Топ 3 альткоин бирж: плюсы и минусы

Альткоины (обобщённое название всех криптовалют, кроме биткоина) стали предметом обожания для криптовалютных трейдеров по всему миру. Рынок альткойнов полон многообещающих монет – как имеющих безупречную деловую репутацию, так и новых, чисто мошеннических. Это рынок, который может дать кому-то целое состояние, при этом оставив другого участника без гроша. Биржи альткоинов неожиданно возникают как грибы после летнего дождя, и это, в основном, объясняется необходимостью диверсификации инвестиций в альткоины. После фиаско биржи Mt.Gox все участники, по понятным причинам, ведут себя очень осторожно. Крах биржи Cryptsy ещё больше усугубил ситуацию. После двух лет работы, отмеченных многочисленными техническими сбоями и непопулярной административной политикой, биржа пришла в окончательный упадок после взлома, в результате которого было украдено $7,5 млн. Судебное разбирательство показало, что владелец биржи сам своровал эти деньги. Даже будучи осторожным и внимательным, можно наткнуться на мошеннические биржи альткоинов. Из-за этого большинство трейдеров стараются работать с самыми надёжными биржами. Вот топ 3 самых популярных из них. Poloniex Poloniex (Polo), пожалуй, самая известная среди альткоин бирж. Она предлагает большое количество обменных пар криптовалют, поэтому опытный трейдер в кратчайшие сроки может выбрать те пары, c которымb он будет работать. Регистрация в Poloniex похожа на регистрацию на многих подобных сайтах и не предлагает мгновенную регистрацию...
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