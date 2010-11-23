Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,987 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Джек Ма: через 30 лет рабочий день сократится до 4 часов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:54
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,312
Благодарностей: 401
УГ: 1
КП: 0.282
подарки
Джек Ма: через 30 лет рабочий день сократится до 4 часов
Джек Ма: через 30 лет рабочий день сократится до 4 часов

Основатель интернет-ретейлера Alibaba Джек Ма прогнозирует, что в ближайшие 30 лет рабочий день сократится до 4 часов. Об этом пишет CNBC.

Ма также предположил, что за три десятилетия рабочая неделя сократится до четырех дней.

Основатель Alibaba также ожидает, что в будущем человечество будет больше путешествовать. Так, по его прогнозам, число мест, которые будет посещать человек, увеличится в десять раз.

Однако, по словам Ма, переход к будущему не будет приятным для людей, продолжает CNBC. «Следующие 30 лет будут болезненными», — заявил он.

Источник - incrussia.ru
__________________
Реклама: Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!
BigBoi вне форума  
Старый Сегодня, 13:12
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Джек Ма: через 30 лет рабочий день сократится до 4 часов
А в России вырастет до 12, потому что страна такая
__________________
Реклама: Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!
Flyers на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шестичасовой рабочий день выгоднее для работодателя OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 13 16.02.2017 20:38
В Украине нужно сократить рабочий день до 5-6 часов, - эксперт moskva Новости в мире финансов и инвестиций 14 21.01.2017 17:45
Рабочий день с 9 до 5 полностью себя отжил CashToday Курилка 21 09.04.2016 14:47
Как правильно организовать свой рабочий день bourjois Бесплатное 27 23.11.2010 17:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pashulik
Pulsodream.com - технологии выработки электричества
От pashulik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
reversal-finance.com - Reversal Finance
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Россияне стали брать больше микрозаймов
От moskva в разделе «Микрофинансовые организации»
Аватар Александр Коломиец
WMbazar.uz - Cистема активной рекламы
От Александр Коломиец в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Резервы Нацбанка на конец года составят $21 миллиард - Dragon Capital
От moskva в разделе «Банковский форум»
Аватар TTLuck2017
Superdata: доход от продажи оборудования для VR достигнет $3,6 млрд. в 2017 году
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,987
Тем
475,243
Сообщений
11,775,742

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube