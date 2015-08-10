Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,826 Благодарностей: 911 УГ: 6 КП: 0.266

Девелопер начал продавать дома за биткоины Девелоперская компания М9 Development первой в России начала продавать дома за биткоины. Речь идет о коттеджах в поселке «Радоcть» на Новорижском шоссе. Так, один дом площадью в 206 кв.м. на лесном участке стоит 81 биткоин или около 14 млн руб. Управляющий партнер М9 Development Максим Морозов в интервью «Инвест-Форсайту» рассказал, зачем компания это делает.



– Почему вы решили продавать дома за биткоины?



– Биткоин потихоньку входит в нашу жизнь. Мы сами более года занимаемся криптовалютами, майним и на бирже торгуем криптовалютами. Сейчас решили начать продажи за биткоины домов в нашем коттеджном поселке «Радость».



– У вас свои майнинговые фермы?



– Да, у нас свое оборудование, несколько майнинговых ферм, часть – в Подмосковье, часть – в Иркутске. Добываем биткоины, эфиры. Плюс разные мелкие криптовалюты. Сейчас очень многие хотят майнить.



– Сколько криптовалюты майните в месяц?



– Я могу сказать, сколько мы тратим электричества в месяц. В общей сложности 2 мегаватта.



– С мая прошлого года биткоин вырос больше чем в пять раз. Средняя цена колебалась от $400 до $600, сейчас около $3 тыс. Вы не прогадали.



– Нет, не прогадал. Сейчас у нас есть штат аналитиков, торговле криптовалютами мы уделяем отдельное внимание. Она оказалась еще выгоднее майнинга. Мы торгуем на Poloniex и BTC-E.



– У Poloniex недавно были проблемы с выводом денег. Не потеряли там деньги?



– Нет, нас вообще не затронуло. Хотя кого-то ограбили. Главное – не держать большие суммы на бирже. Если вошел в какую-то криптовалюту, убери ее на свой кошелек и все.



– Насколько я понимаю, ваша компания М9 первой решилась продавать дома за биткоины?



– Надеюсь, что да. На самом деле, это несколько провокационная акция, никакого регулирования криптовалют в России не существует, и мы понимаем: рано или поздно к нам придут. Но мы потратили три-четыре месяца на подготовку таких сделок. Наняли международную юридическую компанию, ее название я раскрыть не могу – во всяком случае, пока. Эта компания разработала нам структуру сделки, по которой мы можем легитимно продавать недвижимость за криптовалюты.



– И что это за схема?



– Нет, схему я тоже не могу открыть, чтобы не плодить конкурентов. Мы много денег на это потратили, и эта схема еще не применялась нигде. Может, в конце концов появится закон о криптовалютах, обещали. Нам лучше, если все это будет зарегулировано.



– В какой юрисдикции и по какому праву сделка проходит?



– В России. Частично – по российскому праву, частично – по китайскому.



– А вообще есть желающие у вас купить дом за биткоины?



– Рекламу мы запустили только в прошлую пятницу, три дня назад, в соцсетях – Фейсбуке и Инстаграме. Мы там рекламируем наши дома.



– Рублевые цены и цены в биткоинах совпадают?



– Да, плюс-минус, в пятницу они были один в один.



– Курс биткоина так скачет, вам придется корректировать цены каждый день.



– Да, у нас есть для этого специально обученный человек.



– Как реагируют девелоперы-риэлторы на ваше предложение продавать дома за биткоины?



– Пока никак, если не считать нескольких комментариев в профсообществе на Фейсбуке, что, мол, наконец-то недвижка пошла за биткоины.



– А почему вы все-таки стали дома продавать за биткоины?



– Считаем, что продажи должны пойти быстрее. Биткоины есть много у кого. Даже если их за $1000 кто-то купил, и сейчас ему кажется, что он в три раза дешевле дом покупает. Стоимость биткоина выросла к настоящему моменту почти втрое.



– Да, плюс недвижимость упала в цене. Сейчас отличное время покупать недвижимость и тратить на это биткоины простым переводом вам на криптокошелек.



– Да. Схема немного другая, но в целом все так.



– А вы сами придумали продавать недвижимость за биткоины или вам это юристы подсказали?



– Сами, конечно, мы юристов наняли потом. Сначала хотели без схемы, но побоялись. Мы же не можем продавать за биткоины на территории Российской Федерации, мы можем продавать только за рубли. Мы – законопослушные.



– Петродворцовый часовой завод «Ракета» и его совладельца швейцарца Жака фон Полье обыскивали в 2013 году, когда компания объявила, что начала продавала свои часы за биткоины. ЦБ в 2014 делал заявление о запрете расчетов с криптовалютами.



– Ну, вот мы тоже ждем (смеется – ред.). Представителям власти мы покажем все документы по схеме сделки, у нас есть ответы на все вопросы.



– А если полиция вам скажет, что вы ведете незаконную сделку?



– У нас сделка происходит в рублях, с регистрацией договора в Регистрационной палате, с оплатой налогов со всей суммы. Мы не уменьшаем сумму дома, за рубль дом не продаем. Все как положено.



– А как сделка в рублях идет, если у вас в рекламе написано, что дом продается за биткоины?



– Слушайте, а как в рекламе пишут, что продают по курсу в $100? Так же и здесь. Раньше писали в условных единицах и так далее. Но платить можно реально биткоинами, не надо их менять на рубли.



