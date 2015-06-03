Qatar Airways была названа лучшей авиакомпанией в мире в 2017 году на крупнейшем сайте, посвященным получателям авиа услуг, Skytrax .
Doha, расположенная в Катаре авиакомпания, была удостоена премии во вторник на торжественной церемонии в Парижском авиасалоне.
Это четвертый раз, когда Катар получил победу в конкурсе лучших авиакомпаний: в 2011, 2012 и 2015 годах.
В своем заявлении, генеральный директор Qatar Airways Акбар Аль Бакер написал:
"То, что Qatar Airways была названа лучшей авиакомпанией в мире, особенно в этот критический момент, является важным доказательством, что наши пассажиры уверены и доверяют нашей неизменной приверженности давать им только самое лучшее. Эта награда является также отражением упорной работы и преданности делу каждого сотрудника в Qatar Airways. Наша победа по версии Skytrax в этом году особенно важна, поскольку за эту награду проголосовали потребители. Им я приношу искреннюю благодарность и с нетерпением жду их на борту нашей авиакомпании".
В целом, авиакомпании из Азии доминируют в рейтинге по версии Skytrax — взяв девять позиций из топ-10. В то же время, ни одна американская авиакомпания не попала в топ-30. Delta, которая ближе всех к вершине , занимает только 32-е место.
Рейтинге Skytrax основан на впечатлениях 19,87 млн. туристов из 105 разных стран. Опрос, который охватил более 325 авиакомпаний, определен по 49 параметрам, начиная от процедуры посадки на самолет, до качества обслуживания.
Вот 20 лучших авиакомпаний мира:
20. Asiana
Предыдущий ранг: 16
В очередной раз авиакомпания из Южной Кореи Asiana зарабатывает высокие оценки в рейтинге от Skytrax за работу экипажа, чистоту и товары для эконом-класса. В настоящее время Asiana эксплуатирует парк современных самолетов компаний Airbus и Boeing.
19. Air New Zealand
Предыдущий ранг: 17
Хоть Air New Zealand потерял титул лучшего мирового авиа перевозчика Премиум класса, он остается одним из самых длительных лидеров в отрасли.
В эконом-классе семья может выбрать опцию, при которой три рядом находящихся сидения превращаются в один большой плоский диванчик.
18. Air France
Предыдущий ранг: 14
Хотя возрождение Air France несколько откатился в этом году, услуги авиакомпании и качество остаются на высшем уровне. За последние пару лет, перевозчик перенес ряд производственных и финансовых проблем. Однако, это не остановило Air France от введения новой впечатляющей линейки продуктов, включая "La Premiere" для первого класса люкс.
17. Austrian Airlines
Предыдущий ранг: 19
Austrian Airlines преодолели ряд проблемных моментов, связанных с трудовыми спорами в последние годы, при этом оставив нетронутым высокий уровень сервиса. В 2017 году перевозчик, принадлежащий Lufthansa, в очередной раз, забрал домой приз за лучший авиаперсонал в Европе. Austrian Airlines может похвастаться авиапарком, состоящим из недавно отремонтированных дальнемагистральных Boeing 767-300er и самолетов 777-200, вылетающих из своей базы в Вене.
Экономичные перевозки дали высокие оценки от членов Альянса за эффективное обслуживание, а также качество питания на борту и разнообразие оказываемых услуг и предлагаемых продуктов.
16. Japan Airlines
Предыдущий ранг: 21
Перевозчик из Японии является одной из самых уважаемых авиакомпаний в мире. Жители Японии по версии Skytrax оценили вторую по величине авиакомпанию Японии за ее внимательное обслуживание, слаженный наземный персонал, и комфортабельный салон.
На 2017 год, Japan Airlines получила награду за лучшее место для авиакомпаний экономического класса.
15. Qantas
Предыдущий ранг: 9
Даже с сильной конкуренцией от Virgin Australia, компания Qantas сильно возрадилась за последние пару лет. Авиакомпания получила похвалы за хорошее обслуживание клиентов и развлекательную программу в полете. Существует визитная карточка авиакомпании Qantas — бесплатная запись во время полета.
На 2017 год, Qantas получил награды за лучший в мире Премиум класс и самое лучшее место для Премиум класса.
