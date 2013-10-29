Правительство Украины внедрит систему регистрации земель, основанной на блокчейне

Правительство Украины раскрыло планы по внедрению системы регистрации земель, основанной на блокчейне.
На заседании правительства в среду Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, представил пилотный проект, который планируется начать в октябре. Согласно сообщениям местных СМИ , эта схема будет вводить блокчейнн в Государственный земельный кадастр стран Восточной Европы и оцифровать аукционы по аренде государственных земель.
Из новостей следует недавнее стремление премьер-министра Владимира Гройсмана провести аукционы по всей государственной аренде земли в будущем - шаг, направленный на увеличение конкуренции, активизацию местной экономики и сокращение незаконной деятельности. Предупреждение о возможном «уголовном наказании» за несоблюдение политики, заявил премьер-министр :
«Любая земля, которая продается, должна предоставляться на аукционах».
Около 71% территории Украины (42,7 млн. Га) относится к категории сельскохозяйственных угодий. Более 10 миллионов гектаров этого принадлежит государству, что составляет около 25% от общего объема сельскохозяйственных угодий.
Согласно исследовательскому проекту 2015 года, финансируемому Всемирным банком и запущенному в сотрудничестве с Министерством аграрной политики Украины, Государственным центром земельного кадастра и рядом государственных органов, нынешнее состояние землеустройства в Украине вызывает тревогу:
Государственная регистрация земли значительно ниже, чем для частной собственности (24% против 71%), снижая прозрачность и допуская незаконную деятельность.
Уровень арендной платы за сельскохозяйственные угодья является одним из самых низких в Европе и СНГ (около 37 долл. США в 2015 году), что отрицательно сказывается на доходах сельских землевладельцев и вызывает неэффективное использование земельных ресурсов.
Рынок земли очень подавлен, главным образом из-за отсутствия финансовых инструментов и сложностей использования земли в качестве обеспечения. Основной способ передачи прав собственности на сельскохозяйственные угодья осуществляется через аренду, где есть большой «теневой рынок».
Число земельных налогоплательщиков (около 7,3 млн. Человек) намного ниже числа частных землевладельцев и землепользователей.
Украина не является первой страной, которая рассмотрит вопрос о применении блокчейна в процессе регистрации земли. В марте этого года правительство Швеции зарегистрировало законо проект по регистрации сделок с недвижимостью. И, в мае, Земельный кадастр Великобритании подробно рассказал о своих планах по так называемой «Цифровой улице», включив технологию блокчейна в качестве одной из основных технологий для испытания.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность