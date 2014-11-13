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Трейдер хотел взыскать с Альфа-банка 5 млн руб, но теперь сам заплатит ему 10 млн руб

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Старый Сегодня, 01:55
#1
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Трейдер хотел взыскать с Альфа-банка 5 млн руб, но теперь сам заплатит ему 10 млн руб


В прошлом году эта история прогремела на всю страну. 30 декабря 2015 года казанец Денис Громов решил сыграть на бирже (торговый терминал предоставлял Альфа-банк) на разнице курсов доллара США при расчете операций на сегодня и на завтрашний день. За более чем 4 часа он провел со своего домашнего ПК 5000 операций на 42 млрд рублей, притом имея на своем счету лишь 5,6 млн рублей.

После первых 38 минут торговли через терминал Альфы ему позвонили из самого банка и спросили, а что он делает? Он вроде как ответил звонившим, что зарабатывает свои 13 копеек с каждого доллара, потому и объемы у него такие сейчас огромные. В ответ ему предложили взглянуть на окошко в терминале, где была указана комиссия за использование кредитного плеча и когда он нашел это окошко, то обомлел - проценты превысили несколько десятков миллионов рублей. После этого он бросился продавать только что купленные на бирже доллары назад, но 30 декабря на бирже был коротким днём и к 3 часам дня на Громове "повис" долг в размере 9,5 млн рублей - банку, естественно.

И в прошлом же году, г-н Громов подал в суд на Альфа-банк и своем исковом заявлении он указал, что физически он ничего у Альфа-банка не занимал, а виновата мол во всем их торговая система: - несовершенна она и всё и долг поэтому не признаю и соответственно прошу взыскать с Альфа-банка сумму в размере почти 5 млн рублей - это мои потери в ходе тех предпраздничных валютных торгов. Ну и вот на этой неделе суд в Москве вынес наконец своё решение и в удовлетворении поданного от Громова иска отказал.

Представитель Альфа-банка в суде, кратко говоря, заявил, что всё было по закону и согласно правил биржи и они ничуть не нарушили свой договор с этим клиентом. Клиент же со своей стороны был обязан постоянно мониторить состояние своего счета с помощью, которого он совершает все операции в торговом терминале, да и тот звонок Громову из банка (после 38 минут сумасшедшей торговли) был ему очень кстати.

Кроме того в пресс-службе банка добавили, что после такого конфуза трейдера Громова, брокер пошёл ему навстречу и уменьшил стоимость комиссии ему в 2 раза, а также убавил стоимость переноса позиций согласно минимальной возможной ставке в 10,5% годовых. Вообщем всё только ради Громова.

При этом правда в Альфа-банке не забыли подать против него и встречный иск - почти на 10 млн рублей и вот именно его Мещанский суд Москвы и удовлетворил в среду. Где только возьмет эти 10 млн рублей бывший трейдер Громов неясно, ведь он работает обычным менеджером, если вообще ещё работает после той нашумевшей истории...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/594ae9ce43b78
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