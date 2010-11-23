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Джек Ма: через 30 лет рабочий день сократится до 4 часов
Джек Ма: через 30 лет рабочий день сократится до 4 часов
Основатель интернет-ретейлера Alibaba Джек Ма прогнозирует, что в ближайшие 30 лет рабочий день сократится до 4 часов. Об этом пишет CNBC.
Ма также предположил, что за три десятилетия рабочая неделя сократится до четырех дней.
Основатель Alibaba также ожидает, что в будущем человечество будет больше путешествовать. Так, по его прогнозам, число мест, которые будет посещать человек, увеличится в десять раз.
Однако, по словам Ма, переход к будущему не будет приятным для людей, продолжает CNBC. «Следующие 30 лет будут болезненными», — заявил он.
Источник - incrussia.ru