Лас-Вегас озеленили парком за $ 100 млн

Теперь Лас-Вегас стал немного зеленее. Заброшенные ранее пять акров на бульваре Лас-Вегас теперь засажены деревьями. Всего на территории парка посадили около 250 деревьев.
MGM Resorts в партнерстве с Melk Architecture построили новый парк стоимостью $ 100 млн. Официальное открытие прошло в апреле 2017 года, после 20 месяцев строительных работ. Это первый городской парк в Лас-Вегасе. Внутри расположено множество скамей, местной растительности и небольшой водопад, а для любителей ночных прогулок установили освещение. Давайте заглянем внутрь парка.
Площадка для отдыха в городе находится между зданиями MGM, New York-New York и Monte Carlo.
Главный специалист Melk Джерри ван Эйк рассказал в интервью Business Insider, что команда дизайнеров была вдохновлена каштановой палитрой и засушливой растительностью пустыни Мохаве.
В парке насчитывается более 7,000 кустарников и 20 различных видов деревьев из Невады, включая акацию, мескит и пало-верде.
Променад сделан из специальных мраморных плит, которые формируют узор по территории всего парка.
Ван Эйк рассказал, что строители решили расширить тротуары и освободить место для парка. Там, где раньше были парковочные места, теперь растут деревья и расположены скамейки.
Помимо природной красоты, строители не забыли о развлечениях. В окружении деревьев расположен ресторанный комплекс, двухэтажный Hershey Chocolate World и кинотеатр, который вмещает 20,000 посетителей.
Ван Эйк добавил, что в парке удачно сочетается красота ландшафта пустыни и энергия городского коммерческого пространства.
Перевод специально для mmgp.ru
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