Сенсация! Ethereum-кошельки раздают токены!

До чего же любят создатели криптовалют
всякими сюрпризами нас потешать. Вот и несколько месяцев тому назад многих владельцев Ethereum кошельков
приятно удивило одно обстоятельство. Какое? Читайте статью дальше и узнаете.
Знакомьтесь! Новый форк!
На базе Эфириум блокчейн разработчики создали встроенный функционал смарт-контрактов. Это инновационное чудо в состоянии без всякой аппаратуры в автоматическом режиме майнить свои собственные монеты – Minereum
.
Создатели форка проявили удивительное остроумие и, собрав адреса давно созданных Ethereum-кошельков
, перечислили каждому пользователю по 32 тыс. монет MNE! Казалось бы, вот удача! Осталось только пополнить немного активный кошелек монетами эфира ради оплаты комиссии, и вуаля! 32 000 токенов по текущему курсу биржи Полоникс равны 93-м биткоинам! Круто!
Да, но только есть одно но… по нынешней задумке создателей в течение суток доступными для вывода становятся всего лишь 1.4 токена! То есть, вся сумма 32 тыс. будет доступна для вывода спустя 47 лет! Зато можно мелкими суммами с Ethereum-кошелька
выводить и на площадке криптобиржи продавать.
Если же не торопиться и оставлять разблокированные MNE внутри кошелька, то их количество на 1.8 ежедневно будет увеличиваться. Потому что это самомайнящийся форк!
Дальнейшие планы разработчиков
Согласно последним новостям криптовалют
, в ближайшем будущем раздачи монет не планируется. Просто так токены не намайнишь. Остается только на бирже покупать, но и то не на каждой. Сейчас создатели заняты подготовкой специального сервиса для создания монет на основе Ethereum. Эта идея периодически обсуждается в новостях, поэтому курс форка заметно увеличивается. Хотя здесь еще и очень сильная привязка к стоимости биткоина играет важную роль.
В завершение
Создатели настоятельно рекомендуют соблюдать несколько пунктов. Вот дословное обращение к пользователям.
Цитата:
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1. Всегда проверяйте это сообщение перед совершением транзакции в СЕРВИС и следуйте ее шагам, цена MNE динамична и может быть изменена,
Только транзакции со значением > = (больше либо равно) от текущей цены будут действительны.
2. Это первая базовая экспериментальная версия, выпущенная для общественности, наша команда будет следить за ней и будет выпускать обновления, если потребуется.
3. НЕ отправляйте транзакции в СЕРВИС с биржевых адресов. Вы не сможете воспользоваться токеном, транзакции должны быть отправлены с адреса, который вы полностью контролируете.
4. Любой Minereum, Ether или любой другой токен, отправленный на адрес СЕРВИСА, будет автоматически уничтожен и не может быть восстановлен.
5. Все токены, созданные СЕРВИСОМ, составляют 18 десятичных знаков
Текущая цена: 1 MNE
Адрес сервиса по созданию токенов: 0x41fAfB65B1514Ce1177287A567002f8978d98205
Для создания токена, следуйте следующим шагам:
1. Отправьте 1 MNE (или больше) на адрес 0x41fAfB65B1514Ce1177287A567002f8978d98205
(Адрес должен быть полностью под вашим контролем (приват ключ, json- файл) не используйте биржевые адреса)
2. Через несколько секунд вы увидите свою транзакцию на сайте tokenservice.minereum.com
3. Сделка будет обработана в ближайшее время, когда все будет завершено, статус будет «Done», а ваш адрес токена будет отображаться в столбце «Contract Address»
Ну что проверили свой давний Ethereum-кошелек
? Вы тоже стали счастливым обладателем 32 тыс. токенов? Как вы ими планируете распорядиться? Если вас интересует дальнейшее развитие форка, можете заглянуть на официальный сайт Minereum
, поинтересоваться свежими заметками bitcointalk или заглянуть на криптобиржу livecoin.net.
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Автор: Александра 81
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