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Лас-Вегас озеленили парком за $ 100 млн

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Лас-Вегас озеленили парком за $ 100 млн
Теперь Лас-Вегас стал немного зеленее. Заброшенные ранее пять акров на бульваре Лас-Вегас теперь засажены деревьями. Всего на территории парка посадили около 250 деревьев.



MGM Resorts в партнерстве с Melk Architecture построили новый парк стоимостью $ 100 млн. Официальное открытие прошло в апреле 2017 года, после 20 месяцев строительных работ. Это первый городской парк в Лас-Вегасе. Внутри расположено множество скамей, местной растительности и небольшой водопад, а для любителей ночных прогулок установили освещение. Давайте заглянем внутрь парка.

Площадка для отдыха в городе находится между зданиями MGM, New York-New York и Monte Carlo.



Главный специалист Melk Джерри ван Эйк рассказал в интервью Business Insider, что команда дизайнеров была вдохновлена каштановой палитрой и засушливой растительностью пустыни Мохаве.



В парке насчитывается более 7,000 кустарников и 20 различных видов деревьев из Невады, включая акацию, мескит и пало-верде.



Променад сделан из специальных мраморных плит, которые формируют узор по территории всего парка.



Ван Эйк рассказал, что строители решили расширить тротуары и освободить место для парка. Там, где раньше были парковочные места, теперь растут деревья и расположены скамейки.



Помимо природной красоты, строители не забыли о развлечениях. В окружении деревьев расположен ресторанный комплекс, двухэтажный Hershey Chocolate World и кинотеатр, который вмещает 20,000 посетителей.



Ван Эйк добавил, что в парке удачно сочетается красота ландшафта пустыни и энергия городского коммерческого пространства.



Перевод специально для mmgp.ru

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