14. Swiss International Air Lines
Предыдущий ранг: 15
Swiss International Air Lines возникли в 2002 году из остатков ныне несуществующей компании Swissair и сейчас входят в состав Lufthansa. В 2016 году, базирующийся в Базеле перевозчик стал первым в мире, кто начал работать с самолетами нового поколения Bombardier C-серии.
Хотя некоторые пассажиры считают, что для для эконом класса сидения недостаточно комфортные, большинство хвалят экипаж за его дружелюбное обслуживание и авиакомпанию за широкий ассортимент бесплатных напитков для взрослых.
Плюс, бесплатный Швейцарский шоколад, который все любят.
13. Virgin Australia
Крупнейшая авиакомпания, принадлежащая миллиардеру Richard Branson's и являющаяся частью бренда Virgin, Virgin Australia испытала значительный рост на Азиатско-Тихоокеанском рынке с момента своего основания в 2000 году.
Флот авиакомпании состоит из дальнемагистральных самолетов Боинг-777 и Аэробус А330, которые оснащены внутренней подсветкой и снабжены 9-дюймовый сенсорным экраном развлекательной системы.
В 2017 году, Virgin Australia получила премию за лучшую авиакомпанию в Австралийско-тихоокеанском регионе и за лучший штат сотрудников среди авиакомпаний в Австралии/Океании.
12. Turkish Airlines
Предыдущий ранг: 7
Турецкие авиалинии - ведущий авиаперевозчик Турции с главной базой в аэропорту Стамбула Ататюрк. Авиакомпания, со своей способностью летать в более чем 100 странах и более чем 200 городах по всему миру, надеется превратить свою базу в глобальный транспортный узел.
Хотя политическая нестабильность и проблемы безопасности осложняют жизнь Turkish Airlines, качество услуг и продуктов компании остаются неизменными.
Авиакомпания "Turkish Airlines" получила награду за лучший зал бизнес класса, Лучшую Авиакомпанию в Южной Европе", " лучшую кухню для Бизнес-класса.
Turkish Airlines является членом Star Alliance и получила награды Skytrax за лучшую авиакомпанию в Европе шесть лет подряд, прежде чем уступить этот титул в этом году Lufthansa.
11. Thai Airways
Предыдущий ранг: 13
Thai Airways уже давно является лидером отрасли по качеству обслуживания, так что не удивительно, что национальный перевозчик Таиланда появился в этом списке. Качество услуг и первоклассный сервис характерны даже для экономического класса.
Экономический класс по версии Skytrax также характеризует дружелюбие экипажа и восхитительные рестораны.
В 2017 году, Thai Airways забрали домой награду за лучший в мире эконом-класс, лучшее в мире бортовое питание для экономического класса и лучшие спа-салоны.
10. Garuda Indonesia
Предыдущий ранг: 11
Garuda Indonesia пережила значительные изменения в последние годы. Индонезийский авиаперевозчик осуществляет интенсивное обновление флота и активные меры по улучшению сервиса, чтобы вернуть доверие, как со стороны пассажиров так и со стороны и регуляторов безопасности.
Экономический класс снабжен удобными сидениями и предлагает блюда Юго-Восточной азиатской кухни.
В 2017 году, бортпроводники авиакомпании Garuda Indonesia получили награду за лучшую команду в мире второй год подряд.
9. Hainan Airlines
Предыдущий ранг: 12
Основаная в 1993 году, Hainan Airlines является единственной китайской авиакомпанией, которая получила желанный пятизвездочный рейтинг Skytrax. За три коротких года авиакомпания поднялась с 22-е места в ТОП-10. С новым флотом, состоящим из более чем 160 самолетов Boeing и Airbus, Hainan Airlines стремительно осваивает рынки по всей Азии, Европе, и Австралии.
Пассажиры по версии Skytrax оценили авиакомпанюи за внимательное обслуживание и качество мест бизнес-класса.
Hainan Airlines также получила премии за лучшую авиакомпанию в Китае и Лучший авиа персонал в Китае.
8. Etihad Airways
Предыдущий ранг: 6
Авиакомпания, базирующаяся в Абу-Даби, национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, с самолетами Airbus и Боингов, летающими по около 100 направлениям. Авиакомпания прославилась своими апартаментами внутри кабины самолета, а также люксами для первого и бизнес-класса.
В 2017 году, Etihad Airways получила награды за лучший в мире первый класс, лучшие сидения для первого класса и Лучшее бортовое питание для первого класса уже второй год подряд.
