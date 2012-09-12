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В украинский агросектор инвестировали более $400 млн

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В украинский агросектор инвестировали более $400 млн
По итогам I квартала 2017 года, уровень инвестиций в аграрный сектор увеличился на 52,8% и достиг $403 млн.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Так, 97% инвестиций первого квартала 2017 года приходится на материальные активы.

Больше всего (23% общих капитальных инвестиций) вложили денег в машины и оборудование, транспортные средства – 15%, инженерные сооружения – 14%, нежилые здания – 11%.

Кроме реальных инвестиций в физические активы, об улучшении инвестиционного климата также свидетельствуют настроения институциональных инвесторов на финансовых рынках.

В частности, общая рыночная стоимость украинских публичных аграрных компаний превысила $3,5 млрд.
По материалам УБР
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