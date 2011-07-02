ЕЦБ призывает банки еврозоны иметь запасные планы на случай "жесткого Brexit"
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принимает меры для обеспечения того, чтобы банки еврозоны были готовы к возможным неблагоприятным последствиям “жесткого Brexit”, заявила глава наблюдательного совета ЕЦБ Даниэль Нуи, выступая в Европарламенте в понедельник.
По словам Нуи, ЕЦБ предупредил европейские фининституты, имеющие подразделения в Великобритании, о необходимости быть готовыми к возможности “жесткого Brexit” и иметь “адекватные запасные планы” на этот случай.
Как сообщалось, в понедельник стартовали переговоры между Великобританией и Евросоюзом об условиях Brexit.
Определение “жесткий Brexit” традиционно означает уход Великобритании с единого европейского рынка и исключение страны из таможенного союза, пишет газета Financial Times. Это лишит британские банки “паспортных прав” для работы в ЕС и вынудит их создавать подразделения в странах еврозоны.
Д.Нуи отметила, что ЕЦБ готов ко “всем операционным последствиям перемещения британских банков в еврозону” и обеспечит равное отношение ко всем банкам “вне зависимости от того, какое местоположение они выберут”.
Она предупредила, что британские банки могут воспользоваться лазейками в законодательстве ЕС, чтобы избежать необходимости приводить свои показатели в соответствие с европейскими стандартами, например, регистрироваться в качестве инвесткомпаний или “подразделений банков третьих стран”.
Такие фининституты “не контролируются на уровне ЕС, но контролируются на национальном уровне”, отметила Нуи.
Она призвала Европарламент принять меры для закрытия соответствующих лазеек в законодательстве, чтобы банки, переносящие операции в ЕС, были вынуждены подчиняться европейским стандартам.
Ранее в этом году ЕЦБ заявил о том, что британским банкам придется подождать шесть месяцев до получения лицензии на право осуществления операций на континенте. По материалам Интерфакс-Украина