Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CalvaryFinance - calvaryfinance.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:14
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 43,083
Благодарностей: 2,921
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
CalvaryFinance - calvaryfinance.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Calvary Finance

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Минимальный вклад $5

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Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В CALVARY FINANCE GROUP LIMITED

Calvary Finance была создана с большой идеей: революционизировать устаревшую банковскую систему и обеспечить лучшую сделку для всех. Мы помогли бизнесу расшириться, инвесторы процветают и экономика растет. До сих пор мы всегда работали с бизнес-мышлением. Мы организовали много кредитов для малого бизнеса через различные финансовые организации. Финансирование на Голгофе - это рынок однорангового кредитования, который позволяет инвесторам одолжить деньги непосредственно малым и средним предприятиям.
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3% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ 50 ДНЕЙ
Мин - $ 5,00
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Максимальный депозит - 5000 долларов США
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Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 179774781
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14013986 (Calvary Finance Group LTD)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Calvary Finance LTD User naale
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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