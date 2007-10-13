InvestSar Limited---investsar.com

Дата открытия финансовой компании 20 июня 2017 года.
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Investsar.com дает вам стабильность гарантии высокой стабильности прибыли при ваших инвестициях. Мы предоставляем вам такие функции, как МГНОВЕННЫЕ ДЕПОЗИТЫ и МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ, вы будете получать максимальную прибыль каждый день. Представьте себе мир, в котором жизнь легко. Где люди выходят, чтобы жить своей мечтой. Путешествуйте в места своей мечты, покупайте автомобиль, покупайте и обедайте, или даже покупайте собственный дом. Представьте себе будущее, где вы - ваш собственный босс. Invest Sar - независимая инвестиционная платформа, созданная путем объединения опыта профессиональных трейдеров и финансовых аналитиков.
Компания Pay Invest LTD имеет дочерние компании в следующих областях:
Нефтегазовая промышленность
Форекс и торговля акциями
Банковское дело
Тяжелая индустрия
Биткойн трейдинг
Недвижимость и страхование
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Ref комиссий: 3%
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Мой вклад в финансовую компанию:
06.23.17 11:51 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U8668812 from U7664***. Batch: 179877545. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to investsar.com User Cycling.
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