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ЕЦБ призывает банки еврозоны иметь запасные планы на случай "жесткого Brexit"

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ЕЦБ призывает банки еврозоны иметь запасные планы на случай "жесткого Brexit"
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принимает меры для обеспечения того, чтобы банки еврозоны были готовы к возможным неблагоприятным последствиям “жесткого Brexit”, заявила глава наблюдательного совета ЕЦБ Даниэль Нуи, выступая в Европарламенте в понедельник.

По словам Нуи, ЕЦБ предупредил европейские фининституты, имеющие подразделения в Великобритании, о необходимости быть готовыми к возможности “жесткого Brexit” и иметь “адекватные запасные планы” на этот случай.

Как сообщалось, в понедельник стартовали переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях Brexit.

Определение “жесткий Brexit” традиционно означает уход Великобритании с единого европейского рынка и исключение страны из таможенного союза, пишет газета Financial Times. Это лишит британские банки “паспортных прав” для работы в ЕС и вынудит их создавать подразделения в странах еврозоны.

Д.Нуи отметила, что ЕЦБ готов ко “всем операционным последствиям перемещения британских банков в еврозону” и обеспечит равное отношение ко всем банкам “вне зависимости от того, какое местоположение они выберут”.

Она предупредила, что британские банки могут воспользоваться лазейками в законодательстве ЕС, чтобы избежать необходимости приводить свои показатели в соответствие с европейскими стандартами, например, регистрироваться в качестве инвесткомпаний или “подразделений банков третьих стран”.

Такие фининституты “не контролируются на уровне ЕС, но контролируются на национальном уровне”, отметила Нуи.

Она призвала Европарламент принять меры для закрытия соответствующих лазеек в законодательстве, чтобы банки, переносящие операции в ЕС, были вынуждены подчиняться европейским стандартам.

Ранее в этом году ЕЦБ заявил о том, что британским банкам придется подождать шесть месяцев до получения лицензии на право осуществления операций на континенте.
По материалам Интерфакс-Украина
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