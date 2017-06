Naale Премиум



GaiaAssets - Gaiaassets.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Gaia Assets LIMITED



Планы nvestment 5% ежедневно в течение 30 рабочих дней, 120% после 10 рабочих дней



Минимальный вклад $20



Рефские до 5 уровня: 8% - 3% - 2% - 1% - 1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OvH Hosting Inc.



Перевод с Google:



Цитата: о нас

Наше видение, цель и ценности



В Gaia Assets есть некоторые основные идеи, в которых мы твердо верим. Мы хотим предоставить исключительные результаты для наших клиентов, конечных инвесторов и акционеров, сделать Gaia Assets полезным местом для работы, но не в последнюю очередь все наши инвестиции экологически ориентированы и ответственны!



Наше видение



Самый надежный партнер в мире по внедрению экологически ориентированных инвестиций



Наша цель



Чтобы помочь людям использовать потенциал рынков для достижения выбранных целей и внести вклад в «здоровье» «Матери-Земли».



Наши принципы



Выраженные в качестве наших корпоративных и экологических ценностей, являются: качество, амбиции, совместная работа, честность, вызов и устойчивое ориентированное мышление. Просмотреть дополнительную информацию Инвестиционные планы:



Цитата: Геологический план

5% ежедневно в течение 30 рабочих дней

Минимум $ 20 / Максимум $ 50000

Основной включен



Биологический план

120% После 10 рабочих дней

Минимум $ 100 / Максимум $ 10000

Основной включен Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Payment Information

Status: Complete

Total Amount To Send: 0.09099000 BTC

Received So Far: 0.09099000 BTC with 2/2 confirms.

Send To Address: 3NJ3pAxW76HeokhPmZ9oVUqwp21BN3KGRT

Time Completed: June 22, 2017 05:43:10pm

www.invest -tracing. com

