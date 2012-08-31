У россиянина украли компьютер, в котором хранилось 130 миллионов рублей

Деньги лежали в оффлайн-кошельке.
О крупном кибер-преступлении, совершенной по старинке, рассказал twitter-аккаунт «Aнатолий Ноготочки». Сам, как пояснил он корреспонденту ИА «Политика Сегодня», о происшествии знает со слов пользователей закрытого коллективного блога Leprosium.
Пользователь Leprosium Gorgon сообщил, что лишился 800 «биткоинов», которые хранил на «холодном» кошельке в своем персональном компьютере. Компьютер у него украли, вместе с электронным кошельком и ключами восстановления для доступа к счету.
Пользователи Twitter предположили, что похититель может не догадаться о электронных деньгах, хранящихся на компьютере. По курсу на 23 июня 800 биткоинов - это больше, чем 130 миллионов рублей. Подал ли заявление в полицию пострадавший и где территориально произошла кража XXI века, «Aнатолий Ноготочки» не знает.
«Холодный» кошелек - способ хранения криптовалюты без подключения к сети. Главным его достоинством считается полная защищенность от взлома и кражи.