При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:33 Сегодня, 12:33 Сегодня, 11:11 #1 Kra100 Интересующийся

Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 08.06.2017 Сообщений: 63 Благодарностей: 24 УГ: 0 КП: 0.138 Подняли до миллиона: 10 акций, которые стоит купить на ИИС

С 2013 года доля депозитов в сбережениях россиян медленно сокращается. Сказывается и снижение ставок, и недоверие к банковской системе, связанное с частыми отзывами лицензий. При этом рынок ценных бумаг поворачивается лицом к инвестору и становится все более привлекательным, считает инвестиционный консультант «КИТ Финанс Брокер» Александр Копытов.



Президент Владимир Путин 19 июня подписал изменения в закон «О рынке ценных бумаг», которые предусматривают увеличение суммы взноса на индивидуальные инвестиционные счета до 1 млн рублей в год. «Мы были инициаторами поправок в законопроект и очень рады, что их поддержали в правительстве», — прокомментировал Forbes председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, такое нововведение очень выгодно для многих инвестиционных стратегий. Например, данная поправка делает более выгодным второй вариант ИИС, когда налоговый вычет осуществляется в момент снятия средств. Таким образом, «если с момента открытия ИИС прошло 3 года и больше, инвестор не будет уплачивать налоги при выводе средств с такого счета, независимо от того, сколько за это время ему удалось заработать», — рассказали Forbes в пресс-службе ЦБ.



Важно отметить, что на первый тип ИИС поправка не распространяется, так как в законе не идет речи об увеличении налогового вычета при внесении средств на счет: инвестор по-прежнему имеет право на возврат подоходного налога только с суммы до 400 000 рублей, то есть до 52 000 рублей ежегодно. По словам Алексея Тимофеева, в настоящий момент более популярным является первый вариант счета — люди верят в «синицу в руках», спешат получить деньги из бюджета. «Но теперь, с увеличением суммы взноса второй вариант счета, который мы называем «журавлем в небе», станет не менее популярным», — считает Тимофеев.



По мнению представителей ЦБ, увеличение лимита вносимых средств до 1 млн в год делает ИИС более привлекательным инструментом, также и с точки зрения возможной диверсификации инвестиций. «Если ранее инвестор был более скован в принятии решения и выбирал одну стратегию, к примеру, консервативную из облигаций или агрессивную из акций, то теперь можно создавать инвестиционные портфели из разных классов инструментов», — также обращает внимание партнер, управляющий директор блока по работе с частными клиентами «АТОН» Андрей Ревенко.



Для получения стабильного дохода, опрошенные эксперты рекомендуют в большей степени наполнять портфель корпоративными облигациями российских компаний (см. таблицу ниже), в том числе теми, которые не будут облагаться НДФЛ после вступления в силу соответствующего закона.





Предлагаемые нововведения простимулируют граждан с большим интересом рассматривать возможность долгосрочного инвестирования в российский рынок акций – с целью получения высокого инвестиционного дохода и освобождения уплаты налога по нему, считает начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. «Второй тип вычета больше рассчитан на спекуляции, для которых подходят акции», — соглашается директор по брокерскому обслуживанию Промсвязьбанка Михаил Молчанов. Кроме того, начальник отдела брокерских операций Банка ЗЕНИТ Иван Рыжиков напоминает, что инвесторы могут решать через три года после открытия ИИС какой тип налогового вычета получить, оценив результаты инвестирования.



Forbes опросил управляющих и ведущих брокеров на фондовом рынке и выбрал 10 наиболее привлекательных, по мнению экспертов, компаний для инвестиций в акции в этом году.



Сбербанк



«Благодаря лидирующим позициям на российском рынке, бизнес модель Сбербанка имеет огромный запас прочности», — отмечает заместитель генерального директора ЗАО «Газпромбанк — Управление активами« Евгений Романов. Эта особенность позволяет банку балансировать на грани положительной чистой прибыли во времена экономического спада и работать с рентабельностью капитала свыше 15% в остальных случаях. В долгосрочной перспективе, рост Сбербанка будет пропорционален росту российской экономики. В то же время, нацеленность на инновации, внедрение лучших мировых практик и стремление к увеличению эффективности помогут Сбербанку не только сохранить, но и упрочить свои конкурентные позиции в российской банковской системе. Все эти обстоятельства создают предпосылки для привлекательности вложений в акции Сбербанка на длинном горизонте, заключает эксперт.



