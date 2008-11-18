Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,167 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Заниженная самооценка: 10 скрытых выгод

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:51
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,759
Благодарностей: 2,346
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Заниженная самооценка: 10 скрытых выгод


Заниженная самооценка представляет серьёзную угрозу личной эффективности человека, так как мы попросту не решаемся взяться за масштабное по значимости дело, если недооцениваем своих способностей достичь результата. Это может касаться и профессиональных и личных аспектов жизни. Но всегда ли это так? И всегда ли низкая самооценка является негативным качеством, с которым стоит бороться? Как известно, любое, даже самое иррациональное, психическое явление имеет под собой скрытые выгоды, и заниженная самооценка – не исключение.

Ниже приведены некоторые выгодные стороны низкой самооценки:

1. Снижение уровня риска. Люди с низкой самооценкой редко идут на неоправданный риск и скрупулёзно взвешивают «за» и «против» перед принятием решения. Это снижает вероятность совершить опрометчивый поступок.

2. Повышение значимости успеха. Любая маленькая победа многократно возрастает в глазах человека, который едва ли на неё надеялся, а значит, приносит огромную порцию радости.

3. Высокий коэффициент полезного действия. Когда неуверенный в своих способностях человек берётся за дело, он прикладывает к нему максимум стараний, а если в действительности его способности высоки, то и результат получается высоким.

4. Хорошие отношения с окружающими. Сомневаясь в своих преимуществах перед другими и в способности победить в конфликте, человек ведёт себя тактично, вежливо и дружелюбно, чем и наживает себе добрых приятелей в лице окружающих.

5. Реалистичные притязания. Человек, не ожидающий от себя исключительных результатов, ставит перед собой реальные, доступные для выполнения задачи, планомерно продвигаясь в своём развитии.

6. Умение находить простые решения. В страхе не справиться с тяжёлой задачей неуверенный человек ориентируется на поиск способов прийти к необходимому результату лёгким путём. Таким образом, он ищет и находит способы упростить сложные алгоритмы.

7. Удовлетворённость жизнью. Человек с низкой самооценкой вряд ли скажет: «я достоин большего». Напротив, он сочтёт большой удачей иметь те условия жизни, которые у него есть, а значит, будет чувствовать себя комфортно в них.

8. Способность любить и восхищаться. Будучи непримечательным в собственных глазах, человек склонен ценить достоинства других, которыми, по его мнению, обделён сам. Такая способность делает его открытым для принятия другого таким, какой он есть, без завышенных требований.

9. Альтруизм. Людей с заниженной самооценкой много среди волонтёров, а также среди преданных друзей и старательных сотрудников. Стремясь завоевать ценность в своих же глазах, эти люди делают действительно много для других.

10. Героизм. Когда внутренний конфликт, порождённый неудовлетворённой потребностью принять и полюбить себя, достигает своего апогея, люди с заниженной самооценкой делают ставку на подвиг. Надежда наконец полюбить себя после совершения этого подвига может и не оправдаться, но сам подвиг от этого своей ценности не утратит.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego
Rost77 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Топ-25 скрытых функций iPhone, о которых нужно знать leovit Новости технологий и интернета 3 05.02.2016 15:06
Cемь выгод, которые ожидают Украину с 1 января leovit Новости в мире финансов и инвестиций 9 28.12.2015 17:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Cyberinvestment-cyberinvestment.net
От Игорян в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар InfernusZp
PopularHours - popularhours.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Realgoldinvest – www.realgoldinvest.com
От AlexP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Японский робот начал потеть
От Alcest в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Женщины трудолюбивее мужчин
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mikhail777
Instantmoneyfunds - instantmoneyfunds.com
От mikhail777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,167
Тем
475,615
Сообщений
11,784,495

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube