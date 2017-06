ACTA - acta.ltd

Naale Премиум



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: ACTA LTD



Перевод с Google:



Цитата: Компания имеет свое происхождение как ACTA Investments and consultants LTD , которая была образована в 2015 году двумя предпринимателями, г-ном Джеффом Кукеналой (исполнительный председатель) и г-ном Альбертом Де Алмейдой (главный исполнительный директор). С тех пор компания становится признанной диверсифицированной компанией с интересами в различных секторах, таких как общая торговля, недвижимость и строительство, управление отходами, лесное хозяйство, тяжелое оборудование, производство, напитки, продукты питания и сельское хозяйство, импорт и экспорт и консалтинг по инвестициям ,



Кто мы?



Команда ACTA LTD состоит из опытных частных инвесторов и профессионалов онлайн-индустрии. Все они вносят уникальный вклад в развитие прямых инвестиций, онлайн-платформы, а также опыт продаж и маркетинга. Инвестиционные планы:



Цитата: 14,1% ежедневно в течение 10 дней

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 200,00 11,30

План 2 $ 201,00 - $ 500,00 12,10

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 12.50

План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 13,20

План 5 $ 2001.00 - $ 10000.00 14.10





9,3% ежедневно в течение 20 дней

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 200,00 7,10

План 2 $ 201,00 - $ 500,00 7,80

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 8,20

План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 8,80

План 5 $ 2001.00 - $ 10000.00 9.30



8,7% ежедневно в течение 30 дней

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 50,00 - $ 200,00 6,20

План 2 $ 201,00 - $ 500,00 7,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 7.60

План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 8,20

План 5 долл. США за 2001 год - 10000,00 долл. США 8,70 Посмотреть и Зарегистрироваться



Domain Information



Цитата: Registrar:

NameCheap, Inc.

Registration Date:

2017-03-15

Expiration Date:

2018-03-15

Updated Date:

2017-06-12

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

vps133990.vps.ovh.ca

sdns1.ovh.ca



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 179685583

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14590658 (ACTA LTD)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to ACTA LTD User naale :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoneyПеревод с Google:Мой вклад:

