Mine a Coin - mineacoin.com



Новый проект:



Дата запуска: 2017-06-23



Принимает:Perfectmoney, Bitcoin, Payeer, Payza



Планы nvestment: 5% ежедневно, 10% ежедневно, 15% ежедневно



Минимальный вклад $0.00



Рефские до 3-6%



Перевод с Google:

Цитата: Mine a Coin - идеальное решение для всех поклонников онлайн-инвестиций, а также для всех тех, кто следит за тенденциями на рынке криптоволокнов, которые сегодня быстро набирают популярность в качестве альтернативного способа оплаты. Наша компания предлагает высококачественную услугу по управлению активами, основанную на нашей собственной большой сети оборудования ASIC для добычи биткойнов. Наш многолетний опыт и технический опыт позволяют нам продуктивно работать и развивать новые области безопасного дохода. Учитывая рост стоимости и сложность процесса, а также значительное сокращение (сокращение вдвое) вознаграждения за горнорабочие в 2016 году, облачная разработка, предлагаемая нашим инвестиционным проектом, является привлекательной и прибыльной для всех. Вместо классического распределения мощности и аренды оборудования мы каждый час предлагаем нашим клиентам пакет инвестиционных планов с начислениями. Присоединяйтесь и заработайте у нас: это доступно и полезно для всех!



Mine a Coin был официально зарегистрирован и осуществляет финансовую деятельность в соответствии с действующим законодательством Соединенного Королевства. Необходимую информацию о компании можно найти на нашем веб-сайте или в официальных источниках.

Цитата: 5% daily for 10 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $0.00 - $100.00 5.00



10% daily for 20 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $101.00 - $500.00 10.00



15% daily for 30 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $1001.00 and more 15.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:

Цитата: The amount of 140 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1329860->U14292255. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to mineacoin.com User investspot.. Date: 10:35 23.06.17. Batch: 179872627.

