Стартап основателя OneTwoTrip Петра Кутиса FinalPrice привлек $4 млн инвестиций

Стартап-компания основателя стартапа OneTwoTrip Петра Кутиса FinalPrice получила $4.000.000 инвестиционных средств.
Стартап FinalPrice основанный владельцем российского стартапа OneTwoTrip по организации путешествий Петром Кутисом, получил инвестиционные средства на сумму 4.000.000 долларов от инвестфондов Almaz Capital и Sistema VC при участии нескольких частных вкладчиков имена которых не называются.
Эту информацию рассказал источнику сотрудник инвестфонда Sistema VC.
Текущий раунд финансирования был закрыт в этом месяце, полученные вкладчикам доли в стартапе не оглашаются. Стартап FinalPrice впервые привлек внешние инвестиционные средства, которые и будут направлены на расширение и продвижение стартапа в Америке.
Продут стартапа FinalPrice это одноименное приложение для американских пользователей с помощью которого по подписке можно совершать поиск «самых низких цен» на авиабилеты, бронирование номеров в гостиницах и отелях, а также бронировать автомобили на прокат и при всем при этом пользователи приложения оплачивают только подписку. Какие-либо комиссионные за пользованием приложением полностью отсутствуют, благодаря чему и достигаются низкие цены, которые иногда бывают на 30% меньше, по сравнению с аналогичными проектами, пояснили в фонде.
На текущий момент в база приложения по авиабилетам включает 800 авиакомпаний, около миллиона гостиниц и сорока компаний по предоставлению автомобилей на прокат. Чтобы подписаться на приложение достаточно оплатить 99$ за год пользования услугой.
Для персонального выбора гостиниц и подбор билетов на авиалайнеры приложение имеет собственную систему скролинга на базе искусственного интеллекта, который берет во внимание выбор пользователей.
В настоящее время приложение стартапа доступно только для ПО на iOS в американском App Store, а онлайн программа на Android скорее всего выйдет к концу лета.
Американцы могут пользоваться услугой для путешествий по всему миру, но в стартапе не планируют выход на другие рынки, пояснили в венчурном фонде.
Компанию возглавляет учредитель турсервиса OneTwoTrip Петр Кутис. Дату начала работы над стартапом FinalPrice в фонде не говорят, но первые сообщения о запуске стартапа были замечены в весной прошлого года.
Со слов Петра Кутиса, выбор американского рынка был связан с тем, что "это один из самых крупных в мире рынков как в области туризма, так и в сфере сервисов по подписке".
По материалам: https://rb.ru/news/finalprice-deal