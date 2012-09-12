|
В украинский агросектор инвестировали более $400 млн
По итогам I квартала 2017 года, уровень инвестиций в аграрный сектор увеличился на 52,8% и достиг $403 млн.
Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.
Так, 97% инвестиций первого квартала 2017 года приходится на материальные активы.
Больше всего (23% общих капитальных инвестиций) вложили денег в машины и оборудование, транспортные средства – 15%, инженерные сооружения – 14%, нежилые здания – 11%.
Кроме реальных инвестиций в физические активы, об улучшении инвестиционного климата также свидетельствуют настроения институциональных инвесторов на финансовых рынках.
В частности, общая рыночная стоимость украинских публичных аграрных компаний превысила $3,5 млрд.
По материалам УБР