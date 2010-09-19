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Petasense привлек $1,8 млн чтобы помочь компаниям следить за работоспособностью машин



Промышленный IoT стартап Petasense сегодня вышел из стелс-режима и официально объявил о получении венчурных инвестиций в размере $1,8 млн. Полученное финансирование компания направит на дальнейшее развитие аппаратного и программного обеспечения, чтобы помочь промышленным предприятиям оперативно выяснять, когда их оборудование нуждается в техническом обслуживании.



Как оказалось, при своей нормальной работе индустриальные машины вибрируют на определенной частоте, но по мере того, как отдельные рабочие детали начинают изнашиваться, вибрационный звук меняется, и это можно измерить. Petasense предоставляет датчик вибрации для каждой машины, который передает данные о вибрациях по беспроводной сети в облако, а затем стартап анализирует их и демонстрирует пользователям таким образом, что даже сотрудники, не обладающие специальными знаниями, могут легко это понять.



Венчурное финансирование было возглавлено компанией True Ventures, с участием Felicis Ventures и нескольких ангельских инвесторов. Ом Малик, который основал технологический блог GigaOm, также является и ведущим инвестором в True Ventures, и ему очень понравилось то, что он смог увидеть в Petasense.



”Аналогично тому, что у человека есть основные чувства, также и у индустриальных машин есть определенный набор рабочих характеристик, информацию о которых можно эффективно использовать в промышленности. Стартап сосредоточил свое внимание на этих характеристиках и на доступе к ним в режиме реального времени. Поэтому меня и заинтересовал Petasense“, – сообщил Малик во время своего интервью изданию TechCrunch.







Но анализ вибрационных характеристик – это лишь один из инструментов стартапа. Данный сервис также активно использует глубокое машинное обучение для понимания тех процессов, которые входят в область нормального поведения каждой машины. Поскольку стартап собирает данные через некоторое время, он может свести до минимума ложные срабатывания датчиков, объяснил соучредитель и генеральный директор компании Абхинав Кхушра.



В стандартной ситуации когда машина ломается или работает с перебоями, то до проведения ремонта возникает незапланированный простой оборудования. Стартап Petasense предлагает возможность прогнозирования, когда машина может сломаться, прежде чем это произойдет на самом деле, что позволяет компаниям своевременно планировать проведение технического обслуживания. Если они работают над большим заказом, то могут решить немного подождать, а когда у них планируется большая загрузка своего оборудования только через пару недель, то компании могут безотлагательно приступить к ремонту. Независимо от выбранного решения, подобные данные предоставляют компаниям значительно больше контроля над процессом своевременного обслуживания своего оборудования.



Сейчас предприятия постепенно переходят к внедрению у себя индустриального «Интернета вещей». На самом деле хорошо, что самое новейшее производственное оборудование сегодня оснащено подобными видами датчиков, но большинство промышленных компаний в ближайшее время не станут менять свои машины.



Инновационные продукты стартапа разработаны в основном для вращающихся машин, таких как двигатели, насосы и компрессоры, но в дальнейшем Petasense планирует добавить датчики для мониторинга и других видов промышленного оборудования.



Компания взимает от $399 до $599 за каждый датчик, в зависимости от того, насколько сложным он является. Также она берет дополнительную оплату за доступ к данным и аналитике на своей облачной платформе, ее размер зависит от объема используемых данных.



Стартап Petasense был основан в 2014 году и в настоящее время в нем работает 15 штатных сотрудников в офисах, размещенных в Сан-Хосе, Калифорнии и индийском городе Бангалор. В последнем находится команда программистов, а также отдел исследований и разработок компании.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/21/pe...achine-health/



https://text.ru/antiplagiat/594a9f8917fd4 Промышленный IoT стартап Petasense сегодня вышел из стелс-режима и официально объявил о получении венчурных инвестиций в размере $1,8 млн. Полученное финансирование компания направит на дальнейшее развитие аппаратного и программного обеспечения, чтобы помочь промышленным предприятиям оперативно выяснять, когда их оборудование нуждается в техническом обслуживании.Как оказалось, при своей нормальной работе индустриальные машины вибрируют на определенной частоте, но по мере того, как отдельные рабочие детали начинают изнашиваться, вибрационный звук меняется, и это можно измерить. Petasense предоставляет датчик вибрации для каждой машины, который передает данные о вибрациях по беспроводной сети в облако, а затем стартап анализирует их и демонстрирует пользователям таким образом, что даже сотрудники, не обладающие специальными знаниями, могут легко это понять.Венчурное финансирование было возглавлено компанией True Ventures, с участием Felicis Ventures и нескольких ангельских инвесторов. Ом Малик, который основал технологический блог GigaOm, также является и ведущим инвестором в True Ventures, и ему очень понравилось то, что он смог увидеть в Petasense.”Аналогично тому, что у человека есть основные чувства, также и у индустриальных машин есть определенный набор рабочих характеристик, информацию о которых можно эффективно использовать в промышленности. Стартап сосредоточил свое внимание на этих характеристиках и на доступе к ним в режиме реального времени. Поэтому меня и заинтересовал Petasense“, – сообщил Малик во время своего интервью изданию TechCrunch.Но анализ вибрационных характеристик – это лишь один из инструментов стартапа. Данный сервис также активно использует глубокое машинное обучение для понимания тех процессов, которые входят в область нормального поведения каждой машины. Поскольку стартап собирает данные через некоторое время, он может свести до минимума ложные срабатывания датчиков, объяснил соучредитель и генеральный директор компании Абхинав Кхушра.В стандартной ситуации когда машина ломается или работает с перебоями, то до проведения ремонта возникает незапланированный простой оборудования. Стартап Petasense предлагает возможность прогнозирования, когда машина может сломаться, прежде чем это произойдет на самом деле, что позволяет компаниям своевременно планировать проведение технического обслуживания. Если они работают над большим заказом, то могут решить немного подождать, а когда у них планируется большая загрузка своего оборудования только через пару недель, то компании могут безотлагательно приступить к ремонту. Независимо от выбранного решения, подобные данные предоставляют компаниям значительно больше контроля над процессом своевременного обслуживания своего оборудования.Сейчас предприятия постепенно переходят к внедрению у себя индустриального «Интернета вещей». На самом деле хорошо, что самое новейшее производственное оборудование сегодня оснащено подобными видами датчиков, но большинство промышленных компаний в ближайшее время не станут менять свои машины.Инновационные продукты стартапа разработаны в основном для вращающихся машин, таких как двигатели, насосы и компрессоры, но в дальнейшем Petasense планирует добавить датчики для мониторинга и других видов промышленного оборудования.Компания взимает от $399 до $599 за каждый датчик, в зависимости от того, насколько сложным он является. Также она берет дополнительную оплату за доступ к данным и аналитике на своей облачной платформе, ее размер зависит от объема используемых данных.Стартап Petasense был основан в 2014 году и в настоящее время в нем работает 15 штатных сотрудников в офисах, размещенных в Сан-Хосе, Калифорнии и индийском городе Бангалор. В последнем находится команда программистов, а также отдел исследований и разработок компании.