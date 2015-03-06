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Активы НБУ сократились на 12,5 млрд грн

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Старый Сегодня, 23:15
#1
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Активы НБУ сократились на 12,5 млрд грн
Речь идет о первом квартале 2017 года

Активы Национального банка Украины (НБУ) в I квартале 2017 уменьшились на 12,5 млрд гривень до 928 млрд гривень. Об этом говорится в отчете о финансовом положении Национального банка за 31 марта 2017 года, обнародованном на сайте регулятора в среду, 3 мая.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА
Как пояснили в регуляторе, сокращение активов произошло, в первую очередь, за счет сокращения международных резервов, что вызвано необходимостью осуществления платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.
ВАЛЮТА
Так, валютные активы НБУ сократились на 2% и составили 18,1 млрд долларов.
ГРИВНЯ
В то же время гривневые активы Национального банка увеличились на 2,13 млрд гривень и составляют 441,4 млрд гривень.
ОВГЗ
Рост гривневых активов был обусловлен увеличением портфеля ценных бумаг Украины (на 397,06 млрд гривень) и сокращением кредитного портфеля НБУ на 35,1 млрд гривень.
ПОГАШЕНИЕ
Кроме того, по итогам I квартала этого года произошло расформирование резервов под предоставленные кредиты на сумму 5 млрд гривень.
ПАССИВЫ
Обязательства центрального банка за этот период уменьшились на 30,2 млрд гривень до 762,75 млрд гривень, что обусловлено сокращением объема портфеля депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком до 65,5 млрд гривень (на 4%) и банкнот и монет в обращении до 311,50 млрд гривень (на 9%). Кроме того, Национальный банк отразил как обязательства часть прибыли за 2016 к распределению в государственный бюджет в объеме 44,38 млрд гривень, которая подлежит перечислению в госбюджет Украины в 2017 году.
ВСЕГО
Собственный капитал НБУ увеличился на 12% и составляет 165,30 млрд гривень.
Напомним, активы Нацбанка увеличились на 91,4 млрд гривень в 2016 году. Ранее сообщалось о перечислении НБУ первой в 2017 году прибыли в госбюджет.

Источник
ELENA BAR на форуме  
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