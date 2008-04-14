Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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GaiaAssets - Gaiaassets.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Старый Сегодня, 13:46
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 43,101
Благодарностей: 2,921
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
GaiaAssets - Gaiaassets.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Gaia Assets LIMITED

Планы nvestment 5% ежедневно в течение 30 рабочих дней, 120% после 10 рабочих дней

Минимальный вклад $20

Рефские до 5 уровня: 8% - 3% - 2% - 1% - 1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OvH Hosting Inc.

Перевод с Google:

Цитата:
о нас
Наше видение, цель и ценности

В Gaia Assets есть некоторые основные идеи, в которых мы твердо верим. Мы хотим предоставить исключительные результаты для наших клиентов, конечных инвесторов и акционеров, сделать Gaia Assets полезным местом для работы, но не в последнюю очередь все наши инвестиции экологически ориентированы и ответственны!

Наше видение

Самый надежный партнер в мире по внедрению экологически ориентированных инвестиций

Наша цель

Чтобы помочь людям использовать потенциал рынков для достижения выбранных целей и внести вклад в «здоровье» «Матери-Земли».

Наши принципы

Выраженные в качестве наших корпоративных и экологических ценностей, являются: качество, амбиции, совместная работа, честность, вызов и устойчивое ориентированное мышление. Просмотреть дополнительную информацию
Инвестиционные планы:

Цитата:
Геологический план
5% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Минимум $ 20 / Максимум $ 50000
Основной включен

Биологический план
120% После 10 рабочих дней
Минимум $ 100 / Максимум $ 10000
Основной включен
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Payment Information
Status: Complete
Total Amount To Send: 0.09099000 BTC
Received So Far: 0.09099000 BTC with 2/2 confirms.
Send To Address: 3NJ3pAxW76HeokhPmZ9oVUqwp21BN3KGRT
Time Completed: June 22, 2017 05:43:10pm
Seller: gaiaassets
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 13:52
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,362
Благодарностей: 917
УГ: 10
КП: 0.048
подарки
Re: GaiaAssets - Gaiaassets.com
Симпатично смотрится, но гугловская языковая панель отнимает желание депнуть(
__________________
KissskA - горячий бот для бессовестных инвесторов! +Рефбэк!
HyipClub ---RCB платит с швейцарской точностью
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 14:10
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: GaiaAssets - Gaiaassets.com
Чем они занимаются? Откуда будут брать прибыль и выплаты по куче %% в день? Очередная лоховозка?
neitmaster на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
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