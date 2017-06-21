Alpex Trade - alpextrade.com

Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Цитата:
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Alpex Trade – это глобальная по масштабам инвестиционная компания, деятельность которой ориентирована на клиентов и основывается на научных исследованиях. Наши сотрудники не противопоставляют интересы компании и ее клиентов, вне зависимости от того являетесь ли вы клиентом в сфере управления инвестициями или клиентом исследовательского подразделения нашего аффилированного лица.
Мы полагаем, что путь к постоянному развитию и поиску уникальных решений по преодолению препятствий лежит через высококачественное выполнение сложной работы, поэтому мы создали исследовательскую базу благодаря исключительному персоналу, слаженной работе команды и акценту на совершенствовании как на инвестиционном, так и на управленческом уровне.
Alpex Trade занимается в основном в краткосрочным трейдингом на Форексе, а также использует трейдинговую платформу Alpex.
Планы:
Вы будете получать доход каждый день, с понедельника по пятницу.
Срок инвестирования 250 дней
Первая прибыль зачисляется на следующий день после активирования депозита.
Прибыль начисляется со вторника по субботу.
История торгов и процент прибыли доступен на сайте проекта.
Помните, что если наш торговый день закончился с отрицательным результатом, вы все равно получите ежедневный доход, но по ставке, равной 0,25 % * ставка выбранного вами тарифа в этот день). В этом случае средства для выплаты поступают из нашего резерва.
ALPX1
Сумма вклада $10 - 1000
Дневная ставка 45% от прибыли
ALPX2
Сумма вклада $1001 - 5000
Дневная ставка 55% от прибыли
ALPX3
Сумма вклада $5001 - 30000
Дневная ставка 65% от прибыли
ALPX4
Сумма вклада $30001 - 100000
Дневная ставка 75% от прибыли
ALPX5
Сумма вклада $100001 - 300000
Дневная ставка 85% от прибыли
ALPX6(VIP)
Сумма вклада $300001 - 750000
Дневная ставка 95% от прибыли
Принимает Bitcoin, PerfectMoney и Payeer
Реф.программа 5%
Date : 06/21/2017 19:04
From/To Account : U14608314
Amount : -200.00
Currency : USD
Batch : 179746115
Memo : Shopping Cart Payment. Contract - ALPX4665391.
Payment ID : 07f144c7-8032-4633-a7c0-43d8eafbb9df
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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.