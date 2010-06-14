Памятные монеты - "Иосиф Слепой" (Украина)

Дата введения в оборот: 20 июня 2017
Номинал: 2 грн
Металл: нейзильбер
Тираж: 35000 шт
Серия: Выдающиеся личности Украины
Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей
Скульптор: Демьяненко Анатолий, Атаманчук Владимир
Посвящена церковному и общественному деятелю, педагогу, меценату, богослову, патриарху Украинской греко-католической церкви (1975 - 1984) Иосифу Слепому (мирское имя - Иосиф Иванович Коберницкий-Дычковский). Иосиф Слепой - символ украинской несокрушимого духа, его целью была консолидация украинский в мире.
На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты 2017, надпись УКРАИНА и номинал 2 / ГРИВНЫ; на зеркальном фоне изображены: слева - римский собор (построен при содействии Иосифа Слепого), под которым надписи: СОБОР / СВЯТОЙ / СОФИИ, / РИМ; справа - львовский собор, под которым надписи: СОБОР / СВЯТОГО / ЮРА, / ЛЬВОВ (собор Галицкой митрополии УГКЦ, возглавляемой митрополитом Иосифом Слепым, в котором покоится его прах) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).
На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен портрет Иосифа Слепого, который будто зажат углами матовых плоскостей, символизирующие мученическую, подвижническую судьбу патриарха, с обеих сторон от портрета - слова из его завещания ... молитесь, / РАБОТАЙТЕ И / боритесь за / СОХРАНЕНИЕ / ХРИСТИАНСКОЙ / ДУШИ (слева), КАЖДОЙ / ЧЕЛОВЕКА / УКРАИНСКАЯ / РОДА и ЗА ВЕСЬ / УКРАИНСКАЯ / народ ... (справа) и надписи: Патриарх Иосиф / Слепой; внизу - герб патриарха, с обеих сторон от которого указано годы его жизни - 1892 и 1984.
По материалам НБУ