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Alpex Trade - alpextrade.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 43,083
Благодарностей: 8,542
Записей в блоге: 8
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Alpex Trade - alpextrade.com
Я не админ,тема создана на условиях листинга.



Цитата:
Alpex Trade – это глобальная по масштабам инвестиционная компания, деятельность которой ориентирована на клиентов и основывается на научных исследованиях. Наши сотрудники не противопоставляют интересы компании и ее клиентов, вне зависимости от того являетесь ли вы клиентом в сфере управления инвестициями или клиентом исследовательского подразделения нашего аффилированного лица.

Мы полагаем, что путь к постоянному развитию и поиску уникальных решений по преодолению препятствий лежит через высококачественное выполнение сложной работы, поэтому мы создали исследовательскую базу благодаря исключительному персоналу, слаженной работе команды и акценту на совершенствовании как на инвестиционном, так и на управленческом уровне.

Alpex Trade занимается в основном в краткосрочным трейдингом на Форексе, а также использует трейдинговую платформу Alpex.
Планы:
Вы будете получать доход каждый день, с понедельника по пятницу.
Срок инвестирования 250 дней
Первая прибыль зачисляется на следующий день после активирования депозита.
Прибыль начисляется со вторника по субботу.
История торгов и процент прибыли доступен на сайте проекта.
Помните, что если наш торговый день закончился с отрицательным результатом, вы все равно получите ежедневный доход, но по ставке, равной 0,25 % * ставка выбранного вами тарифа в этот день). В этом случае средства для выплаты поступают из нашего резерва.

ALPX1
Сумма вклада $10 - 1000
Дневная ставка 45% от прибыли

ALPX2
Сумма вклада $1001 - 5000
Дневная ставка 55% от прибыли

ALPX3
Сумма вклада $5001 - 30000
Дневная ставка 65% от прибыли

ALPX4
Сумма вклада $30001 - 100000
Дневная ставка 75% от прибыли

ALPX5
Сумма вклада $100001 - 300000
Дневная ставка 85% от прибыли

ALPX6(VIP)
Сумма вклада $300001 - 750000
Дневная ставка 95% от прибыли

Принимает Bitcoin, PerfectMoney и Payeer
Реф.программа 5%

Date : 06/21/2017 19:04
From/To Account : U14608314
Amount : -200.00
Currency : USD
Batch : 179746115
Memo : Shopping Cart Payment. Contract - ALPX4665391.
Payment ID : 07f144c7-8032-4633-a7c0-43d8eafbb9df

Посмотреть

Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.

Вся информация для описания взята с сайта проекта.
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Старый Сегодня, 22:25
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,826
Благодарностей: 3,786
УГ: 4
КП: 0.077
Re: Alpex Trade - alpextrade.com
Тарифы не такие простые, 45% в день это не надо понимать как "три дня и в профите"
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#3
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Re: Alpex Trade - alpextrade.com
Цитата:
Сообщение от Thunderlight Посмотреть сообщение
Тарифы не такие простые, 45% в день это не надо понимать как "три дня и в профите"
тут примерно будет 1% в день от депозита
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Старый Сегодня, 22:54
#4
Мастер
 
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Инвестирую в: Другое
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Записей в блоге: 6
УГ: 1
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Re: Alpex Trade - alpextrade.com
Дык это ж процент от процента, который нарисует админ Т.е. м.б. совсем немного
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