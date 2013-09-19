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Эксперты ожидают дальнейшее падение рубля. Набиуллина и ЦБ: "Дна" не видно

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Старый Сегодня, 11:34
#1
Специалист
 
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 675
Благодарностей: 116
УГ: 36
КП: 0.206
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Эксперты ожидают дальнейшее падение рубля. Набиуллина и ЦБ: "Дна" не видно
Эксперты ожидают дальнейшее падение рубля. Набиуллина и ЦБ: "Дна" не видно
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