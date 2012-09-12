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На трассе Киев-Чоп установят освещение на солнечных батареях (фото)

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На трассе Киев-Чоп установят освещение на солнечных батареях (фото)
На трассе Киев-Чоп установят освещение на солнечных батареях (фото)



В Житомирской области на трассе М-06 (Киев-Чоп) планируют установить 30 систем освещения на солнечных батареях.

Проект предусматривает передачу автодороги Киев-Чоп в аутсорсинг подрядной компании, которую определят по результатам тендера.

“В рамках реализации проекта на Житомирской области международной автодороги дополнительно планируется установка 10 светофорных объектов и 30 современных систем освещения пешеходных переходов, которые будут работать на солнечных батареях. Учитываются участка дороги повышенной аварийности и концентрации ДТП”, – отметил начальник управления промышленности, инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА Роман Крысюк.

Подрядная организация, помимо прочего, будет осуществлять эксплуатационное обслуживание дороги – ремонтировать асфальтовое покрытие, наносить разметку, ремонтировать барьерное ограждение, чистить снег, убирать мусор.

Средства на этот проект предоставляет Международный валютный фонд. Стоимость проекта будет определена после его утверждения и изготовления проектно-сметной документации.


По материалам УНИАН
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