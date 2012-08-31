Одесский депутат от «Оппозиционного блока» задекларировал почти 3500 биткоинов

Депутат фракции «Оппозиционный блок» в Одесском областном совете Владимир Кривошея является обладателем 3493 биткоинов. Такие данные указаны в его налоговой декларации, сообщает Украинская Служба Информации.
На момент покупки в 2011 году они стоили 24 994 грн., а на момент подачи декларации были оценены в 119 050 277 грн.
Рыночная стоимость задекларированной криптовалюты на сегодняшний день составляет почти $9,5 млн.
Владимир Кривошея работает коммерческим директором компании «Стар Шайн Шипинг». Помимо биткоинов, он задекларировал квартиру площадью 46,9 м2 в Одессе и два земельных участка в Одесской области.
Напомним, ранее еще одним владельцем криптовалюты оказался председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, задекларировавший 4256 биткоинов.