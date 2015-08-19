Японская Mitsui получила долю российского онлайн-аукциона CarPrice

Привлеченные средства пойдут на расширение экспансии в Японии и развитие технологической платформы
Одна из крупнейших японских финансово-промышленных групп Mitsui&Co получила 25% долю в японском представительстве российского онлайн-аукциона CarPrice. Об этом Forbes сообщили в российской компании.
Финансовые подробности сделки не уточняются, однако известно, что CarPrice привлек «несколько сотен миллионов японских иен» (несколько миллионов долларов), отмечает газета «Коммерсантъ». Источник издания добавил, что сумма сделки составила около $3-5 млн.
Привлеченные средства пойдут на расширение экспансии в Японии и развитие технологической платформы, говорится в сообщении компании. В CarPrice надеются, что репутация Mitsui позволит сервису развернуться в стране, где он работает по опробованной в России, но непривычной для Японии бизнес-модели.
«Структура рынка подержанных автомобилей в Японии предоставляет огромные перспективы для бизнес-модели CarPrice, что и привлекло инвесторов. Это редкость для рынка, когда российская компания, делающая бизнес в Японии, получает инвестиции от крупных японских корпораций. В Mitsui&Co. мы видим сильного партнера, который даст нам серьезную экспертизу на локальном японском рынке», — прокомментировал сделку генеральный директор CarPrice Денис Долматов.
Он отметил, что для Mitsui&Co инвестиции в российскую компания являются частью стратегии диверсификации бизнес-портфеля.
CarPrice — российский онлайн-аукцион подержанных автомобилей, соединяющий продавцов с автодилерами. Сервис основан в июне 2014 года. За год существования компания открыла более 20 офисов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Ежедневно через аукцион продается около 150 автомобилей. За все время было реализовано около 40 000 машин. Данные по Японии, куда стартап вышел лишь в феврале 2016 года, не раскрываются.
Японский офис CarPrice работает по бизнес-модели головного российского предприятия: сервис проводит юридическую и техническую диагностику и предлагает владельцам продать автомобиль на онлайн-аукционе, ставки на котором в режиме реального времени делают автодилеры со всей страны. В результате аукциона побеждает наибольшая ставка, на которую продавец может согласиться или отказаться.
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