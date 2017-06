Lonsdayl Премиум



Лас-Вегас озеленили парком за $ 100 млн







MGM Resorts в партнерстве с Melk Architecture построили новый парк стоимостью $ 100 млн. Официальное открытие прошло в апреле 2017 года, после 20 месяцев строительных работ. Это первый городской парк в Лас-Вегасе. Внутри расположено множество скамей, местной растительности и небольшой водопад, а для любителей ночных прогулок установили освещение. Давайте заглянем внутрь парка.



Площадка для отдыха в городе находится между зданиями MGM, New York-New York и Monte Carlo.







Главный специалист Melk Джерри ван Эйк рассказал в интервью Business Insider, что команда дизайнеров была вдохновлена каштановой палитрой и засушливой растительностью пустыни Мохаве.







В парке насчитывается более 7,000 кустарников и 20 различных видов деревьев из Невады, включая акацию, мескит и пало-верде.







Променад сделан из специальных мраморных плит, которые формируют узор по территории всего парка.







Ван Эйк рассказал, что строители решили расширить тротуары и освободить место для парка. Там, где раньше были парковочные места, теперь растут деревья и расположены скамейки.







Помимо природной красоты, строители не забыли о развлечениях. В окружении деревьев расположен ресторанный комплекс, двухэтажный Hershey Chocolate World и кинотеатр, который вмещает 20,000 посетителей.







Ван Эйк добавил, что в парке удачно сочетается красота ландшафта пустыни и энергия городского коммерческого пространства.







Перевод специально для mmgp.ru



