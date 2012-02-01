Первый в Беларуси криптомат пылится на складе

Белорусская компания Cryptocode отложила на неопределенное время планы по установке первого в стране криптомата, объяснив это вопросами правого характера: статус криптовалют в стране не определен, а ее покупка и продажа не регулируется. Об этом пишет Myfin.by.
Как говорит учредитель компании Cryptocode Александр Лозбень, аппарат был сделан в начале 2017 года и предусматривает покупку четырех криптовалют: биткоина, Dash, Zcash и Ethereum. В апреле криптомат был презентован в Минске на чествовании лучших финучреждений страны – премии «Банк года».
«Фактически он представляет собой переработанный QIWI-терминал. Наши специалисты добавили необходимые изменения, чтобы использование было максимально удобным, – говорит Александр.
В частности, разработчики Cryptocode полностью заменили программное обеспечение, использовав решения компании Bitlish. Также они добавили камеру для считывания QR-кода, чтобы покупатель мог быстро ввести электронную подпись, которая подтверждает сделку, и печать чеков.
Тем не менее, криптомат по-прежнему пылится на складе. Как говорит Александр Лозбень, помимо отсутствия регулирования, биржи, через которые проводятся операции с криптовалютами, находятся за пределами Беларуси, то есть являются нерезидентами. Это еще больше усложняет весь процесс.
«Нельзя сказать, что нам запретили поставить криптомат. Но выполнить все требования оказалось очень сложно. Поэтому пока аппарат осел на складе», – объясняет Александр.
Учредитель Cryptocode говорит, что, конечно, изначально был осведомлен о возможных правовых препятствиях, которые могли возникнуть при реализации идеи установки устройства. Также он признает, что во многом презентация первого криптомата была элементом пиара новой технологии, но также подчеркивает, что, как только законодательство в Беларуси «легитимирует» биткоины, Cryptocode будет готов возобновить активность.
«В России криптоматы уже работают, несмотря на то, что законодательный статус криптовалюты там также не определен. Но у восточных соседей власти более лояльно относятся к малому бизнесу, у которого обороты невелики, а у нас правила жестко действуют для всех компаний», — добавил Александр.
Напомним, в апреле первый терминал для покупки и продажи биткоина был установлен в Одессе.
Источник