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Карты Visa Platinum и Visa Infinite от ПУМБ подключили к программе LoungeKey

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Карты Visa Platinum и Visa Infinite от ПУМБ подключили к программе LoungeKey
Премиальные карты Visa Platinum и Visa Infinite от банка ПУМБ подключили к программе LoungeKey. Эта программа предоставляет доступ в более чем 820 бизнес-залов международных аэропортов по всему миру.
Теперь достаточно предъявить администратору зала LoungeKey платежную карту Visa Platinum или Visa Infinite, эмитированную ПУМБ – и Вы получите мгновенный доступ в залы ожидания повышенной комфортности.

К услугам клиентов:
  • комфортные лаунж-залы на протяжении каждого путешествия – независимо от класса авиабилетов,
  • возможность отдохнуть в спокойной и комфортной обстановке, перекусить, поработать с документами или провести встречу в случае непредвиденной задержки или отмены рейса,
  • доступ в залы первого класса для ваших гостей, членов семьи или партнеров по бизнесу,
  • высокое качество обслуживания, которое обеспечивает команда лидеров сети независимых лаунжей за последние 24 года.
Плата за посещение зала будет списываться со счета владельца карты. Стоимость посещения согласно тарифам LoungeKey из расчета на одного человека составляет 27 долларов США.

Подробная информация – на странице LoungeKey.

Для использования мобильного приложения LoungeKey владельцу карты Visa нужно зарегистрироваться и создать online-профиль (имя пользователя и пароль).

По материалам ПУМБ.
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loungekey, visa, visa infinite, visa platinum, пумб
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