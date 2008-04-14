CalvaryFinance - calvaryfinance.com

Планы nvestment 3% ежедневно в течение 50 дней, 5% в день в течение 30 дней
Минимальный вклад $5
Рефские до 5%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDOS-GUARD
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Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В CALVARY FINANCE GROUP LIMITED
Calvary Finance была создана с большой идеей: революционизировать устаревшую банковскую систему и обеспечить лучшую сделку для всех. Мы помогли бизнесу расшириться, инвесторы процветают и экономика растет. До сих пор мы всегда работали с бизнес-мышлением. Мы организовали много кредитов для малого бизнеса через различные финансовые организации. Финансирование на Голгофе - это рынок однорангового кредитования, который позволяет инвесторам одолжить деньги непосредственно малым и средним предприятиям.
Инвестиционные планы:
Цитата:
3% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ 50 ДНЕЙ
Мин - $ 5,00
Максимальный депозит - 500 долларов США
5% ЕЖЕДНЕВНО НА 30 ДНЕЙ
Минимальный депозит - $ 501,00
Максимальный депозит - 5000 долларов США