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xapo дебетка и лимиты на ней

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Старый Сегодня, 23:02
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 22.06.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
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xapo дебетка и лимиты на ней
Кто поднимал лимиты на дебетки xapo.com? Отправил скан и им что то не понравилось, оправил другой скан и молчание уже 2 недели!! 1000 евро в месяц смешно, который есть сейчас стандартные!
sabetskaya56 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:26
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