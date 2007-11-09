Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ACTA - acta.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 07:18
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 43,074
Благодарностей: 2,921
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
ACTA - acta.ltd
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: ACTA LTD

Перевод с Google:

Цитата:
Компания имеет свое происхождение как ACTA Investments and consultants LTD, которая была образована в 2015 году двумя предпринимателями, г-ном Джеффом Кукеналой (исполнительный председатель) и г-ном Альбертом Де Алмейдой (главный исполнительный директор). С тех пор компания становится признанной диверсифицированной компанией с интересами в различных секторах, таких как общая торговля, недвижимость и строительство, управление отходами, лесное хозяйство, тяжелое оборудование, производство, напитки, продукты питания и сельское хозяйство, импорт и экспорт и консалтинг по инвестициям ,

Кто мы?

Команда ACTA LTD состоит из опытных частных инвесторов и профессионалов онлайн-индустрии. Все они вносят уникальный вклад в развитие прямых инвестиций, онлайн-платформы, а также опыт продаж и маркетинга.
Инвестиционные планы:

Цитата:
14,1% ежедневно в течение 10 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 200,00 11,30
План 2 $ 201,00 - $ 500,00 12,10
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 12.50
План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 13,20
План 5 $ 2001.00 - $ 10000.00 14.10


9,3% ежедневно в течение 20 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 200,00 7,10
План 2 $ 201,00 - $ 500,00 7,80
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 8,20
План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 8,80
План 5 $ 2001.00 - $ 10000.00 9.30

8,7% ежедневно в течение 30 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 50,00 - $ 200,00 6,20
План 2 $ 201,00 - $ 500,00 7,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 7.60
План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 8,20
План 5 долл. США за 2001 год - 10000,00 долл. США 8,70
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Domain Information

Цитата:
Registrar:
NameCheap, Inc.
Registration Date:
2017-03-15
Expiration Date:
2018-03-15
Updated Date:
2017-06-12
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
vps133990.vps.ovh.ca
sdns1.ovh.ca
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 179685583
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14590658 (ACTA LTD)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to ACTA LTD User naale
__________________
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Naale вне форума  
Старый Сегодня, 07:46
#2
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,503
Благодарностей: 1,182
УГ: 32
КП: 0.693
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Поправляйте уважаемый :

Это не блоги :


Стата не работает :


Калькулятор тоже не работает :


В сертификате компании, имя директора :



А на сайте указано совсем другое :

__________________
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InfernusZp на форуме  
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