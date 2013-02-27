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Работа со статистикой пары, фьючерса, акции

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Старый Сегодня, 12:06
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 74
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.052
Работа со статистикой пары, фьючерса, акции
Всем привет, полезное видео о том, как работать со статистикой какого-то фин.инструмента и улучшать свою торговлю тем самым -
great4you на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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