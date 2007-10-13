Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 16:07 Сегодня, 16:07 Сегодня, 14:47 #1 Anglijsk Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 31.05.2015 Сообщений: 3,018 Благодарностей: 1,295 УГ: 60 КП: 0.083 InvestSar Limited---investsar.com



Добро пожаловать на Investsar.com!

Investsar.com дает вам стабильность гарантии высокой стабильности прибыли при ваших инвестициях. Мы предоставляем вам такие функции, как МГНОВЕННЫЕ ДЕПОЗИТЫ и МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ, вы будете получать максимальную прибыль каждый день. Представьте себе мир, в котором жизнь легко. Где люди выходят, чтобы жить своей мечтой. Путешествуйте в места своей мечты, покупайте автомобиль, покупайте и обедайте, или даже покупайте собственный дом. Представьте себе будущее, где вы - ваш собственный босс. Invest Sar - независимая инвестиционная платформа, созданная путем объединения опыта профессиональных трейдеров и финансовых аналитиков.

Компания Pay Invest LTD имеет дочерние компании в следующих областях:

Нефтегазовая промышленность

Форекс и торговля акциями

Банковское дело

Тяжелая индустрия

Биткойн трейдинг

Недвижимость и страхование

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Электронная почта: Дата открытия финансовой компании 20 июня 2017 года.Добро пожаловать на Investsar.com!Investsar.com дает вам стабильность гарантии высокой стабильности прибыли при ваших инвестициях. Мы предоставляем вам такие функции, как МГНОВЕННЫЕ ДЕПОЗИТЫ и МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ, вы будете получать максимальную прибыль каждый день. Представьте себе мир, в котором жизнь легко. Где люди выходят, чтобы жить своей мечтой. Путешествуйте в места своей мечты, покупайте автомобиль, покупайте и обедайте, или даже покупайте собственный дом. Представьте себе будущее, где вы - ваш собственный босс. Invest Sar - независимая инвестиционная платформа, созданная путем объединения опыта профессиональных трейдеров и финансовых аналитиков.Компания Pay Invest LTD имеет дочерние компании в следующих областях:Нефтегазовая промышленностьФорекс и торговля акциямиБанковское делоТяжелая индустрияБиткойн трейдингНедвижимость и страхованиеInvestsar Измените свой способ зарабатывания денег, делая почасовую прибыль легко с нами в ближайшее время!Руководство опытных специалистовПоддержка 24/7 LiveAnti-DDOSЗащита SSLМгновенное снятие средствИнвестиционные планы:1) Почасовой для 96 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.1,08% -1,35%Ежечасно в течение 96 часовМин.: 5 $Макс: 5000 $Ref комиссий: 3%Мгновенная выплатаПринять:Биткойн, Advcash, PerfectMoney, Payeer, Okpay2) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.6% -8%Час в течение 48 часовМинимальная: 400 $Макс: 40 000 $Ref комиссий: 5%Мгновенная выплатаПринять:Биткойн, Advcash, PerfectMoney, Payeer, Okpay, BankWire.3) Почасовой для 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.17% -24%Ежечасно в течение 24 часовМин: 5 000 $Макс: 500 000 $Ref комиссий: 12%Мгновенная выплатаПринять:Биткойн, PerfectMoney, Payeer, Okpay, BankWire.ДЕПОЗИТ БОЛЕЕ 1000 $ + ПОЛУЧИТ 100% БОНУСОВ С 1 ИЮНЯ по 30. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ!Делайте деньги от InvestSar!Станьте нашим VIP-участником сегодня!Выплаты инстант.Платежные системы:Perfect Money,USDPAYEER,USDOkpay,USDBitcoinПосмотрите сайт здесь:Партнерская программа:Используйте нашу реферальную программу и зарабатывайте до 3% -12% от ваших рефералов депозитов!Рекламируйте с нами.Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!Мой вклад в финансовую компанию:06.23.17 11:51 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U8668812 from U7664***. Batch: 179877545. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to investsar.com User Cycling.Темы на заграничных форумах:Контактная информация.Адрес: STREET LONDON ENGLAND EC1N8TBТелефон предоставляем только для VIP-членовЭлектронная почта: admin@Investsar.com Сегодня, 15:29 #2 Sanik Топ Мастер

Пол: Мужской Возраст: 42 Адрес: Барнаул Регистрация: 13.10.2007 Сообщений: 8,851 Благодарностей: 1,926 УГ: 0 КП: 0.170 награды Re: InvestSar Limited---investsar.com Anglijsk, Вы это спецом делаете? , Вы это спецом делаете? http://mmgp.ru/showthread.php?t=5218...1#post12974707 Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 16:07 Сегодня, 16:07 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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