На трассе Киев-Чоп установят освещение на солнечных батареях (фото)
В Житомирской области на трассе М-06 (Киев-Чоп) планируют установить 30 систем освещения на солнечных батареях.
Проект предусматривает передачу автодороги Киев-Чоп в аутсорсинг подрядной компании, которую определят по результатам тендера.
“В рамках реализации проекта на Житомирской области международной автодороги дополнительно планируется установка 10 светофорных объектов и 30 современных систем освещения пешеходных переходов, которые будут работать на солнечных батареях. Учитываются участка дороги повышенной аварийности и концентрации ДТП”, – отметил начальник управления промышленности, инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА Роман Крысюк.
Подрядная организация, помимо прочего, будет осуществлять эксплуатационное обслуживание дороги – ремонтировать асфальтовое покрытие, наносить разметку, ремонтировать барьерное ограждение, чистить снег, убирать мусор.
Средства на этот проект предоставляет Международный валютный фонд. Стоимость проекта будет определена после его утверждения и изготовления проектно-сметной документации.
По материалам УНИАН