Яндекс



Один лидеров российского высокотехнологического сектора с существенным потенциалом роста на фоне восстановления экономики РФ, и как следствие, укрепления рубля. В следующие 3-4 года, компания будет показывать существенный темп роста выручки в диапазоне 10-15% годовых. При этом Яндекс активно движется в сторону монетизации таких проектов, как Яндекс .Такси, Яндекс .Музыка, Авто.ру и другие. Данный тренд позволит компании сохранить высокие темпы роста финансовых показателей, а недавнее решение ФАС в пользу Яндекса позволит компании укрепить свои позиции на рынке смартфонов на базе Андроид, что также будет способствовать росту компании, комментирует Евгений Романов.



Алроса



По словам Евгения Романова, на 3-5 летнем горизонте компания будет продолжать генерировать существенный денежный поток на фоне растущей добычи алмазов и улучшения коньюктуры на мировом рынке алмазов. Алроса — компания, контролируемая государством которая будет в состоянии платить дивиденды в диапазоне от 25% до 50% от консолидированной чистой прибыли, что составляет от 5% до 10%. Последние два года компания выплачивала 50% от своей чистой прибыли, демонстрируя стабильную финансовую позицию и желание менеджмента возвращать вложенные средства акционеров не только через рост стоимости акции, но и существенными дивидендными выплатами.



Сбербанк



«Благодаря лидирующим позициям на российском рынке, бизнес модель Сбербанка имеет огромный запас прочности», — отмечает заместитель генерального директора ЗАО «Газпромбанк — Управление активами« Евгений Романов. Эта особенность позволяет банку балансировать на грани положительной чистой прибыли во времена экономического спада и работать с рентабельностью капитала свыше 15% в остальных случаях. В долгосрочной перспективе, рост Сбербанка будет пропорционален росту российской экономики. В то же время, нацеленность на инновации, внедрение лучших мировых практик и стремление к увеличению эффективности помогут Сбербанку не только сохранить, но и упрочить свои конкурентные позиции в российской банковской системе. Все эти обстоятельства создают предпосылки для привлекательности вложений в акции Сбербанка на длинном горизонте, заключает эксперт.



Яндекс



Один лидеров российского высокотехнологического сектора с существенным потенциалом роста на фоне восстановления экономики РФ, и как следствие, укрепления рубля. В следующие 3-4 года, компания будет показывать существенный темп роста выручки в диапазоне 10-15% годовых. При этом Яндекс активно движется в сторону монетизации таких проектов, как Яндекс .Такси, Яндекс .Музыка, Авто.ру и другие. Данный тренд позволит компании сохранить высокие темпы роста финансовых показателей, а недавнее решение ФАС в пользу Яндекса позволит компании укрепить свои позиции на рынке смартфонов на базе Андроид, что также будет способствовать росту компании, комментирует Евгений Романов.



Алроса



По словам Евгения Романова, на 3-5 летнем горизонте компания будет продолжать генерировать существенный денежный поток на фоне растущей добычи алмазов и улучшения коньюктуры на мировом рынке алмазов. Алроса — компания, контролируемая государством которая будет в состоянии платить дивиденды в диапазоне от 25% до 50% от консолидированной чистой прибыли, что составляет от 5% до 10%. Последние два года компания выплачивала 50% от своей чистой прибыли, демонстрируя стабильную финансовую позицию и желание менеджмента возвращать вложенные средства акционеров не только через рост стоимости акции, но и существенными дивидендными выплатами.



Интер РАО



Стабильный и возрастающий свободный денежный поток на горизонте пяти лет вкупе с отрицательным долгом открывают превосходные перспективы для выплаты дивидендов акционерам компании. Компания планирует перейти на выплату дивидендов в размере 50% от МСФО с 2017 года, комментирует заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса ИК «Велес Капитал« Алексей Бушуев.



ВСМПО-АВИСМА



По словам Алексея Бушуева, уникальный бизнес компании ВСМПО-АВИСМА обеспечивает устойчивое финансовое положение. Компания направляет на дивиденды практически 100% от чистой прибыли, что пока обеспечивает им двузначную доходность. То есть за 3 года можно заработать только на дивидендах около 30% на капитал, говорит эксперт.