7. Lufthansa
Предыдущий ранг: 10
Крупнейшая авиакомпания Европы входила в ТОП-10 за последние пару лет. Клиенты высоко оценили Lufthansa за ее исключительный сервис и общее качество продукта.
По большей части, обслуживание в Lufthansa хорошее, но, для достижения наилучших результатов, было бы разумно обновить самолетный парк новым флотом с межконтинентальными аэробусами A380 superjumbos и 748-8.
В дополнение к топ-10, немецкая национальная авиакомпания также получила призы за лучшую авиакомпанию в Европе и Лучшую столовую первого класса.
6. EVA Air
Предыдущий ранг: 8
Тайваньская EVA Air была основана в 1989 году и является подразделением международного грузового перевозчика Evergreen Group. EVA Air значительно выросла в последние два десятилетия и в настоящее время работает с большим парком Airbus и широкофюзеляжных самолетов Boeing. Авиакомпания приписывают лидерство в салонах бизнес-класса.
EVA Air также получила призы за лучшую в мире чистоту салона и лучшей комфорт для бизнес-класса.
5.Cathay Pacific Airways
Предыдущий ранг: 4
Несмотря на то, Cathay Pacific Airways, базирующаяся в Гонконге, упала на одну позицию по сравнению с прошлым годом, авиакомпания по-прежнему сохраняет свое место в качестве одного из самых авторитетных перевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона. С флотом дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER и бизнес-стратегией, специализирующейся на предоставлении рейсов высокой частоты, компания является одним из лучших и опытных авиаперевозчиков в Азии.
Пассажиры дали высокую оценку авиакомпании за комфорт сидений, качественный сервис и развлечения на борту.
4. Emirates
Предыдущий ранг: 1
За последние 30 лет, Emirates превратилась в одного из ведущих дальнемагистральных мировых авиаперевозчиков. Работая почти исключительно через свои дворцовые хабы в международном аэропорту Дубая, авиакомпания имеет крупнейший в мире флот Аэробусов A380 superjumbos и Boeing 777.
Развлекательной системы на борту Emirates включают в себя широкий выбор видео и музыки по требованию, и позволяют даже трансляцию телевизионных и спортивных мероприятий. Emirates получают награду от Skytrax за лучшее развлечение в полете в течении 13 лет подряд.
3. All Nippon Airways
Предыдущий ранг: 5
All Nippon Airways продолжает свое шествие к вершине рейтинга. Компания является крупнейшим международным перевозчиком в Японии и одним из крупнейших флотов в мире с Boeing 787 Dreamliners. All Nippon Airways заслужила высокую оценку от Skytrax за чистоту, сервис и безопасность. Особенностью салона являются откидывающиеся кресла, которые увеличивают общую конфиденциальность, а также розетки и USB выходы даже в эконом классе.
All Nippon Airways также выиграла награду за лучший сервис в аэропорту и Лучший авиаперсонал в Азии.
2. Singapore Airlines
Предыдущий ранг: 3
Обслуживание в Singapore Airlines делает приятным любое путешествие, во время которого бортпроводники обучены относиться к клиентам с особой заботой и уважением. Персональный Телевизор с большим количеством развлекательных программ и горячие полотенца, которые подаются до взлета.
Главная база авиакомпании находится в Международном аэропорту Чанги. Это один из лучших аэропортов в мире, который был признан компанией Skytrax как лучший аэропорт в мире в течении пяти лет подряд.
Авиакомпания также получила награды как Лучшая Авиакомпания в Азии, лучшее сидение для Бизнес-класса, и Лучшая кухня для Премиум класса.
1. Qatar Airways
Предыдущий ранг: 2
После падения на второе место в прошлом году, Qatar Airways вернула себе первое место на 2017 год.
Авиакомпания получила похвалу от пассажиров за комфортабельность сидений и развлечения на борту. На самом деле, авиакомпания может похвастаться занявшей второе место развлекательной системой, обслуживанием в эконом-классе, более чем 150 направлениями по всему миру и постоянно расширяемым парком дальнемагистральных самолетов последнего поколения, включая Boeing 787 Dreamliner and Airbus A350. .
Qatar Airways также завоевал награду за Лучшую Авиакомпанию на Ближнем Востоке, лучший Бизнес-класс в мире, и лучший первый класс.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.businessinsider.com/20-be...tar-airways-20