Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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RBTCINV - rbtcinv.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:13
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 43,089
Благодарностей: 2,921
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
RBTCINV - rbtcinv.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект:Ripfire BTC Ltd.

Планы nvestment 1,5% - 3,1% ЕЖЕДНЕВНО В течение 12 - 60 календарных дней (возврат депозита)

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 7% - 2% -1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

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Правильное место для начала вашего безопасного дохода

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Наши преимущества

Профессиональная команда менеджеров
Более 1200000 резервных фондов
Сильная защита от DDoS
Лицензионный и безопасный скрипт
Защищенная платформа
Обслуживание клиентов 24/7
Инвестиционные планы:

Цитата:
RFBI 1
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
1,5% ежедневно на 12 календарных дней (основное возвращение) $ 10,00 - $ 200,00 1,50


RFBI 2
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
1,9% ежедневно в течение 25 календарных дней (основной возврат) $ 201,00 - 1000,00 долларов США 1,90


RFBI 3
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
2,4% ежедневно на 40 календарных дней (основная сумма) $ 1010,00 - $ 5000,00 2,40


RFBI 4
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
3,1% ежедневно в течение 60 календарных дней (основной возврат) 5001,00 долларов США - 50000,00 долларов США 3,10
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 179777736
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14799112 (Ripfire BTC Ltd.)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to rbtcinv.com User naale
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 10:17.
Naale вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:18
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