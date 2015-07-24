Cosmo Tech привлек $3 млн, чтобы помочь лидерам принимать более правильные решения

Cosmo Tech, ведущий поставщик системы для управления решениями, что усиливает интеллект, объединяя человеческие знания со сложным системным моделированием, сегодня объявили о том, что он привлек 3 млн. Этот раунд возглавил Sofimac Partners с участием нового инвестора BNP Paribas и существующего инвестора Aster Capital. С новым раундом, в общем, стартап привлек $8,2 млн.
Cosmo Tech, расположен во Франции, предлагает своим клиентам систему для управления решениями, стартап разработал инструмент моделирования, который облегчает принятие решений исполнителями независимо от сектора. Предполагается, что эта технология поможет прогнозировать последствия решений, что приведет к лучшим результатам.
Благодаря новому финансированию, стартап теперь планирует ускорить свое развитие в разных отраслях: «от эпидемического планирования до электрических сетей и оптимизации "умных" городов».
Приложения Cosmo Tech позволяют бизнес-лидерам, руководителям компаний и C-suite принимать оптимальные решения в самых сложных средах. Приложения Cosmo Tech приходят туда, где большие данные, наука о данных и искусственный интеллект не могут справиться. Они доставляют лицам, принимающим решения, усиленный интеллект, который им нужен, чтобы сделать лучший выбор и каждый раз намечать лучшую стратегию.
Технология Cosmo Tech, способная моделировать любую систему в любой отрасли и опираясь на опыт десятков специалистов, инженеров и ученых, а также новейшие исследования в области сложности науки, является проверенной промышленностью технологией, которая лежит в основе каждого приложения Cosmo Tech.
Система управления решениями Cosmo Tech обеспечивает понимание как возникающих явлений - новых моделей поведения, так и сценариев, возникающих в результате взаимодействия различных систем, - а также каскадных эффектов. В отличие от искусственного интеллекта, усиленный интеллект не копирует человеческий мозг в большем масштабе, а скорее объединяет опыт нескольких людей, чтобы выявить идеи, которые человеческий мозг не мог идентифицировать сам по себе.
«Я говорю клиентам, что, то, что мы делаем, не волшебство, это глубокая наука в сочетании с невероятно передовыми технологиями», - сказал Мишель Морван, генеральный директор Cosmo Tech USA. «Но сила того, что мы делаем, - это целостный взгляд на глобальные взаимодействия ваших решений и вероятность того, что некоторые события произойдут, даже те, которые никогда не видели раньше».
Крупные коммунальные и транзитные компании в Европе, включая RTE и Alstom, уже используют решения Cosmo Investment Asset Investment Optimization для планирования на будущее и экономии десятков миллионов долларов в год. Но уникальная платформа Cosmo Tech имеет приложения для любой отрасли, где сложные организации нуждаются в анализе каскадных последствий своих решений.
По материалам:
http://tech.eu/brief/cosmotech-raises-funds/