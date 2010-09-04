Bosch инвестирует 1 млрд. евро в завод по производству полупроводников в Дрездене

Завод в Дрездене, который создаст примерно 700 новых рабочих мест, призван удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичную продукцию в автомобильной отрасли. На предприятии планируется производить чипы для беспилотных автомобилей, "умных домов" и городской инфраструктуры, связанной с интернет-связью. Окончание строительства намечено на конец 2019 года, а запуск производства должен осуществиться в конце 2021 года.
По словам председателя правления Bosch Фолькмара Деннера, новая полупроводниковая фабрика является крупнейшей инвестицией Bosch за более чем 130-летнюю историю компании. Активное развитие интернета вещей и рост автоматизации способствуют широкому распространению полупроводниковых технологий в различных сферах. В руководстве компании уверены, что инвестиции в производственные мощности по выпуску полупроводниковых устройств позволят создать прочную основу для будущего и повысить конкурентоспособность.
Кроме этого, германские власти готовы также выделить порядка 200 млн. евро на строительство нового предприятия Bosch. В результате, общий объем инвестиций может достичь 1,3 млрд. евро.
На сегодняшний день компания Bosch производит широкий ассортимент полупроводниковой продукции, в том числе датчики ускорения, отклонения от направления движения, массового расхода, давления и всевозможные экологические датчики, а также микрофоны, силовые полупроводниковые приборы и специализированные заказные микросхемы для блоков управления двигателями.
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