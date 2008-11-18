Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,759 Благодарностей: 2,346 УГ: 1 подарки награды

Заниженная самооценка: 10 скрытых выгод



Заниженная самооценка представляет серьёзную угрозу личной эффективности человека, так как мы попросту не решаемся взяться за масштабное по значимости дело, если недооцениваем своих способностей достичь результата. Это может касаться и профессиональных и личных аспектов жизни. Но всегда ли это так? И всегда ли низкая самооценка является негативным качеством, с которым стоит бороться? Как известно, любое, даже самое иррациональное, психическое явление имеет под собой скрытые выгоды, и заниженная самооценка – не исключение.



Ниже приведены некоторые выгодные стороны низкой самооценки:



1. Снижение уровня риска. Люди с низкой самооценкой редко идут на неоправданный риск и скрупулёзно взвешивают «за» и «против» перед принятием решения. Это снижает вероятность совершить опрометчивый поступок.



2. Повышение значимости успеха. Любая маленькая победа многократно возрастает в глазах человека, который едва ли на неё надеялся, а значит, приносит огромную порцию радости.



3. Высокий коэффициент полезного действия. Когда неуверенный в своих способностях человек берётся за дело, он прикладывает к нему максимум стараний, а если в действительности его способности высоки, то и результат получается высоким.



4. Хорошие отношения с окружающими. Сомневаясь в своих преимуществах перед другими и в способности победить в конфликте, человек ведёт себя тактично, вежливо и дружелюбно, чем и наживает себе добрых приятелей в лице окружающих.



5. Реалистичные притязания. Человек, не ожидающий от себя исключительных результатов, ставит перед собой реальные, доступные для выполнения задачи, планомерно продвигаясь в своём развитии.



6. Умение находить простые решения. В страхе не справиться с тяжёлой задачей неуверенный человек ориентируется на поиск способов прийти к необходимому результату лёгким путём. Таким образом, он ищет и находит способы упростить сложные алгоритмы.



7. Удовлетворённость жизнью. Человек с низкой самооценкой вряд ли скажет: «я достоин большего». Напротив, он сочтёт большой удачей иметь те условия жизни, которые у него есть, а значит, будет чувствовать себя комфортно в них.



8. Способность любить и восхищаться. Будучи непримечательным в собственных глазах, человек склонен ценить достоинства других, которыми, по его мнению, обделён сам. Такая способность делает его открытым для принятия другого таким, какой он есть, без завышенных требований.



9. Альтруизм. Людей с заниженной самооценкой много среди волонтёров, а также среди преданных друзей и старательных сотрудников. Стремясь завоевать ценность в своих же глазах, эти люди делают действительно много для других.



10. Героизм. Когда внутренний конфликт, порождённый неудовлетворённой потребностью принять и полюбить себя, достигает своего апогея, люди с заниженной самооценкой делают ставку на подвиг. Надежда наконец полюбить себя после совершения этого подвига может и не оправдаться, но сам подвиг от этого своей ценности не утратит.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Заниженная самооценка представляет серьёзную угрозу личной эффективности человека, так как мы попросту не решаемся взяться за масштабное по значимости дело, если недооцениваем своих способностей достичь результата. Это может касаться и профессиональных и личных аспектов жизни. Но всегда ли это так?Как известно, любое, даже самое иррациональное, психическое явление имеет под собой скрытые выгоды, и заниженная самооценка – не исключение.Снижение уровня риска. Люди с низкой самооценкой редко идут на неоправданный риск и скрупулёзно взвешивают «за» и «против» перед принятием решения. Это снижает вероятность совершить опрометчивый поступок.Повышение значимости успеха. Любая маленькая победа многократно возрастает в глазах человека, который едва ли на неё надеялся, а значит, приносит огромную порцию радости.Высокий коэффициент полезного действия. Когда неуверенный в своих способностях человек берётся за дело, он прикладывает к нему максимум стараний, а если в действительности его способности высоки, то и результат получается высоким.Хорошие отношения с окружающими. Сомневаясь в своих преимуществах перед другими и в способности победить в конфликте, человек ведёт себя тактично, вежливо и дружелюбно, чем и наживает себе добрых приятелей в лице окружающих.Реалистичные притязания. Человек, не ожидающий от себя исключительных результатов, ставит перед собой реальные, доступные для выполнения задачи, планомерно продвигаясь в своём развитии.Умение находить простые решения. В страхе не справиться с тяжёлой задачей неуверенный человек ориентируется на поиск способов прийти к необходимому результату лёгким путём. Таким образом, он ищет и находит способы упростить сложные алгоритмы.Удовлетворённость жизнью. Человек с низкой самооценкой вряд ли скажет: «я достоин большего». Напротив, он сочтёт большой удачей иметь те условия жизни, которые у него есть, а значит, будет чувствовать себя комфортно в них.Способность любить и восхищаться. Будучи непримечательным в собственных глазах, человек склонен ценить достоинства других, которыми, по его мнению, обделён сам. Такая способность делает его открытым для принятия другого таким, какой он есть, без завышенных требований.Альтруизм. Людей с заниженной самооценкой много среди волонтёров, а также среди преданных друзей и старательных сотрудников. Стремясь завоевать ценность в своих же глазах, эти люди делают действительно много для других.Героизм. Когда внутренний конфликт, порождённый неудовлетворённой потребностью принять и полюбить себя, достигает своего апогея, люди с заниженной самооценкой делают ставку на подвиг. Надежда наконец полюбить себя после совершения этого подвига может и не оправдаться, но сам подвиг от этого своей ценности не утратит.

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам

Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego __________________