CalvaryFinance - calvaryfinance.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: Calvary Finance



Планы nvestment 3% ежедневно в течение 50 дней, 5% в день в течение 30 дней



Минимальный вклад $5



Рефские до 5%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDOS-GUARD



Перевод с Google:



Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В CALVARY FINANCE GROUP LIMITED



Calvary Finance была создана с большой идеей: революционизировать устаревшую банковскую систему и обеспечить лучшую сделку для всех. Мы помогли бизнесу расшириться, инвесторы процветают и экономика растет. До сих пор мы всегда работали с бизнес-мышлением. Мы организовали много кредитов для малого бизнеса через различные финансовые организации. Финансирование на Голгофе - это рынок однорангового кредитования, который позволяет инвесторам одолжить деньги непосредственно малым и средним предприятиям. Инвестиционные планы:



Цитата: 3% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ 50 ДНЕЙ

Мин - $ 5,00

Максимальный депозит - 500 долларов США



5% ЕЖЕДНЕВНО НА 30 ДНЕЙ

Минимальный депозит - $ 501,00

Максимальный депозит - 5000 долларов США Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:

Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 179774781

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14013986 (Calvary Finance Group LTD)

Amount: 120.00 USD

www.invest -tracing. com

