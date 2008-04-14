GaiaAssets - Gaiaassets.com

Планы nvestment 5% ежедневно в течение 30 рабочих дней, 120% после 10 рабочих дней
Минимальный вклад $20
Рефские до 5 уровня: 8% - 3% - 2% - 1% - 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OvH Hosting Inc.
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Цитата:
о нас
Наше видение, цель и ценности
В Gaia Assets есть некоторые основные идеи, в которых мы твердо верим. Мы хотим предоставить исключительные результаты для наших клиентов, конечных инвесторов и акционеров, сделать Gaia Assets полезным местом для работы, но не в последнюю очередь все наши инвестиции экологически ориентированы и ответственны!
Наше видение
Самый надежный партнер в мире по внедрению экологически ориентированных инвестиций
Наша цель
Чтобы помочь людям использовать потенциал рынков для достижения выбранных целей и внести вклад в «здоровье» «Матери-Земли».
Наши принципы
Выраженные в качестве наших корпоративных и экологических ценностей, являются: качество, амбиции, совместная работа, честность, вызов и устойчивое ориентированное мышление. Просмотреть дополнительную информацию
Инвестиционные планы:
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Геологический план
5% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Минимум $ 20 / Максимум $ 50000
Основной включен
Биологический план
120% После 10 рабочих дней
Минимум $ 100 / Максимум $ 10000
Основной включен
Payment Information
Status: Complete
Total Amount To Send: 0.09099000 BTC
Received So Far: 0.09099000 BTC with 2/2 confirms.
Send To Address: 3NJ3pAxW76HeokhPmZ9oVUqwp21BN3KGRT
Time Completed: June 22, 2017 05:43:10pm
Seller: gaiaassets