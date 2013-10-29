ООН будет использовать блокчейн для контроля над изменением климата

Организация Объединенных Наций присматривается к блокчейну в рамках своей борьбы с изменением климата.
Во время недавнего заседания ООН в Германии официальный представитель Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) обсудил, как технология может предоставлять выгоды, поскольку мир стремится принять Парижское соглашение об изменении климата, достигнутое в прошлом году, направленное на сокращение глобальных выбросов углекислого газа.
Недавнее сообщение в блоге с подробными обсуждениями на заседании ООН в мае отмечает, что организация может использовать эту технологию для создания прозрачной и эффективной системы, которая может контролировать, например, выбросы углекислого газа и торговлю чистой энергией, распределение средств. Блок-цепь также может быть использована для обеспечения точности данных по сокращению выбросов углерода.
Александр Геллерт, который является помощником сотрудника по программам в РКИК ООН, заявил на майском совещании:
«По мере того, как страны, регионы, города и предприятия будут стремиться к быстрому осуществлению Парижского соглашения по изменению климата, им необходимо использовать все инновационные и самые современные технологии. Blockchain может способствовать более активному участию заинтересованных сторон, прозрачности и взаимодействию и помогать приносить доверие и Дальнейшие инновационные решения в борьбе с изменением климата, что приведет к усилению климатических воздействий ».
Однако, поскольку, организация не указала конкретную временную шкалу для использования технологии криптовалют, только заявив, что она находится на ранней стадии исследования.
Тем не менее, ООН подчеркивает возможный случай использования технологии для продвижения своих миссий по борьбе с нищетой и для гуманитарной помощи .
Идея применения блокчейна к проблеме выбросов углекислого газа также проявилась в частном секторе.
Как сообщал CoinDesk в конце прошлого года, IBM работает с китайской фирмой для разработки прототипа для отслеживания и мониторинга торговли углеродными активами среди высокоэнергетических компаний в стране, которая производит около четверти мировых выбросов углекислого газа.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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