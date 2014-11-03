Сенсация! Ethereum-кошельки раздают токены! криптовалют всякими сюрпризами нас потешать. Вот и несколько месяцев тому назад многих владельцев Ethereum кошельков приятно удивило одно обстоятельство. Какое? Читайте статью дальше и узнаете.







Знакомьтесь! Новый форк!

На базе Эфириум блокчейн разработчики создали встроенный функционал смарт-контрактов. Это инновационное чудо в состоянии без всякой аппаратуры в автоматическом режиме майнить свои собственные монеты – Minereum.



Создатели форка проявили удивительное остроумие и, собрав адреса давно созданных Ethereum-кошельков, перечислили каждому пользователю по 32 тыс. монет MNE! Казалось бы, вот удача! Осталось только пополнить немного активный кошелек монетами эфира ради оплаты комиссии, и вуаля! 32 000 токенов по текущему курсу биржи Полоникс равны 93-м биткоинам! Круто!



Да, но только есть одно но… по нынешней задумке создателей в течение суток доступными для вывода становятся всего лишь 1.4 токена! То есть, вся сумма 32 тыс. будет доступна для вывода спустя 47 лет! Зато можно мелкими суммами с Ethereum-кошелька выводить и на площадке криптобиржи продавать.



Если же не торопиться и оставлять разблокированные MNE внутри кошелька, то их количество на 1.8 ежедневно будет увеличиваться. Потому что это самомайнящийся форк!



Дальнейшие планы разработчиков



Согласно последним новостям криптовалют, в ближайшем будущем раздачи монет не планируется. Просто так токены не намайнишь. Остается только на бирже покупать, но и то не на каждой. Сейчас создатели заняты подготовкой специального сервиса для создания монет на основе Ethereum. Эта идея периодически обсуждается в новостях, поэтому курс форка заметно увеличивается. Хотя здесь еще и очень сильная привязка к стоимости биткоина играет важную роль.



В завершение



Создатели настоятельно рекомендуют соблюдать несколько пунктов. Вот дословное обращение к пользователям.



Цитата: 1. Всегда проверяйте это сообщение перед совершением транзакции в СЕРВИС и следуйте ее шагам, цена MNE динамична и может быть изменена,

Только транзакции со значением > = (больше либо равно) от текущей цены будут действительны.



2. Это первая базовая экспериментальная версия, выпущенная для общественности, наша команда будет следить за ней и будет выпускать обновления, если потребуется.



3. НЕ отправляйте транзакции в СЕРВИС с биржевых адресов. Вы не сможете воспользоваться токеном, транзакции должны быть отправлены с адреса, который вы полностью контролируете.



4. Любой Minereum, Ether или любой другой токен, отправленный на адрес СЕРВИСА, будет автоматически уничтожен и не может быть восстановлен.



5. Все токены, созданные СЕРВИСОМ, составляют 18 десятичных знаков



Текущая цена: 1 MNE

Адрес сервиса по созданию токенов: 0x41fAfB65B1514Ce1177287A567002f8978d98205



Для создания токена, следуйте следующим шагам:



1. Отправьте 1 MNE (или больше) на адрес 0x41fAfB65B1514Ce1177287A567002f8978d98205

(Адрес должен быть полностью под вашим контролем (приват ключ, json- файл) не используйте биржевые адреса)



2. Через несколько секунд вы увидите свою транзакцию на сайте tokenservice.minereum.com



3. Сделка будет обработана в ближайшее время, когда все будет завершено, статус будет «Done», а ваш адрес токена будет отображаться в столбце «Contract Address»



Ну что проверили свой давний Ethereum-кошелек? Вы тоже стали счастливым обладателем 32 тыс. токенов? Как вы ими планируете распорядиться? Если вас интересует дальнейшее развитие форка, можете заглянуть на официальный сайт Minereum, поинтересоваться свежими заметками bitcointalk или заглянуть на криптобиржу livecoin.net.







------------------------

Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru До чего же любят создателивсякими сюрпризами нас потешать. Вот и несколько месяцев тому назад многих владельцевприятно удивило одно обстоятельство. Какое? Читайте статью дальше и узнаете.На базе Эфириум блокчейн разработчики создали встроенный функционал смарт-контрактов. Это инновационное чудо в состоянии без всякой аппаратуры в автоматическом режиме майнить свои собственные монеты –Создатели форка проявили удивительное остроумие и, собрав адреса давно созданных, перечислили каждому пользователю по 32 тыс. монет MNE! Казалось бы, вот удача! Осталось только пополнить немного активный кошелек монетами эфира ради оплаты комиссии, и вуаля! 32 000 токенов по текущему курсу биржи Полоникс равны 93-м биткоинам! Круто!Да, но только есть одно но… по нынешней задумке создателей в течение суток доступными для вывода становятся всего лишь 1.4 токена! То есть, вся сумма 32 тыс. будет доступна для вывода спустя 47 лет! Зато можно мелкими суммами свыводить и на площадке криптобиржи продавать.Если же не торопиться и оставлять разблокированные MNE внутри кошелька, то их количество на 1.8 ежедневно будет увеличиваться. Потому что это самомайнящийся форк!Согласно последним, в ближайшем будущем раздачи монет не планируется. Просто так токены не намайнишь. Остается только на бирже покупать, но и то не на каждой. Сейчас создатели заняты подготовкой специального сервиса для создания монет на основе Ethereum. Эта идея периодически обсуждается в новостях, поэтому курс форка заметно увеличивается. Хотя здесь еще и очень сильная привязка к стоимости биткоина играет важную роль.Создатели настоятельно рекомендуют соблюдать несколько пунктов. Вот дословное обращение к пользователям.Ну что проверили свой давний? Вы тоже стали счастливым обладателем 32 тыс. токенов? Как вы ими планируете распорядиться? Если вас интересует дальнейшее развитие форка, можете заглянуть на официальный сайт, поинтересоваться свежими заметками bitcointalk или заглянуть на криптобиржу livecoin.net.------------------------

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!|Честный и быстрый обмен электронных валют

Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк! __________________