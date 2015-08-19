Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,945 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Японская Mitsui получила долю российского онлайн-аукциона CarPrice

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:42
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.138
Японская Mitsui получила долю российского онлайн-аукциона CarPrice

Привлеченные средства пойдут на расширение экспансии в Японии и развитие технологической платформы
Одна из крупнейших японских финансово-промышленных групп Mitsui&Co получила 25% долю в японском представительстве российского онлайн-аукциона CarPrice. Об этом Forbes сообщили в российской компании.

Финансовые подробности сделки не уточняются, однако известно, что CarPrice привлек «несколько сотен миллионов японских иен» (несколько миллионов долларов), отмечает газета «Коммерсантъ». Источник издания добавил, что сумма сделки составила около $3-5 млн.

Привлеченные средства пойдут на расширение экспансии в Японии и развитие технологической платформы, говорится в сообщении компании. В CarPrice надеются, что репутация Mitsui позволит сервису развернуться в стране, где он работает по опробованной в России, но непривычной для Японии бизнес-модели.

«Структура рынка подержанных автомобилей в Японии предоставляет огромные перспективы для бизнес-модели CarPrice, что и привлекло инвесторов. Это редкость для рынка, когда российская компания, делающая бизнес в Японии, получает инвестиции от крупных японских корпораций. В Mitsui&Co. мы видим сильного партнера, который даст нам серьезную экспертизу на локальном японском рынке», — прокомментировал сделку генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

Он отметил, что для Mitsui&Co инвестиции в российскую компания являются частью стратегии диверсификации бизнес-портфеля.

CarPrice — российский онлайн-аукцион подержанных автомобилей, соединяющий продавцов с автодилерами. Сервис основан в июне 2014 года. За год существования компания открыла более 20 офисов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Ежедневно через аукцион продается около 150 автомобилей. За все время было реализовано около 40 000 машин. Данные по Японии, куда стартап вышел лишь в феврале 2016 года, не раскрываются.

Японский офис CarPrice работает по бизнес-модели головного российского предприятия: сервис проводит юридическую и техническую диагностику и предлагает владельцам продать автомобиль на онлайн-аукционе, ставки на котором в режиме реального времени делают автодилеры со всей страны. В результате аукциона побеждает наибольшая ставка, на которую продавец может согласиться или отказаться.

Источник
Kra100 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам долю в действующему онлайн бизнесе True love Доли в стартапах 23 14.02.2017 22:18
Японская корпорация Mitsui инвестирует в проект "Сахалин - 3" Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.09.2016 15:56
Российский онлайн-аукцион CarPrice запустил продажи мотоциклов и квадроциклов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.05.2016 16:59
Alibaba получила лицензию на онлайн-банк Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 9 31.03.2016 09:27
Джордж Сорос продал почти всю долю в онлайн-ретейлере Alibaba Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 7 19.08.2015 15:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kingcasha
В США нашли самого пожилого трудоголика в стране
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Versalsky
adrenaline.zone - Adrenaline
От Versalsky в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Мэрия Белой Церкви переходит на блокчейн-платформу Auction 3.0
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Oleg5307
В Хорватии открыли первый магазин украинских продуктов
От Oleg5307 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Неудачная попытка остановить реверс на Украину стоила "Газпрому" $5 млрд
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар jook
Egopay Deposit - egopaydeposit.com
От jook в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,945
Тем
475,169
Сообщений
11,773,967

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube