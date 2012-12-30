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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,061 Благодарностей: 1,094 УГ: 22 КП: 0.187 подарки

В Башкирии начали платить по 300 тысяч рублей за первого ребенка в семье



Информационное агентство "МедиаКорСеть" сообщило, что для улучшения жилищных условий семьям, у которых родился 1-й ребенок, властями этой республики будет выплачиваться единовременная выплата в размере 300 000 рублей. Для того, чтобы получить эту единовременную немаленькую выплату, счастливым родителям необходимо сдать все документы во многофункциональные центры (МФЦ) Башкирии. Прием документов начат с 19 июня и как уже сказано выше - ребенок должен быть первым в молодой семье.



Также необходимо отвечать еще нескольким условиям, чтобы получить эти средства, а именно: во-первых, любому из супругов должно быть не более 35 лет, во-вторых, у семьи есть прямая необходимость в приобретении своей жилой площади.



Кроме того, эта акция не бессрочная, а действует на территории этой республики с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года, другими словами те молодые семьи, у кого имеется такая потребность в улучшении своих жилищных условий вполне еще смогут родить себе первого ребенка, собрать документы и встать на учёт в МФЦ Республики Башкортостан - позднее эти средства им будут переведены на счет в банке.



Как только средства на счёт будут получены, то ими можно будет частично оплатить приобретение своей квартиры или дома, причем можно покупать строящееся жильё. Также на них можно оплачивать постройку своего индивидуального жилого дома. Кроме того, не возбраняется направить эти деньги на погашение ранее взятой ипотеки, вернее основной суммы долга и процентов. А вот штрафы, пени и комиссии за просрочку платежей этими деньгами гасить запрещается (видимо чтобы молодые семьи не очень расслаблялись). Также запрещается, получив эту социальную выплату покупать жильё и своих родственников.



Всё покупаемое молодыми семьями жильё должно находиться на территории Башкирии и сейчас Башкирия стоит примерно в центре общего списка по стоимости жилья в России, то есть дома и квартиры там не очень дорогие, но в то же время не очень и дешевые и всё-таки это какая-то, но дополнительная помощь, что редко в наше время можно наблюдать.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/594a9f4068d0c Информационное агентство "МедиаКорСеть" сообщило, что для улучшения жилищных условий семьям, у которых родился 1-й ребенок, властями этой республики будет выплачиваться единовременная выплата в размере 300 000 рублей. Для того, чтобы получить эту единовременную немаленькую выплату, счастливым родителям необходимо сдать все документы во многофункциональные центры (МФЦ) Башкирии. Прием документов начат с 19 июня и как уже сказано выше - ребенок должен быть первым в молодой семье.Также необходимо отвечать еще нескольким условиям, чтобы получить эти средства, а именно: во-первых, любому из супругов должно быть не более 35 лет, во-вторых, у семьи есть прямая необходимость в приобретении своей жилой площади.Кроме того, эта акция не бессрочная, а действует на территории этой республики с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года, другими словами те молодые семьи, у кого имеется такая потребность в улучшении своих жилищных условий вполне еще смогут родить себе первого ребенка, собрать документы и встать на учёт в МФЦ Республики Башкортостан - позднее эти средства им будут переведены на счет в банке.Как только средства на счёт будут получены, то ими можно будет частично оплатить приобретение своей квартиры или дома, причем можно покупать строящееся жильё. Также на них можно оплачивать постройку своего индивидуального жилого дома. Кроме того, не возбраняется направить эти деньги на погашение ранее взятой ипотеки, вернее основной суммы долга и процентов. А вот штрафы, пени и комиссии за просрочку платежей этими деньгами гасить запрещается (видимо чтобы молодые семьи не очень расслаблялись). Также запрещается, получив эту социальную выплату покупать жильё и своих родственников.Всё покупаемое молодыми семьями жильё должно находиться на территории Башкирии и сейчас Башкирия стоит примерно в центре общего списка по стоимости жилья в России, то есть дома и квартиры там не очень дорогие, но в то же время не очень и дешевые и всё-таки это какая-то, но дополнительная помощь, что редко в наше время можно наблюдать.Специально для mmgp.ru

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