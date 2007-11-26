Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,090 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Mine a Coin - mineacoin.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:33
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 13,015
Благодарностей: 841
УГ: 26
КП: 0.003
награды Нострадамус 
Mine a Coin - mineacoin.com
Я не админ!

Новый проект: Mine a Coin

Дата запуска: 2017-06-23

Принимает:Perfectmoney, Bitcoin, Payeer, Payza

Планы nvestment: 5% ежедневно, 10% ежедневно, 15% ежедневно

Минимальный вклад $0.00

Рефские до 3-6%

Перевод с Google:
Цитата:
Mine a Coin - идеальное решение для всех поклонников онлайн-инвестиций, а также для всех тех, кто следит за тенденциями на рынке криптоволокнов, которые сегодня быстро набирают популярность в качестве альтернативного способа оплаты. Наша компания предлагает высококачественную услугу по управлению активами, основанную на нашей собственной большой сети оборудования ASIC для добычи биткойнов. Наш многолетний опыт и технический опыт позволяют нам продуктивно работать и развивать новые области безопасного дохода. Учитывая рост стоимости и сложность процесса, а также значительное сокращение (сокращение вдвое) вознаграждения за горнорабочие в 2016 году, облачная разработка, предлагаемая нашим инвестиционным проектом, является привлекательной и прибыльной для всех. Вместо классического распределения мощности и аренды оборудования мы каждый час предлагаем нашим клиентам пакет инвестиционных планов с начислениями. Присоединяйтесь и заработайте у нас: это доступно и полезно для всех!

Mine a Coin был официально зарегистрирован и осуществляет финансовую деятельность в соответствии с действующим законодательством Соединенного Королевства. Необходимую информацию о компании можно найти на нашем веб-сайте или в официальных источниках.
Инвестиционные планы:
Цитата:
5% daily for 10 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $0.00 - $100.00 5.00

10% daily for 20 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $101.00 - $500.00 10.00

15% daily for 30 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1001.00 and more 15.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:
Цитата:
The amount of 140 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1329860->U14292255. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to mineacoin.com User investspot.. Date: 10:35 23.06.17. Batch: 179872627.
Скриншот сайта:
__________________
2017 Топ 10 HYIP - получить до 3000% RCB || Лучший выбор >> SIMBWealth | Vavilon | BitcoinProfit | Matrixbit | FatFunds
nonogirl вне форума  
Старый Сегодня, 13:50
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4,577
Благодарностей: 588
УГ: 3
КП: 0.158
подарки
Цитата:
Сообщение от nonogirl Посмотреть сообщение
Минимальный вклад $0.00
смешная шуточка
rysi1967 вне форума  
Старый Сегодня, 14:20
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,895
Благодарностей: 6,067
УГ: 91
КП: 0.388
подарки
Re: Mine a Coin - mineacoin.com
Running days 0 / Active accounts 0 / Total deposited $ 0.00 / Total withdraw $ 0.00
Тут без моников и игра не начнется, хотя я в такое не играюсь
Что диз ни о чем что планы - которые не то что летом а и зимой не у всех работают!
__________________
BITPALAS LTD - 10% в день
BITEXPLOSION LTD - 10% в день
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 136
Благодарностей: 30
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Mine a Coin - mineacoin.com
коротко -озз
saahov вне форума  
Старый Сегодня, 15:45
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,687
Благодарностей: 11,220
УГ: 49
КП: 0.055
подарки
Re: Mine a Coin - mineacoin.com
админ намекает, что заходить надо со 101 минимум, поскольку ему срочно нужны бапки
__________________
Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
kodyaich на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mine-Coin - mine-coin.ru Мониторинг Хайпов Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 14 02.06.2016 00:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
Публикуйте в этой теме твиттеры о заработке
От mysilver в разделе «Блоги о заработке»
Аватар chu
Квартальная выручка рынка систем хранения данных выросла до 8,8 млрд долл.
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sunrize7
Объявлен конкурс для стартапов на гранты в 300 тысяч рублей
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
sotinvest - sotinvest.com
От remo42 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар anton25
Взлом Перфект Мани без изменения пароля
От anton25 в разделе «Perfect Money»
Аватар DrinKi
Apple CiTy | Алмата
От DrinKi в разделе «Қазақтар»
.     
Пользователей
414,090
Тем
475,461
Сообщений
11,780,437

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube