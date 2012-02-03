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Подняли до миллиона: 10 акций, которые стоит купить на ИИС

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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
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Подняли до миллиона: 10 акций, которые стоит купить на ИИС
Государство увеличило сумму взноса на ИИС до 1 млн рублей в год. Кому это будет выгодно, и что теперь лучше всего покупать – эксперты рассказали Forbes
С 2013 года доля депозитов в сбережениях россиян медленно сокращается. Сказывается и снижение ставок, и недоверие к банковской системе, связанное с частыми отзывами лицензий. При этом рынок ценных бумаг поворачивается лицом к инвестору и становится все более привлекательным, считает инвестиционный консультант «КИТ Финанс Брокер» Александр Копытов.

Президент Владимир Путин 19 июня подписал изменения в закон «О рынке ценных бумаг», которые предусматривают увеличение суммы взноса на индивидуальные инвестиционные счета до 1 млн рублей в год. «Мы были инициаторами поправок в законопроект и очень рады, что их поддержали в правительстве», — прокомментировал Forbes председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, такое нововведение очень выгодно для многих инвестиционных стратегий. Например, данная поправка делает более выгодным второй вариант ИИС, когда налоговый вычет осуществляется в момент снятия средств. Таким образом, «если с момента открытия ИИС прошло 3 года и больше, инвестор не будет уплачивать налоги при выводе средств с такого счета, независимо от того, сколько за это время ему удалось заработать», — рассказали Forbes в пресс-службе ЦБ.

Важно отметить, что на первый тип ИИС поправка не распространяется, так как в законе не идет речи об увеличении налогового вычета при внесении средств на счет: инвестор по-прежнему имеет право на возврат подоходного налога только с суммы до 400 000 рублей, то есть до 52 000 рублей ежегодно. По словам Алексея Тимофеева, в настоящий момент более популярным является первый вариант счета — люди верят в «синицу в руках», спешат получить деньги из бюджета. «Но теперь, с увеличением суммы взноса второй вариант счета, который мы называем «журавлем в небе», станет не менее популярным», — считает Тимофеев.

По мнению представителей ЦБ, увеличение лимита вносимых средств до 1 млн в год делает ИИС более привлекательным инструментом, также и с точки зрения возможной диверсификации инвестиций. «Если ранее инвестор был более скован в принятии решения и выбирал одну стратегию, к примеру, консервативную из облигаций или агрессивную из акций, то теперь можно создавать инвестиционные портфели из разных классов инструментов», — также обращает внимание партнер, управляющий директор блока по работе с частными клиентами «АТОН» Андрей Ревенко.

Для получения стабильного дохода, опрошенные эксперты рекомендуют в большей степени наполнять портфель корпоративными облигациями российских компаний (см. таблицу ниже), в том числе теми, которые не будут облагаться НДФЛ после вступления в силу соответствующего закона.


Предлагаемые нововведения простимулируют граждан с большим интересом рассматривать возможность долгосрочного инвестирования в российский рынок акций – с целью получения высокого инвестиционного дохода и освобождения уплаты налога по нему, считает начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. «Второй тип вычета больше рассчитан на спекуляции, для которых подходят акции», — соглашается директор по брокерскому обслуживанию Промсвязьбанка Михаил Молчанов. Кроме того, начальник отдела брокерских операций Банка ЗЕНИТ Иван Рыжиков напоминает, что инвесторы могут решать через три года после открытия ИИС какой тип налогового вычета получить, оценив результаты инвестирования.

Forbes опросил управляющих и ведущих брокеров на фондовом рынке и выбрал 10 наиболее привлекательных, по мнению экспертов, компаний для инвестиций в акции в этом году.

Сбербанк

«Благодаря лидирующим позициям на российском рынке, бизнес модель Сбербанка имеет огромный запас прочности», — отмечает заместитель генерального директора ЗАО «Газпромбанк — Управление активами« Евгений Романов. Эта особенность позволяет банку балансировать на грани положительной чистой прибыли во времена экономического спада и работать с рентабельностью капитала свыше 15% в остальных случаях. В долгосрочной перспективе, рост Сбербанка будет пропорционален росту российской экономики. В то же время, нацеленность на инновации, внедрение лучших мировых практик и стремление к увеличению эффективности помогут Сбербанку не только сохранить, но и упрочить свои конкурентные позиции в российской банковской системе. Все эти обстоятельства создают предпосылки для привлекательности вложений в акции Сбербанка на длинном горизонте, заключает эксперт.

Яндекс

Один лидеров российского высокотехнологического сектора с существенным потенциалом роста на фоне восстановления экономики РФ, и как следствие, укрепления рубля. В следующие 3-4 года, компания будет показывать существенный темп роста выручки в диапазоне 10-15% годовых. При этом Яндекс активно движется в сторону монетизации таких проектов, как Яндекс .Такси, Яндекс .Музыка, Авто.ру и другие. Данный тренд позволит компании сохранить высокие темпы роста финансовых показателей, а недавнее решение ФАС в пользу Яндекса позволит компании укрепить свои позиции на рынке смартфонов на базе Андроид, что также будет способствовать росту компании, комментирует Евгений Романов.

Алроса

По словам Евгения Романова, на 3-5 летнем горизонте компания будет продолжать генерировать существенный денежный поток на фоне растущей добычи алмазов и улучшения коньюктуры на мировом рынке алмазов. Алроса — компания, контролируемая государством которая будет в состоянии платить дивиденды в диапазоне от 25% до 50% от консолидированной чистой прибыли, что составляет от 5% до 10%. Последние два года компания выплачивала 50% от своей чистой прибыли, демонстрируя стабильную финансовую позицию и желание менеджмента возвращать вложенные средства акционеров не только через рост стоимости акции, но и существенными дивидендными выплатами.

Сбербанк

«Благодаря лидирующим позициям на российском рынке, бизнес модель Сбербанка имеет огромный запас прочности», — отмечает заместитель генерального директора ЗАО «Газпромбанк — Управление активами« Евгений Романов. Эта особенность позволяет банку балансировать на грани положительной чистой прибыли во времена экономического спада и работать с рентабельностью капитала свыше 15% в остальных случаях. В долгосрочной перспективе, рост Сбербанка будет пропорционален росту российской экономики. В то же время, нацеленность на инновации, внедрение лучших мировых практик и стремление к увеличению эффективности помогут Сбербанку не только сохранить, но и упрочить свои конкурентные позиции в российской банковской системе. Все эти обстоятельства создают предпосылки для привлекательности вложений в акции Сбербанка на длинном горизонте, заключает эксперт.

Яндекс

Один лидеров российского высокотехнологического сектора с существенным потенциалом роста на фоне восстановления экономики РФ, и как следствие, укрепления рубля. В следующие 3-4 года, компания будет показывать существенный темп роста выручки в диапазоне 10-15% годовых. При этом Яндекс активно движется в сторону монетизации таких проектов, как Яндекс .Такси, Яндекс .Музыка, Авто.ру и другие. Данный тренд позволит компании сохранить высокие темпы роста финансовых показателей, а недавнее решение ФАС в пользу Яндекса позволит компании укрепить свои позиции на рынке смартфонов на базе Андроид, что также будет способствовать росту компании, комментирует Евгений Романов.

Алроса

По словам Евгения Романова, на 3-5 летнем горизонте компания будет продолжать генерировать существенный денежный поток на фоне растущей добычи алмазов и улучшения коньюктуры на мировом рынке алмазов. Алроса — компания, контролируемая государством которая будет в состоянии платить дивиденды в диапазоне от 25% до 50% от консолидированной чистой прибыли, что составляет от 5% до 10%. Последние два года компания выплачивала 50% от своей чистой прибыли, демонстрируя стабильную финансовую позицию и желание менеджмента возвращать вложенные средства акционеров не только через рост стоимости акции, но и существенными дивидендными выплатами.

Интер РАО

Стабильный и возрастающий свободный денежный поток на горизонте пяти лет вкупе с отрицательным долгом открывают превосходные перспективы для выплаты дивидендов акционерам компании. Компания планирует перейти на выплату дивидендов в размере 50% от МСФО с 2017 года, комментирует заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса ИК «Велес Капитал« Алексей Бушуев.

ВСМПО-АВИСМА

По словам Алексея Бушуева, уникальный бизнес компании ВСМПО-АВИСМА обеспечивает устойчивое финансовое положение. Компания направляет на дивиденды практически 100% от чистой прибыли, что пока обеспечивает им двузначную доходность. То есть за 3 года можно заработать только на дивидендах около 30% на капитал, говорит эксперт.

Роснефть

Если смотреть на горизонт инвестирования до конца года, то следует присмотреться к акциям нефтяных компаний и потребительского сектора. Их доходность может составлять до 25% годовых, советует управляющий директор, руководитель отдела управления акциями УК «Сбербанк Управление Активами» Евгений Линчик. Кроме того, инвестор в акции Роснефти может сделать ставку на отскок в котировках нефти.

Новороссийский морской торговый порт

Компания показывает феноменальные результаты рентабельности по EBITDA – 74% за I квартал 2017 года, так же направляют большую часть прибыли на дивиденды. Порт постараются приватизировать в этом или следующем году, что несомненно окажет поддержку котировкам, комментирует Алексей Бушуев.

Новотэк

Евгений Линчик обращает внимание на то, что запуск крупнейшего проекта на Ямале может стать неплохим драйвером роста акций компании.

Русагро

Акции компании сильно скорректировались на фоне негативных тенденций в сахарном бизнесе, но низкая текущая оценка, успехи в мясном направлении, проект на Дальнем Востоке, и возможный отскок в ценах на сахар могут переоценить акции компании вверх, комментирует Евгений Линчик.

Лента

Евгений Линчик: «Компания должна показать хорошие результаты осенью на фоне возобновления потребительского спроса».

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