Роснефть



Если смотреть на горизонт инвестирования до конца года, то следует присмотреться к акциям нефтяных компаний и потребительского сектора. Их доходность может составлять до 25% годовых, советует управляющий директор, руководитель отдела управления акциями УК «Сбербанк Управление Активами» Евгений Линчик. Кроме того, инвестор в акции Роснефти может сделать ставку на отскок в котировках нефти.



Новороссийский морской торговый порт



Компания показывает феноменальные результаты рентабельности по EBITDA – 74% за I квартал 2017 года, так же направляют большую часть прибыли на дивиденды. Порт постараются приватизировать в этом или следующем году, что несомненно окажет поддержку котировкам, комментирует Алексей Бушуев.



Новотэк



Евгений Линчик обращает внимание на то, что запуск крупнейшего проекта на Ямале может стать неплохим драйвером роста акций компании.



Русагро



Акции компании сильно скорректировались на фоне негативных тенденций в сахарном бизнесе, но низкая текущая оценка, успехи в мясном направлении, проект на Дальнем Востоке, и возможный отскок в ценах на сахар могут переоценить акции компании вверх, комментирует Евгений Линчик.



Лента



Евгений Линчик: «Компания должна показать хорошие результаты осенью на фоне возобновления потребительского спроса».



Источник Государство увеличило сумму взноса на ИИС до 1 млн рублей в год. Кому это будет выгодно, и что теперь лучше всего покупать – эксперты рассказали ForbesС 2013 года доля депозитов в сбережениях россиян медленно сокращается. Сказывается и снижение ставок, и недоверие к банковской системе, связанное с частыми отзывами лицензий. При этом рынок ценных бумаг поворачивается лицом к инвестору и становится все более привлекательным, считает инвестиционный консультант «КИТ Финанс Брокер» Александр Копытов.Президент Владимир Путин 19 июня подписал изменения в закон «О рынке ценных бумаг», которые предусматривают увеличение суммы взноса на индивидуальные инвестиционные счета до 1 млн рублей в год. «Мы были инициаторами поправок в законопроект и очень рады, что их поддержали в правительстве», — прокомментировал Forbes председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, такое нововведение очень выгодно для многих инвестиционных стратегий. Например, данная поправка делает более выгодным второй вариант ИИС, когда налоговый вычет осуществляется в момент снятия средств. Таким образом, «если с момента открытия ИИС прошло 3 года и больше, инвестор не будет уплачивать налоги при выводе средств с такого счета, независимо от того, сколько за это время ему удалось заработать», — рассказали Forbes в пресс-службе ЦБ.Важно отметить, что на первый тип ИИС поправка не распространяется, так как в законе не идет речи об увеличении налогового вычета при внесении средств на счет: инвестор по-прежнему имеет право на возврат подоходного налога только с суммы до 400 000 рублей, то есть до 52 000 рублей ежегодно. По словам Алексея Тимофеева, в настоящий момент более популярным является первый вариант счета — люди верят в «синицу в руках», спешат получить деньги из бюджета. «Но теперь, с увеличением суммы взноса второй вариант счета, который мы называем «журавлем в небе», станет не менее популярным», — считает Тимофеев.По мнению представителей ЦБ, увеличение лимита вносимых средств до 1 млн в год делает ИИС более привлекательным инструментом, также и с точки зрения возможной диверсификации инвестиций. «Если ранее инвестор был более скован в принятии решения и выбирал одну стратегию, к примеру, консервативную из облигаций или агрессивную из акций, то теперь можно создавать инвестиционные портфели из разных классов инструментов», — также обращает внимание партнер, управляющий директор блока по работе с частными клиентами «АТОН» Андрей Ревенко.Для получения стабильного дохода, опрошенные эксперты рекомендуют в большей степени наполнять портфель корпоративными облигациями российских компаний (см. таблицу ниже), в том числе теми, которые не будут облагаться НДФЛ после вступления в силу соответствующего закона.