок» в Одесском областном совете Владимир Кривошея является обладателем 3493 биткоинов. Такие данные указаны в его налоговой декларации, сообщает Украинская Служба Информации.

На момент покупки в 2011 году они стоили 24 994 грн., а на момент подачи декларации были оценены в 119 050 277 грн.

Рыночная стоимость задекларированной криптовалюты на сегодняшний день составляет почти $9,5 млн.


Владимир Кривошея работает коммерческим директором компании «Стар Шайн Шипинг». Помимо биткоинов, он задекларировал квартиру площадью 46,9 м2 в Одессе и два земельных участка в Одесской области.

Напомним, ранее еще одним владельцем криптовалюты оказался председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, задекларировавший 4256 биткоинов.

__________________
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, бонусы, страховки, компенсации
Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинский депутат задекларировал почти 600 квартир OPLOTT Политика и экономика 1 13.05.2017 02:49
Размер блока и количество транзакций в сети биткоин выросли почти в два раза clipman77 Bitcoin 0 03.10.2016 18:23
Опрос: почти две трети пользователей Биткоина голосуют за увеличение размера блока Сергей Горин Новости криптовалют 0 05.09.2016 14:49
Биржа Cryptsy заплатит почти $1 млн. за возврат украденных биткоинов kingcasha Новости криптовалют 2 10.04.2016 20:53
Прокуратура Манхэттена избавится от почти 30 тысяч биткоинов MR-Donald Новости криптовалют 2 26.01.2016 22:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Systematic (Tradency)
От Free Trader в разделе «Торговые сигналы»
Аватара нет
Частные инвестиции (Vermont) - нет сайта
От Vermont в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Facebook выплатит более $50 млн за продвижение Live
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар maria88
insaid.biz - Страховка (через Youmax)
От maria88 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Сергей Горин
Биржа Bitstamp отмечает пятилетний юбилей
От Сергей Горин в разделе «Новости криптовалют»
Аватар vovkino
существует ли работа "обнальщик карт"?
От vovkino в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
414,181
Тем
475,660
Сообщений
11,785,409

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube