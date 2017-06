При поддержке

Сегодня, 13:05

Новые криптовалюты: как в них инвестировать и почему им нужен правовой статус?

Кажется, что в скором времени криптовалютам в частности и блокчейну в целом удастся покинуть правовой вакуум, в котором они сейчас во многих странах находятся. Какие есть возможности для работы с ними как с инвестинструментами?

Несмотря на то что капитализация биткоина (BTC) растет грандиозными темпами — сегодня он приближается к $46 млрд, — удельный вес главной криптовалюты мира постепенно снижается. Если в начале года на BTC приходилось свыше 85 % всего рынка, сейчас этот показатель составляет около 40%.



Альткоины



Дело в том, что более заметную в роль в переживающем экспоненциальный рост рынке (в январе общая капитализация не превышала $20 млрд, сейчас этот показатель превышает $54 млрд) начинают играть так называемые альткоины — многочисленные «альтернативы биткоину», которые стали появляться сразу же после создания первой криптовалюты мира и по-настоящему вышли на авансцену лишь в последние несколько лет.



Первые альткоины создавались по модели BTC и по большому счету копировали эту криптовалюту, исправляя ее предполагаемые недостатки и дополняя новыми свойствами (например, улучшенные характеристики безопасности у Dash или повышенная скорость транзакций у Litecoin). Однако в настоящее время второе место после BTC занимает криптовалюта, созданная по совершенной новой модели. Это «эфир» (ETH) — криптовалюта децентрализованной платформы Ethereum: капитализация «убийцы биткоина» на момент написания материала составляет более $35 млрд. Платформа Ethereum, созданная Виталиком Бутериным, работает на базе «умных контрактов», и именно распространение знаний об этой технологии, использование которой сокращает затраты на разработку, как считают некоторые аналитики, является драйвером роста криптовалют, наблюдаемого в последнее время. Подтверждением этому наблюдению может служить тот факт, что ряд ICO (initial coin offering, аналог IPO для децентрализованной экономики), прошедших в 2017 г., действительно были связаны с разработкой криптовалют, созданных на базе Ethereum.



Всего на момент написания статьи существует 747 криптовалют. Среди прочих наиболее высоколиквидных альткоинов, пользующихся заметным спросом, стоит выделить Ripple (капитализация — более $9,8 млрд), одну из старейших криптовалют мира Litecoin ($1,5 млрд), NEM (более $1,8 млрд), Dash ($1,3 млрд) и Monero ($767 300).



Инвестирование



Рост капитализации рынка криптовалют, увеличение их количества и недавний бум ICO, который, видимо, не планирует заканчиваться (CEO платформы ICONOMI Тим Загар назвал 2017 г. «годом ICO»), — всё это свидетельствует о постоянно возрастающем интересе инвесторов к децентрализованной экономике.



В блокчейн инвестируют крупные венчурные фонды, технологические компании (например один из самых инвестиционно успешных блокчейн-стартапов, Coinbase, получает помощь от основателей Netscape, Марка Андресона и Бена Горовица) и финансовые организации, в первую очередь банки, понимающие ценность этой технологии для обеспечения безопасности денежных транзакций.



Кроме того, стабильный интерес к децентрализованной экономике связан и с тем, что, несмотря на подозрения, которые вызывает взрывное развитие альткоинов (бум ICO сравнивают и с доткомовским пузырем 2000-х, и с «железнодорожной манией» 1840-х, и с «Компанией южных морей» 1720-х годов; все зависит от эрудированности комментатора), многие инвесторы понимают, что за блокчейном в целом и альткоинами в частности — будущее. Децентрализованная экономика сможет самостоятельно строить прогнозы, ставить задачи предприятиям, контролировать сбыт продукции и рассчитываться с контрагентами — например, уже сейчас есть простейшие роботы, которые функционируют с помощью уже упомянутых умных контрактов. В общем, децентрализованная экономика обеспечит прозрачную, эффективную и максимально защищенную систему взаимодействия всех ее участников.



Однако сделать шаг в мир будущего самостоятельно могут не все. Конечно, вполне возможно быть успешным самостоятельным инвестором в альткоины, однако для этого необходимо постоянно быть «в рынке», который, в силу молодости, постоянно и резко меняется, а также в принципе хорошо ориентироваться в блокчейн-технологиях. Кроме того, при инвестировании в альткоины важно понимать, что единого метода, позволяющего отличать «хорошие» криптовалюты от «плохих» — особенно на этапе ICO — не существует. Каждый проект индивидуален, поэтому инвестору необходимо иметь информацию о команде, стоящей за ним, понимать технологию, которую они разрабатывает, и т. д. Все это, конечно, требует вложения не только денег, но также огромных объемов времени и сил. Это делает и без того высокий порог входа в децентрализованную экономику, связанный с технической сложностью проектов, еще выше.



