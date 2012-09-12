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Банки не будут выходить на международные рынки заимствований в ближайшее время, - НБУ
Национальный банк не ожидает скорый выход банков на международные рынки заимствований.
Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
“По нашим ожиданиям, в ближайшее время банки не будут выходить на международные рынки и привлекать дополнительный капитал. Более того, некоторые банки сейчас пытаются выкупить свои инструменты – еврооблигации, которые находятся в обороте, потому что такое дорогое фондирование им не нужно”, – сообщил он.
По словам Ваврищука, в настоящее время валютное фондирование банков на внутреннем рынке превышает фондирование на внешнем.
“Внутренний рынок обеспечивает потребности и в гривне, и в долларах, и в евро”, – добавил он.
Национальный банк считает ключевыми рисками финансового сектора значительное присутствие государства в банковском секторе и высокую долю неработающих кредитов.
По материалам Украинские Новости