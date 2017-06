Naale Премиум



RBTCINV - rbtcinv.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Ripfire BTC Ltd.



Планы nvestment 1,5% - 3,1% ЕЖЕДНЕВНО В течение 12 - 60 календарных дней (возврат депозита)



Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 7% - 2% -1%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В RBTCINV

Правильное место для начала вашего безопасного дохода



Ripfire BTC Ltd.

Если вы ищете надежные направления инвестиций и хотите получить стабильный доход в течение длительного времени - вы пришли в нужное место! Наша компания гордится тем, что предлагает высококачественное доверительное управление и эффективно управляет вашими активами для максимальной выгоды. Ripfire btc Limited участвует в торговле на обоих рынках Форекс и ценные бумаги с 2015 года. За это время мы доказали, что только с лучшей стороны и завоевали доверие тысяч клиентов по всему миру. Сегодня компания также открыта для вас! Используйте наши знания и большой опыт, чтобы увеличить ваши инвестиции.



Наши преимущества



Профессиональная команда менеджеров

Более 1200000 резервных фондов

Сильная защита от DDoS

Лицензионный и безопасный скрипт

Защищенная платформа

Обслуживание клиентов 24/7 Инвестиционные планы:



Цитата: RFBI 1

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

1,5% ежедневно на 12 календарных дней (основное возвращение) $ 10,00 - $ 200,00 1,50





RFBI 2

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

1,9% ежедневно в течение 25 календарных дней (основной возврат) $ 201,00 - 1000,00 долларов США 1,90





RFBI 3

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

2,4% ежедневно на 40 календарных дней (основная сумма) $ 1010,00 - $ 5000,00 2,40





RFBI 4

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

3,1% ежедневно в течение 60 календарных дней (основной возврат) 5001,00 долларов США - 50000,00 долларов США 3,10 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 179777736

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14799112 (Ripfire BTC Ltd.)

Amount: 240.00 USD