С этим связана востребованность различных инструментов, позволяющих потенциальным инвесторам сократить техническую сложность инвестиций в криптовалюты, делать грамотные вложения со значительной отдачей и диверсифицировать риски.



Например, инвестор может обратиться к брокеру, который будет выступать в качестве посредника между ним и рынком криптоактивов. Однако для успешного инвестирования в альткоины важно не отобрать несколько результативных валют, а иметь сбалансированный портфель: во-первых, для диверсификации рисков, во-вторых, для повышения ликвидности. Поэтому многие предпочитают обращаться к услугам одного из целого ряда специализированных инвестфондов, размещающих средства инвесторов в финансовые инструменты блокчейн-экономики: например, Northern Trust (работающий совместно с IBM), Polychain Capital, Global Advisors, Blockchain Capital, Numerai и многих других.



Другие инвесторы, желающие войти в децентрализованную экономику, становятся участниками так называемых coin-traded funds (CTF), напоминающих по своему устройству индексные биржевые инвестиционные фонды (exchange traded funds, ETF): такие фонды стремятся к тому, чтобы их портфели наиболее репрезентативно и сбалансированно отражали состав рынка криптовалют. Инвесторы получают токены («акции») фонда, которые торгуются на рынке, и могут их в любой момент продать или изъять из обращения. Ценность токенов зависит от ценности активов в портфеле фонда. Примером такого фонда является Winklevoss Bitcoin Trust знаменитых предпринимателей братьев Уинклвосс, называемый чаще Bitcoin ETF. Этот фонд, работающий, правда, только с биткоинами, недавно пытался получить официальное одобрение, однако получил отказ со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (подробнее о Winklevoss Bitcoin Trust и SEC - в материале другого автора Forbes). Впрочем, как считают аналитики, не все потеряно. Среди других заметных аналогичных фондов можно назвать Satoshi.Fund, TaaS (автор текста, основатель фонда с той же стратегией, The Token Fund — Forbes).



Перспективы



Как и в многих странах, юридический статус инвестиций в альткоины остается в России неясным: на операции с криптовалютами в частности и блокчейн-активами в целом нет ни разрешения, ни запрета. Однако в последнее время наметилась положительная тенденция в отношении властей к децентрализованной экономике. В марте 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономразвития заняться вопросом применения технологии блокчейн в экономике страны, а в следующем месяце заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что операции с биткоинами и другими криптовалютами могут быть полностью легализованы в России к 2018 г.



В апреле 2017 года прошел всероссийский научно-практический форум «Блокчейн: диалог бизнеса и власти», на котором блокчейн-компании и представители финансовых ведомств РФ обсуждали экономические, технические и юридические вопросы существования новой экономики. Одним из организаторов форума был Борис Титов, уполномоченный президента РФ по правам предпринимателей и известный апологет блокчейна (у его Партии роста даже есть собственная криптовалюта Upcoin). Титов призвал приравнять криптовалюты к фиатным валютам, предложил проводить процедуры голосования с помощью блокчейна и создать в Крыму аналог «криптодолины», существующей в швейцарском кантоне Цуг, чтобы «обкатать» работу технологии в рамках одного региона (ранее он предлагал испытать криптовалюты в Калининградской области). В целом отношение со стороны чиновников, участвующих в форуме, было конструктивным и позитивным: заместитель главы Росфинмониторинга Павел Ливадный говорил о том, что криптовалюты это норма и запрещены они лишь в нескольких «экзотических» странах. Вадим Калухов, возглавляющий профильный департамент ЦБ РФ, говорил о множестве возможных применений новой технологии и о планах разобраться с принципами регулирования блокчейн-продуктов до конца 2017 г. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что нет «задачи регулировать технологию, есть задача пропагандировать технологию», и говорил, что нужно приветствовать внедрение блокчейна во все сферы жизни, потому что это единственно прогрессивный путь развития общества.



Кроме того, положительные подвижки наблюдаются не только на уровне риторики. О внедрении блокчейна в свою работу заявляют ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и РосЕвроБанк. Альфа-Банк совместно с S7 Airlines в 2016 г. провели первую в стране сделку с использованием новой технологии, а Банк России создал консорциум из крупнейших отечественных банков, который будет заниматься изучением и внедрением блокчейна. В целом, есть ощущение, что в скором времени криптовалютам в частности и блокчейну в целом удастся покинуть правовой вакуум, в котором они сейчас во многих странах находятся.



