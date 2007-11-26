Mine a Coin - mineacoin.com

Планы nvestment: 5% ежедневно, 10% ежедневно, 15% ежедневно
Минимальный вклад $0.00
Рефские до 3-6%
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Цитата:
Mine a Coin - идеальное решение для всех поклонников онлайн-инвестиций, а также для всех тех, кто следит за тенденциями на рынке криптоволокнов, которые сегодня быстро набирают популярность в качестве альтернативного способа оплаты. Наша компания предлагает высококачественную услугу по управлению активами, основанную на нашей собственной большой сети оборудования ASIC для добычи биткойнов. Наш многолетний опыт и технический опыт позволяют нам продуктивно работать и развивать новые области безопасного дохода. Учитывая рост стоимости и сложность процесса, а также значительное сокращение (сокращение вдвое) вознаграждения за горнорабочие в 2016 году, облачная разработка, предлагаемая нашим инвестиционным проектом, является привлекательной и прибыльной для всех. Вместо классического распределения мощности и аренды оборудования мы каждый час предлагаем нашим клиентам пакет инвестиционных планов с начислениями. Присоединяйтесь и заработайте у нас: это доступно и полезно для всех!
Mine a Coin был официально зарегистрирован и осуществляет финансовую деятельность в соответствии с действующим законодательством Соединенного Королевства. Необходимую информацию о компании можно найти на нашем веб-сайте или в официальных источниках.
Инвестиционные планы:
Цитата:
5% daily for 10 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $0.00 - $100.00 5.00
10% daily for 20 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $101.00 - $500.00 10.00
15% daily for 30 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1001.00 and more 15.00
The amount of 140 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1329860->U14292255. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to mineacoin.com User investspot.. Date: 10:35 23.06.17. Batch: 179872627.
Running days 0 / Active accounts 0 / Total deposited $ 0.00 / Total withdraw $ 0.00
Тут без моников и игра не начнется, хотя я в такое не играюсь
Что диз ни о чем что планы - которые не то что летом а и зимой не у всех работают!