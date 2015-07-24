Стартап PetDesk привлек $2,1 млн, чтобы помочь домашним животным жить дольше

Стартап PetDesk, который соединяет владельцев домашних животных с поставщиками услуг по уходу за животными для эффективного управления здоровьем животных и продления их жизни, сегодня объявил о том, что привлек $2,1 млн, в рамках Series A под руководством Canal Partners. Компания планирует использовать средства для увеличения продаж, расширения своего присутствия на рынке и ускорения разработки новых продуктов. Общая сумма финансирования стартапа составила $3,1 млн (с учетом раунда А).
«PetDesk меняет способы, которыми владельцы домашних животных и поставщики услуг по уходу за животными сотрудничают и управляют здоровьем домашних животных, мы увидели удивительный потенциал в компании с того момента, как мы её обнаружили», - сказал Тодд Белфер, управляющий партнер Canal Partners. «PetDesk имеет огромную возможность сорвать отрасль здравоохранения домашних животных, и мы с нетерпением ждем, чтобы помочь им масштабироваться в новых областях, и в продвижении их миссия - помогать домашним животным жить дольше, здоровее».
Компания PetDesk была основана с целью продления жизни домашних животных, путем помощи ветеринарным больницам сохранять клиентов, развивать бизнес и способствовать общению с владельцами домашних животных, чтобы лучше управлять здоровьем питомца. Некоторые из возможностей платформы включают в себя:
Автоматизированные напоминания о посещении для активного выявления потенциальных проблем со здоровьем домашних животных
Управление мобильными назначениями с интеграцией календарей и напоминаниями
Мгновенный доступ к вакцинации и истории рецептов у вашего ветеринара
Личный список дел для ежедневных, еженедельных и ежемесячных заданий по уходу за домашними животными
«Все в нашей команде любители домашних животных, и мы все хотим, чтобы наши питомцы жили как можно дольше», - сказал Тейлор Кавана, основатель и главный исполнительный директор PetDesk. «Мы разработали эту платформу, чтобы помочь нам стать лучшими владельцами питомцев и помочь нашим высокопоставленным местным ветеринарам. С нашей помощью владельцы домашних животных и успешные местные ветеринары будут генерировать миллионы дополнительных лет жизни животных ».
Canal Partners будет способствовать развитию PetDesk с руководством по продажам и маркетингу, исполнительному руководству и непосредственному участию в совете директоров компании. Инвестиционная фирма гордится тем, что является эффективными партнерами в своих портфельных компаниях, предоставляя десятилетий опыт и знания для растущих, прибыльных компаниях.
Перевод специально для mmgp.ru