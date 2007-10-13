Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,090 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

InvestSar Limited---investsar.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Супер заработки - Блог об инвестициях и заработке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:47
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 3,018
Благодарностей: 1,295
УГ: 60
КП: 0.083
InvestSar Limited---investsar.com
Дата открытия финансовой компании 20 июня 2017 года.

Добро пожаловать на Investsar.com!
Investsar.com дает вам стабильность гарантии высокой стабильности прибыли при ваших инвестициях. Мы предоставляем вам такие функции, как МГНОВЕННЫЕ ДЕПОЗИТЫ и МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ, вы будете получать максимальную прибыль каждый день. Представьте себе мир, в котором жизнь легко. Где люди выходят, чтобы жить своей мечтой. Путешествуйте в места своей мечты, покупайте автомобиль, покупайте и обедайте, или даже покупайте собственный дом. Представьте себе будущее, где вы - ваш собственный босс. Invest Sar - независимая инвестиционная платформа, созданная путем объединения опыта профессиональных трейдеров и финансовых аналитиков.
Компания Pay Invest LTD имеет дочерние компании в следующих областях:
Нефтегазовая промышленность
Форекс и торговля акциями
Банковское дело
Тяжелая индустрия
Биткойн трейдинг
Недвижимость и страхование
Investsar Измените свой способ зарабатывания денег, делая почасовую прибыль легко с нами в ближайшее время!
Руководство опытных специалистов
Поддержка 24/7 Live
Anti-DDOS
Защита SSL
Мгновенное снятие средств

Инвестиционные планы:

1) Почасовой для 96 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

1,08% -1,35%
Ежечасно в течение 96 часов
Мин.: 5 $
Макс: 5000 $
Ref комиссий: 3%
Мгновенная выплата
Принять:
Биткойн, Advcash, PerfectMoney, Payeer, Okpay

2) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

6% -8%
Час в течение 48 часов
Минимальная: 400 $
Макс: 40 000 $
Ref комиссий: 5%
Мгновенная выплата
Принять:
Биткойн, Advcash, PerfectMoney, Payeer, Okpay, BankWire.

3) Почасовой для 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

17% -24%
Ежечасно в течение 24 часов
Мин: 5 000 $
Макс: 500 000 $
Ref комиссий: 12%
Мгновенная выплата
Принять:
Биткойн, PerfectMoney, Payeer, Okpay, BankWire.

ДЕПОЗИТ БОЛЕЕ 1000 $ + ПОЛУЧИТ 100% БОНУСОВ С 1 ИЮНЯ по 30. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ!
Делайте деньги от InvestSar!
Станьте нашим VIP-участником сегодня!

Выплаты инстант.

Платежные системы:

Perfect Money,USD
PAYEER,USD
Okpay,USD
Bitcoin

Посмотрите сайт здесь:

https://investsar.com/?ref=Cycling

Партнерская программа:

Используйте нашу реферальную программу и зарабатывайте до 3% -12% от ваших рефералов депозитов!

Рекламируйте с нами.

Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!

Мой вклад в финансовую компанию:



06.23.17 11:51 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U8668812 from U7664***. Batch: 179877545. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to investsar.com User Cycling.

Темы на заграничных форумах:

http://www.talkgold.com/forum/showth...=investsar.com

http://www.moneymakergroup.com/Inves...o-t537488.html

http://www.dreamteammoney.com/index....investsar\.com

Контактная информация.

Адрес: STREET LONDON ENGLAND EC1N8TB

Телефон предоставляем только для VIP-членов

Электронная почта: admin@Investsar.com
Anglijsk вне форума  
Старый Сегодня, 15:29
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Барнаул
Регистрация: 13.10.2007
Сообщений: 8,851
Благодарностей: 1,926
УГ: 0
КП: 0.170
награды Нострадамус Ветеран MMGP.RU 
Re: InvestSar Limited---investsar.com
Anglijsk, Вы это спецом делаете? http://mmgp.ru/showthread.php?t=5218...1#post12974707
Sanik вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
bitforex.limited - BIT FOREX LIMITED asmith Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 17 17.01.2017 18:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [ Нет выплаты ]+
От hottab2008 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватара нет
[CopyFX] [RoboForex] Stairstep
От matveich в разделе «Архив»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватара нет
А что если рынок упадет на 30–40–50%?
От investsimply в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар TheGOLDskull
e-worldcash - e-worldcash.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bakster
MerkatuFund - merkatufund.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,090
Тем
475,461
Сообщений
11,780,437

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube