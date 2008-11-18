Rost77 Модератор

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Как перестать откладывать дела на потом. 5 хитростей



Привычка откладывать дела на потом приносит вам неприятности? В какой-то степени эта проблема затрагивает каждого из нас. Есть несколько хитростей, которые можно использовать для того, чтобы дела всё-таки были сделаны.



1. Пообещайте себе награду



Такой способ мотивации подходит тем, кто наделён самообладанием и выдержкой. В детском саду и в начальной школе мы привыкли к тому, что нас награждают за наши старания, но во взрослой жизни нам необходимо научиться самодисциплине, чтобы получать желаемое.



2. Устанавливайте чёткие цели



«Стать более эффективным» - не конкретная цель. Формулировка цели должна выглядеть так, будто вы её уже достигли: «я могу пробежать километр» или «я могу проработать целый день без боли в спине к вечеру». В дополнение к долгосрочным целям устанавливайте подцели или разбивайте цели на этапы. Скажите своему другу, что собираетесь в течение часа заниматься в спортзале. Всегда убеждайтесь в том, что ваши формулировки конкретны – так будет сложнее отложить на потом.



3. Поощряйте себя за сделанное



Очень важно вознаграждать себя за любое достижение. Прокрастинаторы делают это слишком редко. Они предпочитают заменять награду неделанием того, что должны. Вся хитрость в том, чтобы сделать для себя что-то приятное сразу после выполнения сложной задачи: к примеру, после каждой тренировки смотрите серию любимого сериала. Всегда вознаграждайте себя за само проявленное усилие, а не только за успех.



4. Составьте список худших последствий



Зачастую мы делаем что-то только для того, чтобы избежать неприятных последствий. Например, когда вам нужно вымыть посуду и оплатить счета, запишите, что вам придётся делать, если вы будете слишком долго откладывать эти дела на потом. Получится: «вымыть очень много посуды в переполненной раковине» и «договариваться со службами о подключении отключенных за неуплату услуг». Чтобы избежать выполнения этих двух задач, вы предпочтёте сделать то, что проще, то есть, именно то, что нужно.



5. Не поддавайтесь эмоциям



Все мы чувствуем внутреннее сопротивление перед предстоящим серьёзным разговором, например, когда нужно о чём-то просить начальство. В подобных ситуациях нужно просто принять тот факт, что вам будет неприятно, но всё равно сделать то, что собирались. Учитесь распознавать свои чувства и принимать их. Другое золотое правило – это правило 5-ти минут: старайтесь не затягивать с выполнением неприятных задач дольше, чем на 5 минут, чтобы не дать неприятным чувствам завладеть вами на более длительное время.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Привычка откладывать дела на потом приносит вам неприятности? В какой-то степени эта проблема затрагивает каждого из нас. Есть несколько хитростей, которые можно использовать для того, чтобы дела всё-таки были сделаны.Такой способ мотивации подходит тем, кто наделён самообладанием и выдержкой. В детском саду и в начальной школе мы привыкли к тому, что нас награждают за наши старания, но во взрослой жизни нам необходимо научиться самодисциплине, чтобы получать желаемое.«Стать более эффективным» - не конкретная цель. Формулировка цели должна выглядеть так, будто вы её уже достигли: «я могу пробежать километр» или «я могу проработать целый день без боли в спине к вечеру». В дополнение к долгосрочным целям устанавливайте подцели или разбивайте цели на этапы. Скажите своему другу, что собираетесь в течение часа заниматься в спортзале. Всегда убеждайтесь в том, что ваши формулировки конкретны – так будет сложнее отложить на потом.Очень важно вознаграждать себя за любое достижение. Прокрастинаторы делают это слишком редко. Они предпочитают заменять награду неделанием того, что должны. Вся хитрость в том, чтобы сделать для себя что-то приятное сразу после выполнения сложной задачи: к примеру, после каждой тренировки смотрите серию любимого сериала. Всегда вознаграждайте себя за само проявленное усилие, а не только за успех.Зачастую мы делаем что-то только для того, чтобы избежать неприятных последствий. Например, когда вам нужно вымыть посуду и оплатить счета, запишите, что вам придётся делать, если вы будете слишком долго откладывать эти дела на потом. Получится: «вымыть очень много посуды в переполненной раковине» и «договариваться со службами о подключении отключенных за неуплату услуг». Чтобы избежать выполнения этих двух задач, вы предпочтёте сделать то, что проще, то есть, именно то, что нужно.Все мы чувствуем внутреннее сопротивление перед предстоящим серьёзным разговором, например, когда нужно о чём-то просить начальство. В подобных ситуациях нужно просто принять тот факт, что вам будет неприятно, но всё равно сделать то, что собирались. Учитесь распознавать свои чувства и принимать их. Другое золотое правило – это правило 5-ти минут: старайтесь не затягивать с выполнением неприятных задач дольше, чем на 5 минут, чтобы не дать неприятным чувствам завладеть вами на более длительное время.

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