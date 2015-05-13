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Провайдер нефтепромышленного оборудования EcoVapor Recovery System привлек инвестиции

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Провайдер нефтепромышленного оборудования EcoVapor Recovery System привлек инвестиции
Поставщик нефтепромышленного оборудования EcoVapor Recovery Systems, расположенный в Денвере (штат Колорадо), привлек инвестиции от венчурного фонда EIV Capital. Сумма сделки к сожалению не была раскрыта. Стартап нацеленный использовать привлеченный капитал для ускорения своего роста.

Основанная в 2010 году главным исполнительным директором Питером Мюллером, EcoVapor Recovery Systems является провайдером нефтепромышленного оборудования, которое обеспечивают производителям нефти и газа экономический контроля выбросов паров на производственных нефтегазовых площадках, а также для повышения безопасности на буровых площадках.


Перевод специально для MMGP.RU

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новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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