– Что вы делаете с биткоинами? Зачем они вам?



– Мы в основном закупаем на них майнинговое оборудование в Китае у производителей. Строим новые фермы в Подмосковье. Хотя здесь электричество чуть ли не в пять раз дороже, чем в Иркутске. Просто здесь удобнее эксплуатировать. Есть информация, что в Иркутске электричество скоро подорожает: там появилось много майнеров.



– Майнинг биткоинов все еще выгоден?



– Конечно.



– Все вкладываете в майнинг?



– Нет, часть держим на кошельках, процентов 30-40 вкладываем в криптовалюты с потенциалом роста. Часто это совсем новые монеты, не известные никому, их сотни. У нас в основном краткосрочные позиции, покупаем – в течение недели или дня продаем. Долгосрочно держим только в биткоинах и эфириуме. Думаем, что эфириум скоро дойдет по капитализации до биткоина. Спекуляции криптовалютами сейчас приносят больше, чем майнинг.



– Какой курс биткоина будет до конца года?



– Не меньше $5 тыс. Это минимум. Так как мы майним, мы исходим из соотношения сложности майнинга и курса. Сложность растет, и появляется более мощное оборудование. Сотни миллиардов вложено в это оборудование. Курс всегда растет за сложностью добычи.



– А сколько майнинговых ферм в России?



– Мелких – со стоимостью оборудования до 1 млн руб. – десятки тысяч, куча людей, у которых такое оборудование на балконах стоит. С миллиона рублей в среднем можно зарабатывать 150-170 тыс. руб. в месяц, и оборудование отбивается примерно за полгода. Крупных – несколько десятков.



– Кто из известных бизнесменов в России майнит?



– Не знаю, говорят, Греф (глава Сбербанка – ред.). Он больше всех продвигает криптовалюту.



– Вот вы девелопментом недвижимости занимаетесь, молочных коров разводите. Можете сравнить их доходность по сравнению с криптовалютными операциями?



– Девелопмент раз в 25 хуже криптовалютных операций, это примерно 20-25% годовых. А биткоин может дать 500% в год. Коровы – тоже хорошо. Нам сейчас государство хорошо помогает.



– Нет планов по собственному ICO?



– Наша «Группа М9» планирует выпустить свои токены, агрокоины. Полгода нам еще нужно на подготовку этого процесса. Мы сейчас строим в Ступинском районе молокоперерабатывающий завод и пять ферм. Общий объем производства молока на пяти фермах составит 125 тонн в год, мощность завода – 100 тонн молока в день. Сельское хозяйство на подъеме, и государство нас поддерживает. Раньше, пару лет назад, молоко продавали за 15 руб. за литр, а сейчас – за 33 руб. Санкции помогли. Субсидирование, поддержка государства. Техусловия на газ и электричество на ферму получили за неделю. В девелопменте этот процесс растягивается на долгие месяцы. Разрешение на строительство фермы получили за несколько месяцев. Ситуация изменилась последние два года, у нас хозяйство с 2008 года, но серьезно инвестировать мы начали недавно. Сбербанк нам выдал 1 млрд руб. кредита по льготной ставке в 5% годовых.



– А зачем вам тогда ICO?



– Так это только одну ферму на 1200 коров за миллиард построить можно, а нам нужно построить пять и плюс молокоперерабатывающий завод.



– Куда деваете молоко?



– Из крупных потребителей – московский завод сыров «Карат» и Ряжский молочный комбинат в Рязанской области, плюс продаем в Москве через свои точки. У нас очень хорошее молоко по белку и жиру, к нам сыровары все тянутся. Хотя у нас своя сыроварня небольшая.



– А вам охота заниматься девелопментом и коровами, если у вас так круто идет криптовалютный бизнес?



– Отключат электричество, пропадет интернет, у нас хоть молоко будет! (смеется – ред.). Мы диверсифицируем вложения. Выращиваем хороших коров, заботимся об их генетике и содержании. Если говорить о девелопменте, то мы не продаем землю без подряда, а строим сами поселки. И у нас недешевые дома. Продать землю без подряда – это не девелопмент вообще. У нас есть земля еще на 10 поселков.



– Расскажите немного о себе: где родились, чему учились, как и с кем стали заниматься бизнесом?



– Родился в Москве в 1978 году, учился в Плехановской академии. Бизнесом стал заниматься еще в школе – сначала продавал газеты в метро, потом, в 9-м классе, – бензин. Суперприбыльный бизнес был. Две канистры взял, отстоял очередь два часа, отошел на сто метров и в десять раз дороже продал. У людей не было времени стоять в очередях. Потом, в 18 лет, у меня была палатка по продаже стройматериалов, рядом был строительный рынок. Был бы продуктовый – продуктами бы торговал. Потом занялся стройкой, строили дорогу на Красную Поляну для Олимпиады в Сочи, поставляли стройматериалы. У нас была «Южная нерудная компания».



– Совладельцем вашего агробизнеса является ваш брат (согласно данным сервиса Контур.Фокус, 78% ООО «М9 Агро» принадлежит Максиму Морозову, 22% – Кириллу Морозову)?



– Да.



– А кто ваш партнер по девеломенту?



– Не буду называть, непубличный человек. __________________

Не верьте всему, что вам говорят.