В Украину пришел нидерландский сервис навигации

Производитель навигаторов TomTom расширил покрытие своего онлайн-сервиса на Украину.
Нидерландская компания TomTom NV, производящая навигаторы и программное обеспечение к ним, объявила о расширении покрытия своего сервиса для навигации TomTom Traffic на Украину.
Кроме того, TomTom приходит в Литву, Эстонию, Латвию, Хорватию и Румынию, а также в Оман, Катар, Бахрейн и Израиль.
"Дальнейшее географическое расширение TomTom Traffic в Восточной Европе и на Ближнем Востоке будет помощью для водителей, предприятий и правительств в улучшении управления потоком трафика, повышении безопасности дорожного движения и ослаблении влияния транспортной перегруженности на окружающую среду", - цитирует Интерфакс-Украина слова вице-президента по развитию бизнеса и бизнес-операций TomTom Андреаса Эрвига.
Отмечается, что таким образом, охват сервиса расширился до 64 стран.
TomTom Traffic предлагает свежую информацию о дорожных условиях, таких как пробки, дорожные работы и несчастные случаи. Эта информация может использоваться водителями для поиска оптимального маршрута и предотвращения перегрузок, а также городов и дорожных властей для мониторинга, анализа и влияния на трафик.