Предлагаемые нововведения простимулируют граждан с большим интересом рассматривать возможность долгосрочного инвестирования в российский рынок акций – с целью получения высокого инвестиционного дохода и освобождения уплаты налога по нему, считает начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. «Второй тип вычета больше рассчитан на спекуляции, для которых подходят акции», — соглашается директор по брокерскому обслуживанию Промсвязьбанка Михаил Молчанов. Кроме того, начальник отдела брокерских операций Банка ЗЕНИТ Иван Рыжиков напоминает, что инвесторы могут решать через три года после открытия ИИС какой тип налогового вычета получить, оценив результаты инвестирования.Forbes опросил управляющих и ведущих брокеров на фондовом рынке и выбрал 10 наиболее привлекательных, по мнению экспертов, компаний для инвестиций в акции в этом году.Сбербанк«Благодаря лидирующим позициям на российском рынке, бизнес модель Сбербанка имеет огромный запас прочности», — отмечает заместитель генерального директора ЗАО «Газпромбанк — Управление активами« Евгений Романов. Эта особенность позволяет банку балансировать на грани положительной чистой прибыли во времена экономического спада и работать с рентабельностью капитала свыше 15% в остальных случаях. В долгосрочной перспективе, рост Сбербанка будет пропорционален росту российской экономики. В то же время, нацеленность на инновации, внедрение лучших мировых практик и стремление к увеличению эффективности помогут Сбербанку не только сохранить, но и упрочить свои конкурентные позиции в российской банковской системе. Все эти обстоятельства создают предпосылки для привлекательности вложений в акции Сбербанка на длинном горизонте, заключает эксперт.ЯндексОдин лидеров российского высокотехнологического сектора с существенным потенциалом роста на фоне восстановления экономики РФ, и как следствие, укрепления рубля. В следующие 3-4 года, компания будет показывать существенный темп роста выручки в диапазоне 10-15% годовых. При этом Яндекс активно движется в сторону монетизации таких проектов, как Яндекс .Такси, Яндекс .Музыка, Авто.ру и другие. Данный тренд позволит компании сохранить высокие темпы роста финансовых показателей, а недавнее решение ФАС в пользу Яндекса позволит компании укрепить свои позиции на рынке смартфонов на базе Андроид, что также будет способствовать росту компании, комментирует Евгений Романов.АлросаПо словам Евгения Романова, на 3-5 летнем горизонте компания будет продолжать генерировать существенный денежный поток на фоне растущей добычи алмазов и улучшения коньюктуры на мировом рынке алмазов. Алроса — компания, контролируемая государством которая будет в состоянии платить дивиденды в диапазоне от 25% до 50% от консолидированной чистой прибыли, что составляет от 5% до 10%. Последние два года компания выплачивала 50% от своей чистой прибыли, демонстрируя стабильную финансовую позицию и желание менеджмента возвращать вложенные средства акционеров не только через рост стоимости акции, но и существенными дивидендными выплатами.Сбербанк«Благодаря лидирующим позициям на российском рынке, бизнес модель Сбербанка имеет огромный запас прочности», — отмечает заместитель генерального директора ЗАО «Газпромбанк — Управление активами« Евгений Романов. Эта особенность позволяет банку балансировать на грани положительной чистой прибыли во времена экономического спада и работать с рентабельностью капитала свыше 15% в остальных случаях. В долгосрочной перспективе, рост Сбербанка будет пропорционален росту российской экономики. В то же время, нацеленность на инновации, внедрение лучших мировых практик и стремление к увеличению эффективности помогут Сбербанку не только сохранить, но и упрочить свои конкурентные позиции в российской банковской системе. Все эти обстоятельства создают предпосылки для привлекательности вложений в акции Сбербанка на длинном горизонте, заключает эксперт.ЯндексОдин лидеров российского высокотехнологического сектора с существенным потенциалом роста на фоне восстановления экономики РФ, и как следствие, укрепления рубля. В следующие 3-4 года, компания будет показывать существенный темп роста выручки в диапазоне 10-15% годовых. При этом Яндекс активно движется в сторону монетизации таких проектов, как Яндекс .Такси, Яндекс .Музыка, Авто.ру и другие. Данный тренд позволит компании сохранить высокие темпы роста финансовых показателей, а недавнее решение ФАС в пользу Яндекса позволит компании укрепить свои позиции на рынке смартфонов на базе Андроид, что также будет способствовать росту компании, комментирует Евгений Романов.АлросаПо словам Евгения Романова, на 3-5 летнем горизонте компания будет продолжать генерировать существенный денежный поток на фоне растущей добычи алмазов и улучшения коньюктуры на мировом рынке алмазов. Алроса — компания, контролируемая государством которая будет в состоянии платить дивиденды в диапазоне от 25% до 50% от консолидированной чистой прибыли, что составляет от 5% до 10%. Последние два года компания выплачивала 50% от своей чистой прибыли, демонстрируя стабильную финансовую позицию и желание менеджмента возвращать вложенные средства акционеров не только через рост стоимости акции, но и существенными дивидендными выплатами.Интер РАОСтабильный и возрастающий свободный денежный поток на горизонте пяти лет вкупе с отрицательным долгом открывают превосходные перспективы для выплаты дивидендов акционерам компании. Компания планирует перейти на выплату дивидендов в размере 50% от МСФО с 2017 года, комментирует заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса ИК «Велес Капитал« Алексей Бушуев.ВСМПО-АВИСМАПо словам Алексея Бушуева, уникальный бизнес компании ВСМПО-АВИСМА обеспечивает устойчивое финансовое положение. Компания направляет на дивиденды практически 100% от чистой прибыли, что пока обеспечивает им двузначную доходность. То есть за 3 года можно заработать только на дивидендах около 30% на капитал, говорит эксперт.РоснефтьЕсли смотреть на горизонт инвестирования до конца года, то следует присмотреться к акциям нефтяных компаний и потребительского сектора. Их доходность может составлять до 25% годовых, советует управляющий директор, руководитель отдела управления акциями УК «Сбербанк Управление Активами» Евгений Линчик. Кроме того, инвестор в акции Роснефти может сделать ставку на отскок в котировках нефти.Новороссийский морской торговый портКомпания показывает феноменальные результаты рентабельности по EBITDA – 74% за I квартал 2017 года, так же направляют большую часть прибыли на дивиденды. Порт постараются приватизировать в этом или следующем году, что несомненно окажет поддержку котировкам, комментирует Алексей Бушуев.НовотэкЕвгений Линчик обращает внимание на то, что запуск крупнейшего проекта на Ямале может стать неплохим драйвером роста акций компании.РусагроАкции компании сильно скорректировались на фоне негативных тенденций в сахарном бизнесе, но низкая текущая оценка, успехи в мясном направлении, проект на Дальнем Востоке, и возможный отскок в ценах на сахар могут переоценить акции компании вверх, комментирует Евгений Линчик.ЛентаЕвгений Линчик: «Компания должна показать хорошие результаты осенью на фоне возобновления потребительского спроса». Ответить Метки вклады Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 12:33 Сегодня, 12:33 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO WavesPlatform.com Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Биржи криптовалют Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты ICO Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Dimoniy741 Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Roman Boroda Leonidas2013 Анаэль 2017 Архив: Форекс-блоги Vasyaenergy Foxxxeremina ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Profvest.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Barnebys привлек $3.3 миллиона и поможет вам купить любой предмет на аукционе inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.04.2017 21:59 Нашлись инвесторы, которые готовы купить 25 процентов акций Deutsche Bank Иван Притула Новости в мире финансов и инвестиций 14 23.10.2016 23:31 Топ-менеджеры Apple избавились от акций на 143 миллиона долларов vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 1 28.09.2014 10:14 Темы которые предлагают купить чтобы заработать admirus Инвестирование для начинающих 22 01.11.2013 00:32 Как вы думаете стоит купить dima33 Торговые стратегии 50 03.02.2012 17:32



Случайные темы Банк Капитал - bank-capital.com От nlobp в разделе «Список проблемных банков Украины» VictoryInc.CC - страхование вкладов 108% От Wolfcron в разделе «Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума» juryinvest.com - juryinvest От Вова Белый в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» НПФ в два с лишним раза обогнали ВЭБ по доходности пенсионных накоплений От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Нужен кредит 50 wmz От Евгений Цуканов в разделе «Архив: Прием лимитов доверия» GTPay, GTPayment От Carmino в разделе «Другие платежки» Пользователей 413,891 Тем 475,044 Сообщений 11,771,015

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑

