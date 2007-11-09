ACTA - acta.ltd

Компания имеет свое происхождение как ACTA Investments and consultants LTD, которая была образована в 2015 году двумя предпринимателями, г-ном Джеффом Кукеналой (исполнительный председатель) и г-ном Альбертом Де Алмейдой (главный исполнительный директор). С тех пор компания становится признанной диверсифицированной компанией с интересами в различных секторах, таких как общая торговля, недвижимость и строительство, управление отходами, лесное хозяйство, тяжелое оборудование, производство, напитки, продукты питания и сельское хозяйство, импорт и экспорт и консалтинг по инвестициям ,
Кто мы?
Команда ACTA LTD состоит из опытных частных инвесторов и профессионалов онлайн-индустрии. Все они вносят уникальный вклад в развитие прямых инвестиций, онлайн-платформы, а также опыт продаж и маркетинга.
Инвестиционные планы:
Цитата:
14,1% ежедневно в течение 10 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 200,00 11,30
План 2 $ 201,00 - $ 500,00 12,10
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 12.50
План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 13,20
План 5 $ 2001.00 - $ 10000.00 14.10
9,3% ежедневно в течение 20 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 200,00 7,10
План 2 $ 201,00 - $ 500,00 7,80
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 8,20
План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 8,80
План 5 $ 2001.00 - $ 10000.00 9.30
8,7% ежедневно в течение 30 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 50,00 - $ 200,00 6,20
План 2 $ 201,00 - $ 500,00 7,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 7.60
План 4 $ 1001,00 - $ 2000,00 8,20
План 5 долл. США за 2001 год - 10000,00 долл. США 8,70