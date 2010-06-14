Лучшие памятные монеты года в Украине за 2016

В продолжение первого этапа
НБУ определил лучшие памятные монеты 2016 года.
По результатам заключительного этапа ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" среди монет, которые официально введены в обращение Национальным банком Украины с 01 января до 31 декабря 2016 года, победа присуждена таким памятным монетам:
- в номинации "Лучшая монета года" - "Щедрик" (серебро, номинал 20 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторы Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко;
- в номинации "Уникальное идейное решение" - "Украина начинается с тебя" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор - Святослав Иваненко;
- в номинации "Лучшее художественное решение" - "Петриковская роспись" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Наталья Фандикова; скульпторы Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко.
Данные конкурс проводится с 2005 года и состоит из двух этапов.
По материалам НБУ
Я не специалист, но мне монеты очень понравились. Может даже приобрету на память.
А вам нравятся? Планируете купить?