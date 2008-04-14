RBTCINV - rbtcinv.com

Планы nvestment 1,5% - 3,1% ЕЖЕДНЕВНО В течение 12 - 60 календарных дней (возврат депозита)
Минимальный вклад $10
Рефские до 3 уровня: 7% - 2% -1%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
Перевод с Google:
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В RBTCINV
Правильное место для начала вашего безопасного дохода
Ripfire BTC Ltd.
Если вы ищете надежные направления инвестиций и хотите получить стабильный доход в течение длительного времени - вы пришли в нужное место! Наша компания гордится тем, что предлагает высококачественное доверительное управление и эффективно управляет вашими активами для максимальной выгоды. Ripfire btc Limited участвует в торговле на обоих рынках Форекс и ценные бумаги с 2015 года. За это время мы доказали, что только с лучшей стороны и завоевали доверие тысяч клиентов по всему миру. Сегодня компания также открыта для вас! Используйте наши знания и большой опыт, чтобы увеличить ваши инвестиции.
Наши преимущества
Профессиональная команда менеджеров
Более 1200000 резервных фондов
Сильная защита от DDoS
Лицензионный и безопасный скрипт
Защищенная платформа
Обслуживание клиентов 24/7