Провайдер нефтепромышленного оборудования EcoVapor Recovery System привлек инвестиции

Поставщик нефтепромышленного оборудования EcoVapor Recovery Systems, расположенный в Денвере (штат Колорадо), привлек инвестиции от венчурного фонда EIV Capital. Сумма сделки к сожалению не была раскрыта. Стартап нацеленный использовать привлеченный капитал для ускорения своего роста.
Основанная в 2010 году главным исполнительным директором Питером Мюллером, EcoVapor Recovery Systems является провайдером нефтепромышленного оборудования, которое обеспечивают производителям нефти и газа экономический контроля выбросов паров на производственных нефтегазовых площадках, а также для повышения безопасности на буровых площадках.
Перевод специально для MMGP.RU