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Эксперты ожидают дальнейшее падение рубля. Набиуллина и ЦБ: "Дна" не видно
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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 13:06
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Сегодня, 11:34
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#1
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Специалист
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 675
Благодарностей: 116
УГ: 36
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Эксперты ожидают дальнейшее падение рубля. Набиуллина и ЦБ: "Дна" не видно
Эксперты ожидают дальнейшее падение рубля. Набиуллина и ЦБ: "Дна" не видно
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$100 гражданам РФ, $1000 остальным. Без взноса! ФИО, гражданство, род занятий: turta@narod.ru
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Сегодня, 13:06
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