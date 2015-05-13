Syntimmune привлек $26 млн для лечения аутоиммунных заболеваний

Биотехнологический стартап Syntimmune Inc., расположенный в Ньютоне (Нью-Йорк), привлек $ 26 млн инвестиций для разработки продуктов, направленные на лечение аутоиммунных заболеваний.
Инвестиции предоставили венчурные фонды Apple Tree Partners, Baxalta Ventures, а также Partners Innovation Fund.
Основанная в 2013 году доктором и главным операционным директором Лоуренсом Блумбергом совместно с главным исполнительным директором и доктором философских наук Дэвидом Де Граафом, Syntimmune разрабатывает новые методы лечения аутоиммунных заболеваний основываясь на неонатальных рецепторах (продукты генов человека).
Сегодня компания имеет лидирующий биологический продукт SYNT001, который продвигается несколькими клиническими испытаниями для лечения аутоиммунных заболеваний.
Также стоит отметить, что стартап с момента своего основания привлек $ 28 млн инвестиций, которые планирует использовать для проведения клинических испытаний 1 и 2 фазы.
Перевод специально для MMGP.RU